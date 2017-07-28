Новый Верховный суд: воин АТО и 25% "недобродетельных"
В обновленный Верховный суд попадают 75% "добродетельных" кандидатов. Однако активисты уже говорят о 30 "одиозных" судьях, которые сумели пройти конкурс.
Вечером 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты конкурса в обновленный Верховный суд.
В последний этап отбора прошли 319 кандидатов, из которых, по итоговому рейтингу, 120 кандидатов должны стать судьями четырех коллегий.
Окончательное решение о назначении судей примет Высший совет правосудия. Затем его утвердит президент.
В список финалистов попали многие кандидаты, к которым у активистов нет замечаний относительно коррупционных действий и добродетели. Среди победителей, например, оказался судья-воин АТО, снайпер-доброволец Александр Мамалуй.
Однако у экспертов есть большие претензии к 30 победителям из 120, которые, по мнению активистов, не соответствуют критериям добродетели для обновленного Верховного суда.
Также активистов беспокоит тот факт, что 78% победителей работают или работали судьями.
Окончание конкурса уже приветствовал президент Петр Порошенко.
Новый Верховный суд
После реформы Верховный суд становится самым влиятельным в судебной системе Украины, выполняя функции кассационной инстанции во всех сферах судопроизводства.
Систему судоустройства составят местные суды, апелляционные суды и Верховный суд.
В рамках Верховного суда создаются кассационная административная, хозяйственная, уголовная и гражданская коллегии вместо отмененных высших специализированных судов.
После реформы судьи Верховного суда будут получать существенно повышенную зарплату, начиная от 120 тысяч грн в месяц. Что, наряду с конкурсным отбором, призвано обеспечить независимость суда.
Среди победителей, как указывают в ВККС, оказались судьи, адвокаты, ученые и специалисты с необходимым стажем.
"Видим профессоров и преподавателей высших учебных заведений, судью-добровольца, который защищал донецкий аэропорт, правозащитников с опытом работы в Европейском суде по правам человека, адвокатов, получивших образование в ведущих международных университетах", - заявил председатель ВККС Сергей Козьяков.
Конкурс проводился с 7 ноября 2016 года. На первые 120 мест в Верховном суде документы подавали 846 кандидатов.
При отборе претенденты прошли профессиональные и психологические тесты, проверку НАБУ и агентства по предупреждению коррупции. Также свои выводы относительно кандидатов представил Общественный совет добродетели.
Последним этапом отбора было собеседование, которое прошел 381 кандидат.
Эксперты центра политико-правовых реформ уже подсчитали, что 94 финалиста (78%) - действующие судьи или судьи в отставке.
Из них 6 судей сейчас работают в Верховном суде, а еще 49 судей - в нынешних высших специализированных судах, которые отменяются.
В финал попали 17 работников-юристов и девять адвокатов. Хотя для ученых и адвокатов существовали законодательные препятствия для участия в конкурсе, которые к следующим отборам уже устранили.
Как отметил после конкурса Сергей Козьяков, впервые в истории Украины во время отбора исследовали досье кандидатов, проводили психологические тесты, привлекали общественность и проводили собеседования, которые транслировали в интернете.
Он настаивает, что отбор был честным и прозрачным.
Председатель ВККС Сергей Козьяков передал на утверждение Высшего совета правосудия по 30 кандидатов-победителей в каждую коллегию.
Поэтому, как указал г-н Козьяков, если какую-то кандидатуру там отвергнут, то следующий по рейтингу не пройдет и в составе суда в начале будет менее 120 судей.
25% "недобродетельных"
Кроме государственных органов и комиссий, которые занимались конкурсом, к отбору привлекли независимый Общественный совет добродетели.
Такой шаг предусмотрен законом.
Его создали для содействия прозрачному и беспристрастному конкурсу из представителей общественных организаций.
Главной его задачей была проверка соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добродетели.
Эксперты тщательно проверяли недвижимость, состояние и историю предыдущей работы кандидата.
Если Общественный совет добродетели подавал негативный вывод в отношении человека, то Высшая квалификационная комиссия могла преодолеть его только квалификационным большинством из своего состава - 11 из 16 членов.
