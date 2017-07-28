"Удар ножом в спину": Саакашвили рассчитывает вернуться в Украину на волне протеста

Михеил Саакашвили, лишенный президентом Порошенко украинского гражданства, сказал в интервью ВВС, что твердо рассчитывает вернуться в страну и вернуть себе паспорт в результате "мобилизации людей" на протест.

"Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей, потому что мы и так собирались мобилизовать людей на осень, - сказал Михаил Саакашвили корреспонденту ВВС Юри Вендику, имея в виду планы части оппозиции. - Когда борьба будет разрастаться, и как только будет первый же момент, а момент будет достаточно быстро, я, конечно, приеду и буду активно участвовать".

Произошедший скандал с лишением его гражданства Саакашвили объяснил "грязным союзом двух олигархов" против него.

"Порошенко не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности, чтобы такую несусветную глупость не совершить... самострелом занимается, а не управлением страной", - добавил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, перебравшийся в Украину после Майдана и с прошлого года ушедший в оппозицию президенту Петру Порошенко, утверждает, что тот считает его опасным политическим конкурентом.

Миграционная служба Украины заявила, что Саакашвили лишен гражданства за предоставление ложных данных при получении украинского паспорта. Неофициально разъясняется, что речь об уголовных делах, возбужденных против Саакашвили в Грузии, о которых он будто бы умолчал.

Сам Саакашвили заявляет, что это лишь надуманный предлог.

ВВС: Мы знаем полуофициальную версию причин лишения Вас украинского гражданства, это будто бы предоставление ложных сведений об уголовном преследовании Вас в Грузии, но мыпонимаем, что и Вы, и Ваши сторонники имеют другое объяснение произошедшего. Какое именно?

М.С.: Во-первых, даже если на секунду допустить, что это так, так это не делается. Делать это украдкой, когда я краткосрочно отсутствовал, был в Нью-Йорке, - означает, что власть сделала что-то очень неправильное, поскольку они спешили.

Если есть правовые претензии, это делается иначе - через предупреждение людей, выслушивание всех сторон. Переслать дело в суд, отдать всем сторонам документы, и тогда это было бы восприятие правового процесса. То, что мы видели, ничего общего с правовым процессом не имело.

Конечно, это был трусливый акт президента Порошенко, просто обычный удар в спину ножом. Тут юридические формулировки, по-моему, абсолютно не имеют никакого значения.

Что касается конкретно того, на что они ссылаются, то, если всерьез разобраться, я же не какой-то там беглец из тюремного заведения. Я езжу повсюду, встречаюсь с лидерами стран, с премьер-министрами, с президентами, выступаю на международных форумах. Ни в одной стране мире не признают лжеобвинения Грузии, и их не признавала также Украина. Никаких новых обвинений в Грузии нет.

Всем известны эти смехотворные обвинения, их никто не признавал и не признает. Украина не признавала - и вдруг признала, потому что Порошенко это было нужно. Только потому, что Порошенко встретился с Иванишвили. Это грязный союз двух олигархов против меня. Вот и вся история. Дураков не осталось, которые бы приняли их официальную версию.

ВВС: Так все же, каковы реальные причины этого решения, на Ваш взгляд?

М.С.: Причины очень простые. Все очень просто. Меня Порошенко рассматривал как самую главную проблему для удержания власти для него и олигархов. Не просто удержания власти, но той политики - хоть и трудно назвать это политикой, - что они проводят распродажу и убиение украинского государства.

Естественно, я все громче и громче про это говорил, я это показывал, я ездил по всей стране, встречался с людьми, у меня очень хороший контакт с людьми. Никто, кроме Виктора Ющенко в его кампанию за президента Украины в 2003 -2004 гг., не собирал столько людей в регионах Украины, как сейчас я собирал. Естественно, это все напугало Порошенко.

ВВС: Но по самым последним данных опросов, опубликованнымтолько сегодня, у "Руха новых сил", Вашей партии, рейтинг меньше двух процентов. И это не выглядит как политическая сила, способная угрожать блоку Петра Порошенко, в отличие от "Батькивщины", например.

М.С.: По всем опросам, я один из самых популярных политиков Украины. "Рух новых сил" - во-первых, я сомневаюсь, что у него только 2% - у "Руха новых сил" возрастает рейтинг, по мере того как люди начинают его связывать с моим именем. И это его и напугало, потому что у меня есть отдельная популярность и отдельная очень сильная поддержка народа, и есть новая организация, которая связана с моим именем, которую я собирал и продолжаю собирать с нуля, где много есть очень хороших достойных людей, есть члены парламента, есть региональные лидеры. Но они только поднимаются.

Проблема Порошенко не столько с "Рухом", сколько со мной - хотя, конечно, "Рух" и я очень взаимосвязаны.

ВВС: Вы упомянули визит Порошенко в Грузию, а что такого он мог там услышать, что привело его к такому решению?

М.С.: Он поехал туда решать свою проблему со мной. Ему там больше ничего не было интересно. Он пытался договориться об экстрадиции меня в Грузию. Но в Грузию меня экстрадировать Иванишвили не хочет, потому что там невозможно будет меня удержать в заточении. Поэтому единственное, о чем они там договорились на своей встрече секретной в Уреки, которая продолжалась больше двух часов, - что прокуратура Грузии делает запрос, а Порошенко сделает вид, как будто прокуратура Грузии предоставила данные, отличающиеся от тех, что они предоставили два или три года тому назад.

Вот и вся история. Это все настолько шито белыми нитками, что, я думаю, тут не стоит даже серьезно обсуждать формальную сторону.

ВВС: Вы заявили, что твёрдо намерены вернуться в Украину. А каким именно образом - в создавшихся обстоятельствах?

М.С.: Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей. Мы и так собирались мобилизовать людей на осень, и когда будет мобилизация людей, я этим занимаюсь ежедневно. Думаю, конечно, какие-то преграды мне это создает, что я на дистанции, но есть много технических средств связи.

Когда будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, я не буду отсиживаться и смотреть со стороны на эту борьбу. Я буду органической частью этой борьбы, которую сам и инициировал.

По ходу того, как борьба будет разрастаться и как будет первый же момент - а момент будет достаточно быстро, - я, конечно, приеду и буду его активной частью в Украине.

Было очень много историй, когда избавлялись от разных политических деятелей люди, которые хотели править вечно, высылали их за границу. Был советский случай, когда высылали Солженицына, Буковского, Галину Вишневскую, Ростроповича, других деятелей, и все это всегда очень плохо заканчивалось. Высланные возвращались. Те, которых не высылали, исчезали или сами попадали в тюрьмы, так что, вставши единожды на этот путь, они накличут на себя беду.

Я думаю, что Порошенко просто, видимо, не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности, чтоб такую несусветную глупость совершить. Реально, он вчера прострелил себя и еще контрольный выстрел сделал. Самострелом занимается, а не управлением страной.

ВВС: Ну а если все-таки не удастся вернуться, что Вы намерены делать?

М.С.: Я это исключаю. Я думаю, что вернусь в Украину. Я обещал народу Украины вернуться, и я всегда выполняю свои обещания.

ВВС: А есть ли у Вас документы других стран? Я слышал, что Вы говорили, что у Вас есть только украинское гражданство, поэтому повторяю и подчеркиваю, есть ли у Вас документы, выданные другими странами?

М.С.: У меня нет никаких документов никаких стран. У меня нет никакого желания их брать. У меня есть абсолютно законный паспорт Украины, который незаконно был отменен Порошенко. И законность будет восстановлена, чтобы никто не сомневался.