В Мариуполе уверяют Динамо, что играть в городе безопасно

Копірайт зображення fcdynamo.kiev.ua Image caption "Динамо" обеспокоено из-за небезопасной ситуации в Мариуполе

Власти Мариуполя уверяют киевское "Динамо", что в городе безопасно проводить игры чемпионата Украины. Ранее "динамовцы" подали заявку о переносе матча с ФК "Мариуполь" на другое поле - подальше от АТО.

"Зона, где ранее происходили жестокие события, находится в более 30 км от границы города. Кроме того, и более удаленная территория контролируется нашими военными", - рассказал ВВС Украина заместитель мэра Мариуполя по взаимодействию с силовиками Ярослав Хотнянский.

"Есть стопроцентная информация, что там нет никаких средств, которые могут поразить какую-то цель вблизи города Мариуполь", - отметил г-н Хотнянский.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В мэрии Мариуполя говорят, что поблизости нет военных средств, которыми сепаратисты могли бы поразить город

Он пояснил, что утверждать это городские власти могут благодаря "техническим средствам, которые позволяют следить за ситуацией далеко за линией разграничения". Сведения об этом мэрия получает ежедневно.

Ярослав Хотнянский также заверил, что специальные меры безопасности предусмотрены и на самом стадионе ФК "Мариуполь", и рядом с ним.

На стадионе "Ильичевец", где играет ФК "Мариуполь", уже прошел матч 1-го тура чемпионата, который посетили более 8 тысяч зрителей.

Опасения "Динамо"

Копірайт зображення fcmariupol.com Image caption Домашний стадион ФК "Мариуполь" - в 20 км от Широкино, где находятся позиции сил АТО. Во время нынешнего чемпионата Украины на нем уже играли

24 июля "Динамо" официально обратилось в Федерацию футбола и Премьер-лигу с просьбой перенести матч 7-го тура чемпионата из Мариуполя на нейтральное поле.

Игра должна состояться вскоре после Дня независимости - 26 августа.

В "Динамо" обращение объясняли опасениями команды и болельщиков относительно небезопасной ситуации в городе.

В киевском клубе также добавили ответы от МВД, СБУ и Управления госохраны. В них силовики обратили внимание на то, что в Мариуполе, как и во всей Донецкой области, установлен "высокий, красный уровень террористической угрозы".

В МВД добавили, что "накануне Дня независимости в районе проведения антитеррористической операции происходит значительное обострение оперативной обстановки".

В "Динамо" также сетуют на большое расстояние до ближайшего аэропорта, который находится в Запорожье. В Мариуполь гражданские рейсы пока не летают.

Решение о возможном переносе игры в другой город может принять дирекция Премьер-лиги. Сейчас обращение "Динамо" (Киев) эта инстанция еще рассматривает.

ВВС Украина также обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу УПЛ.

Когда именно будет решение о судьбе матча, там пока спрогнозировать не могут.