"30 из 120 кандидатов, то есть ровно 25% "победителей конкурса" в Верховный суд - недобродетельные", - оценил конкурс член ОСД Михаил Жерников.
По его мнению, ВККС преодолела своеобразное вето общественного совета добродетели.
Как указал г-н Жерников, из 319 участников последнего этапа отбора 76 кандидатов имели негативное заключение относительно добродетели.
Координатор ОСД Галина Чижик уже назвала несколько кандидатов, в отношении которых у активистов были большие вопросы, но они прошли.
"Зрада" - это когда у Аллы Леско, благодаря которой судья Майдана Виктор Кицюк остался на посту, за добродетель и этику из 500 возможных баллов имеет по меньшей мере 352, а судья-разоблачитель Сергей Бондаренко, который пошел против системы, в конце рейтингового списка", - написала в Facebook г-жа Чижик.
Она указала, что судья Вячеслав Наставный, "который принимал политическое решение по делу Юрия Луценко, в рейтинге на втором месте, а правозащитник Олег Левицкий - в проходную часть не попал".
Кроме того, у ОСД были большие вопросы к судье Ларисе Рогач, которая принимала решение о предоставлении земли в Киеве.
В общем, как свидетельствуют данные ВККС, они рассмотрели 126 негативных заключений от общественного совета добродетели.
Г-н Козьяков отметил, что выводы ОСД содержали не совсем достоверную и объективную информацию.
Могло быть хуже?
На последних этапах конкурса с него снялись ряд скандальных кандидатур, в том числе и действующий председатель Верховного суда, против которого выступала общественность.
Член парламента Леонид Емец, который пытался пристально следить за отбором, назвал предварительные результаты "значительно лучшими, чем нынешняя ситуация в судах".
"Стремиться надо к идеальной ситуации, но в жизни не все идеально. Оценивать только черно-белыми тонами тоже неправильно", - считает г-н Емец.
Он отмечает, что большинство кандидатов, к которым у него было резко отрицательное отношение - преимущественно не дошли до финала. К ним было больше всего замечаний и у общественного совета добродетели.
"Есть люди, которые представляют систему и контролируют ее, ведут за собой целые группы представителей старой системы, чтобы контролировать новую. Но эти люди не дошли до финала", - настаивает г-н Емец, не называя фамилий.
Для него их прохождение в новый Верховный суд было бы критерием, чтобы сказать, что "судебная реформа закончилась".
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Он указывает на самого показательного финалиста конкурса - воина АТО Александра Мамалуя, который оказался в тройке лидеров в хозяйственной коллегии Верховного суда.
Александр Мамалуй в комментарии ВВС Украина заявил, что радоваться ему еще рано.
"Это только преодоление одного из самых важных этапов на пути к победе! Впереди еще собеседование в Высшем совете правосудия, которое имеет право исключить любого кандидата из этих 120 кандидатов", - рассказал г-н Мамалуй.
Когда заработает суд?
Завершение конкурса в новый Верховный суд еще не значит, что он скоро заработает.
Проблема в том, что для начала его работы нужно внести изменения в процессуальные кодексы, а этого Верховная Рада до каникул сделать не успела.
Леонид Емец прогнозирует, что этот вопрос парламент рассмотрит одним из первых в сентябре.
Это время для принятия изменений назвал в своем обращении и Петр Порошенко.
"Возможно, это - к лучшему, потому что будем четко видеть результат и оценивать успешность судебной реформы в части набора", - считает г-н Емец.
Он отмечает, что первый этап отбора 120 судей имел несколько дискриминационные нормы для участия в нем ученых и адвокатов.
В частности, к конкурсу допускали кандидатов и докторов наук, получивших звание только в университетах, а не в научно-исследовательских институтах.
Адвокатов допустили только тех, кто участвовал в судебных делах.
Сейчас эти недоработки в законе подправили, а потому г-н Емец надеется, что во время отбора остальных 80 представителей Верховного суда действующих судей туда попадет гораздо меньше.