В чем обвиняют Саакашвили в Грузии

Копірайт зображення Reuters Image caption Препятствием для экстрадиции Саакашвили в Грузию с правовой точки зрения являлось украинское гражданство экс-президента

Михеилу Саакашвили, третьему президенту Грузии и одному из лидеров "революции роз", на родине предъявлен целый ряд обвинений по нашумевшим делам, в том числе и по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года. Саакашвили считает все предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Михеил Саакашвили покинул Грузию вскоре после истечения своего второго президентского срока и президентских выборов 2013 года, когда в адрес бывших чиновников его правительства были выдвинуты различные обвинения и начались их задержания.

Уже через несколько месяцев, в марте 2014 года, прокуратура заявила о вызове его на допрос в качестве свидетеля по целому ряду уголовных дел, в том числе и обстоятельств гибели в 2005 году премьер-министра Зураба Жвании.

На допрос экс-президент явиться отказался, но уже в июле того же года прокуратура заявила, что в отношении Саакашвили и нескольких других лиц, занимавших высокие должности в его правительстве, вынесено обвинительное постановление.

Их обвиняли в превышении служебных полномочий в связи с насильственным разгоном протестной акции 7 ноября 2007 года, а также вторжением спецназа в офисы телекомпании "Имеди" и отключением ее от эфира.

Кроме этого, следствие заявляло, что после событий 7 ноября должностные лица по заданию Саакашвили начали незаконное изъятие телекомпании у ее тогдашнего владельца Бадри Патаркацишвили.

Копірайт зображення TASS Image caption Отключение от эфира телекомпании "Имеди" вызвало массовые протесты в Тбилиси

Прокуратура заявила, что у семьи Патаркацишвили были незаконно изъяты и другие объекты, которые впоследствии были возвращены.

Телекомпания была возвращена семье Патаркацишвили позже, уже после смены власти в Грузии в октябре 2012 года.

Тбилисский суд 2 августа 2014 года удовлетворил ходатайство прокуратуры и заочно избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Саакашвили.

Избиение депутата и растрата средств

Летом 2014 года прокуратура выдвинула обвинения в адрес экс-президента по еще одному нашумевшему делу - избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

По версии прокуратуры, Саакашвили решил наказать депутата за материал, опубликованный в одной из грузинских газет, в котором тот выражал недовольство тогдашним президентом.

Позднее прокуратура Грузии заявила, что переквалифицировала обвинение на более тяжкое. Саакашвили вместе с экс-премьером Мерабишвили обвиняются в организации умышленного причинения тяжелых повреждений здоровью по этому делу.

Саакашвили также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с резонансным делом об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Прославившегося борьбой с коррупцией в Грузии Саакашвили на родине обвиняют и в растрате бюджетных средств.

Прокуратура заявляет, что он растратил около девяти миллионов лари бюджетных средств на личные нужды, в том числе и на косметические процедуры.

На имущество экс-президента в Грузии, в том числе и участок в Кварели, в сентябре 2014 года был наложен арест.

Под арест попала и часть имущества матери, а также тбилисская квартира его супруги Сандры Рулофс.

Экстрадиция и международный розыск: безуспешные попытки

Прокуратура Грузии не раз заявляла о попытках добиться выдачи Саакашвили грузинской стороне и объявления его в международный розыск.

Копірайт зображення TASS Image caption У Михаила Саакашвили в Грузии до сих пор довольно много сторонников

Для того, чтобы добиться объявления Саакашвили в международный розыск, грузинские власти несколько раз представляли соответствующие материалы в Интерпол, но генеральный секретариат этой организации не удовлетворил просьбу Тбилиси.

С требованием о выдаче Саакашвили прокуратура Грузии дважды обращалась к украинским властям.

Как рассказали в прокуратуре Би-би-си, в первый раз Тбилиси не получил ответа от украинской стороны и вынужден был обратиться к Киеву повторно. Во второй раз Тбилиси получил отказ.

Ранее главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил журналистам, что препятствием для экстрадиции Саакашвили в Грузию с правовой точки зрения является украинское гражданство экс-президента, так как конституция Украины не позволяет выдавать своих граждан иностранному государству.

В прокуратуре Грузии пока не говорят, каковы будут дальнейшие действия в отношении экс-президента после лишения его украинского гражданства, но отмечают, что запросы грузинской стороны остаются в силе и сегодня.