Нужно ли пропивать курс антибиотиков до конца?

Копірайт зображення PA Image caption Ученые пока не сошлись во мнении по поводу длительности приема антибиотиков

Существующая догма во врачебной практике поставлена под сомнение: британские ученые считают, что курс антибиотиков совершенно не обязательно пропивать до конца.

Британские терапевты не столь категоричны и пока предлагают людям не менять привычек по результатам одного исследования, а принимать решения, посоветовавшись с лечащим врачом.

Новое исследование опубликовано в медицинском издании British Medical Journal (BMJ), его составителями стали 10 ведущих британских специалистов по антибиотикам.

По словам ученых, нет доказательств того, что прекращение приема препарата вызывает большую антибиотикорезистентность (устойчивость микроорганизмов к антибиотикам).

Напротив, по их данным, с риском устойчивости к антибиотикам может быть связан как раз длительный прием антибиотиков.

Ученые предлагают провести дополнительные исследования и рекомендуют пациентам в некоторых случаях прекращать прием тогда, когда они почувствуют себя лучше.

"Исторически так сложилось, что считалось опасным досрочно прерывать курс приема антибиотиков, а о риске передозировки беспокоились меньше", - объясняет автор исследования, профессор Медицинской школы Брайтона и Сассекса Мартин Льюэллин.

Короткие курсы приема этих препаратов - длительностью в три или пять дней - могут давать вполне эффективный результат, говорят ученые.

Льюэллин оговаривается тем не менее, что есть болезни, при которых необходим длительный курс: в том числе туберкулез и СПИД.

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Авторы исследования советуют врачам более тщательно и индивидуально подходить к назначению антибиотиков пациентам, подробно разбирая каждый конкретный случай.

По данным ученых, больницы уже начали пересматривать ежедневную потребность пациентов в препаратах, и сокращенные курсы приема антибиотиков постепенно становятся все более популярными.

При этом исследователи подчеркивают, что все эти данные нуждаются в дополнительных проверках и исследованиях.

Пока ничего не изменилось

Британские терапевты оговариваются, что пока медицинская практика не изменилась, по-прежнему пациентам рекомендовано завершать начатый курс.

По словам профессора Королевского колледжа врачей общей практики Хелен Стокс-Лэмпард, при всей важности новых выводов не стоит говорить о серьезных переменах в медицинской практике на основании лишь одного исследования.

"Мы обеспокоены поведением пациентов, которые перестают принимать лекарства посреди курса лечения, потому что они "чувствуют себя лучше". Исчезновение симптомов не всегда означает, что инфекция полностью уничтожена", - говорит она.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Эксперты призывают врачей тщательнее подходить к выписыванию антибиотиков

По словам представителя Королевского фармацевтического сообщества Кирена Хэнда, выводы экспертов могут способствовать началу научной дискуссии в Британии по вопросу длительности курса приема антибиотиков и их эффективности.

"Идеальным сценарием на будущее было бы предписание определенной длины лечения в зависимости от конкретной инфекции, каждая доза лекарства должна быть выписана на основе клинических тестов", - говорит Хэнд.

Медицинская организация Public Health England также советует пациентам следовать советам их лечащих врачей по поводу приема антибиотиков.

"Принимайте достаточные дозы"

Об опасности досрочного прерывания курса приема антибиотиков 70 лет назад предупреждал британский бактериолог Александр Флеминг, открывший первый антибиотик пенициллин.

Он говорил о том, что пациенты, которые принимают сниженные дозы лекарства, могут стать переносчиками опасных инфекций.

"Если вы принимаете пенициллин, то принимайте достаточные дозы", - сказал Флеминг в своей нобелевской речи в 1945 году.

Согласно статистике, в Британии около 12 тысяч человек каждый год умирают от инфекций, устойчивых к антибиотикам. Это больше, чем количество умирающих от рака груди.

На сегодняшний день 193 страны-члена ООН подписали декларацию, в которой обязались избавить мир от супербактерий - устойчивых к лекарствам болезнетворных организмов.

Осенью прошлого года министр здравоохранения Британии Джереми Хант сообщил, что в стране за год почти на 2,7 миллиона сократилось число выписанных врачами антибиотиков.