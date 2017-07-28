Новый Верховный суд: воин АТО и 25% "недобродетельных"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховный Суд должен дать старт обновлению всей судебной системы страны

В обновленный Верховный суд попадают 75% "добродетельных" кандидатов. Однако активисты уже говорят о 30 "одиозных" судьях, которые сумели пройти конкурс.

Вечером 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты конкурса в обновленный Верховный суд.

В последний этап отбора прошли 319 кандидатов, из которых, по итоговому рейтингу, 120 кандидатов должны стать судьями четырех коллегий.

Окончательное решение о назначении судей примет Высший совет правосудия. Затем его утвердит президент.

В список финалистов попали многие кандидаты, к которым у активистов нет замечаний относительно коррупционных действий и добродетели. Среди победителей, например, оказался судья-воин АТО, снайпер-доброволец Александр Мамалуй.

Однако у экспертов есть большие претензии к 30 победителям из 120, которые, по мнению активистов, не соответствуют критериям добродетели для обновленного Верховного суда.

Также активистов беспокоит тот факт, что 78% победителей работают или работали судьями.

Окончание конкурса уже приветствовал президент Петр Порошенко.

Новый Верховный суд

После реформы Верховный суд становится самым влиятельным в судебной системе Украины, выполняя функции кассационной инстанции во всех сферах судопроизводства.

Систему судоустройства составят местные суды, апелляционные суды и Верховный суд.

В рамках Верховного суда создаются кассационная административная, хозяйственная, уголовная и гражданская коллегии вместо отмененных высших специализированных судов.

После реформы судьи Верховного суда будут получать существенно повышенную зарплату, начиная от 120 тысяч грн в месяц. Что, наряду с конкурсным отбором, призвано обеспечить независимость суда.

Среди победителей, как указывают в ВККС, оказались судьи, адвокаты, ученые и специалисты с необходимым стажем.

"Видим профессоров и преподавателей высших учебных заведений, судью-добровольца, который защищал донецкий аэропорт, правозащитников с опытом работы в Европейском суде по правам человека, адвокатов, получивших образование в ведущих международных университетах", - заявил председатель ВККС Сергей Козьяков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков отвечал за окончательные решения во время конкурса

Конкурс проводился с 7 ноября 2016 года. На первые 120 мест в Верховном суде документы подавали 846 кандидатов.

При отборе претенденты прошли профессиональные и психологические тесты, проверку НАБУ и агентства по предупреждению коррупции. Также свои выводы относительно кандидатов представил Общественный совет добродетели.

Последним этапом отбора было собеседование, которое прошел 381 кандидат.

Эксперты центра политико-правовых реформ уже подсчитали, что 94 финалиста (78%) - действующие судьи или судьи в отставке.

Из них 6 судей сейчас работают в Верховном суде, а еще 49 судей - в нынешних высших специализированных судах, которые отменяются.

В финал попали 17 работников-юристов и девять адвокатов. Хотя для ученых и адвокатов существовали законодательные препятствия для участия в конкурсе, которые к следующим отборам уже устранили.

Как отметил после конкурса Сергей Козьяков, впервые в истории Украины во время отбора исследовали досье кандидатов, проводили психологические тесты, привлекали общественность и проводили собеседования, которые транслировали в интернете.

Он настаивает, что отбор был честным и прозрачным.

Председатель ВККС Сергей Козьяков передал на утверждение Высшего совета правосудия по 30 кандидатов-победителей в каждую коллегию.

Поэтому, как указал г-н Козьяков, если какую-то кандидатуру там отвергнут, то следующий по рейтингу не пройдет и в составе суда в начале будет менее 120 судей.

25% "недобродетельных"

Кроме государственных органов и комиссий, которые занимались конкурсом, к отбору привлекли независимый Общественный совет добродетели.

Такой шаг предусмотрен законом.

Его создали для содействия прозрачному и беспристрастному конкурсу из представителей общественных организаций.

Главной его задачей была проверка соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добродетели.

Эксперты тщательно проверяли недвижимость, состояние и историю предыдущей работы кандидата.

Копірайт зображення /grd.gov.ua Image caption Общественный совет добродетели больше всех критикует результаты конкурса

Если Общественный совет добродетели подавал негативный вывод в отношении человека, то Высшая квалификационная комиссия могла преодолеть его только квалификационным большинством из своего состава - 11 из 16 членов.

"30 из 120 кандидатов, то есть ровно 25% "победителей конкурса" в Верховный суд - недобродетельные", - оценил конкурс член ОСД Михаил Жерников.

По его мнению, ВККС преодолела своеобразное вето общественного совета добродетели.

Как указал г-н Жерников, из 319 участников последнего этапа отбора 76 кандидатов имели негативное заключение относительно добродетели.

Координатор ОСД Галина Чижик уже назвала несколько кандидатов, в отношении которых у активистов были большие вопросы, но они прошли.

"Зрада" - это когда у Аллы Леско, благодаря которой судья Майдана Виктор Кицюк остался на посту, за добродетель и этику из 500 возможных баллов имеет по меньшей мере 352, а судья-разоблачитель Сергей Бондаренко, который пошел против системы, в конце рейтингового списка", - написала в Facebook г-жа Чижик.

Она указала, что судья Вячеслав Наставный, "который принимал политическое решение по делу Юрия Луценко, в рейтинге на втором месте, а правозащитник Олег Левицкий - в проходную часть не попал".

Кроме того, у ОСД были большие вопросы к судье Ларисе Рогач, которая принимала решение о предоставлении земли в Киеве.

В общем, как свидетельствуют данные ВККС, они рассмотрели 126 негативных заключений от общественного совета добродетели.

Г-н Козьяков отметил, что выводы ОСД содержали не совсем достоверную и объективную информацию.

Могло быть хуже?

На последних этапах конкурса с него снялись ряд скандальных кандидатур, в том числе и действующий председатель Верховного суда, против которого выступала общественность.

Член парламента Леонид Емец, который пытался пристально следить за отбором, назвал предварительные результаты "значительно лучшими, чем нынешняя ситуация в судах".

"Стремиться надо к идеальной ситуации, но в жизни не все идеально. Оценивать только черно-белыми тонами тоже неправильно", - считает г-н Емец.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель нынешнего Верховного суда Ярослав Романюк снял свою кандидатуру с конкурса

Он отмечает, что большинство кандидатов, к которым у него было резко отрицательное отношение - преимущественно не дошли до финала. К ним было больше всего замечаний и у общественного совета добродетели.

"Есть люди, которые представляют систему и контролируют ее, ведут за собой целые группы представителей старой системы, чтобы контролировать новую. Но эти люди не дошли до финала", - настаивает г-н Емец, не называя фамилий.

Для него их прохождение в новый Верховный суд было бы критерием, чтобы сказать, что "судебная реформа закончилась".

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Он указывает на самого показательного финалиста конкурса - воина АТО Александра Мамалуя, который оказался в тройке лидеров в хозяйственной коллегии Верховного суда.

Александр Мамалуй в комментарии ВВС Украина заявил, что радоваться ему еще рано.

"Это только преодоление одного из самых важных этапов на пути к победе! Впереди еще собеседование в Высшем совете правосудия, которое имеет право исключить любого кандидата из этих 120 кандидатов", - рассказал г-н Мамалуй.

Когда заработает суд?

Копірайт зображення Alexandr Mamaluy Image caption Александр Мамалуй в донецком аэропорту

Завершение конкурса в новый Верховный суд еще не значит, что он скоро заработает.

Проблема в том, что для начала его работы нужно внести изменения в процессуальные кодексы, а этого Верховная Рада до каникул сделать не успела.

Леонид Емец прогнозирует, что этот вопрос парламент рассмотрит одним из первых в сентябре.

Это время для принятия изменений назвал в своем обращении и Петр Порошенко.

"Возможно, это - к лучшему, потому что будем четко видеть результат и оценивать успешность судебной реформы в части набора", - считает г-н Емец.

Он отмечает, что первый этап отбора 120 судей имел несколько дискриминационные нормы для участия в нем ученых и адвокатов.

В частности, к конкурсу допускали кандидатов и докторов наук, получивших звание только в университетах, а не в научно-исследовательских институтах.

Адвокатов допустили только тех, кто участвовал в судебных делах.

Сейчас эти недоработки в законе подправили, а потому г-н Емец надеется, что во время отбора остальных 80 представителей Верховного суда действующих судей туда попадет гораздо меньше.