Гарри Каспаров призвал не бояться искусственного разума

Image caption Выступление Гарри Каспарова было тепло встречено на конфренции DefCon

Человечество не должно сопротивляться переменам, которые несут в себе машины, обладающие искуственным интеллектом, заявил бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Выступая на конференции хакеров Def Con в Лас-Вегасе Каспаров выразил несогласие с распространенной точкой зрения о том, что более широкое использование подобных разумных машин будет представлять угрозу для человечества.

Но в то же время он признал, что это, вероятно, повлечет за собой колоссальные социальные перемены по мере того, как роботы будут приходит на замену "дрожащим рукам" людей.

По его мнению, полезно было бы ускорить этот процесс, поскольку ничего плохого он в конечном счете не несет.

Противоположное мнение ранее высказывал ряд ученых, в том числе и известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг.

Копірайт зображення AFP Image caption Гарри Каспаров во время шестого, заключительного, матча против суперкомпьютера Deep Blue 11 мая 1997 года в Нью-Йорке

DeepMind, Deep Blue и будильник

Опираясь на свой опыт игры в шахматы с разработанным компанией IBM суперкомпьютером Deep Blue, Каспаров в своей обстоятельной речи попытался поставить развивающийся искусственный интеллект в исторический контекст.

Лишь теперь, по его словам, человечество наконец-то видит в действии "настоящий искусственный разум", под которым Кспаров понимает своего рода "черный ящик", приходящий к определенным выводам самостоятельно, причем логическую цепочку, предшествующую этим выводам, невозможно воспроизвести.

Он привел в качестве примера подобного типа искуственного интеллекта разработанную компанией DeepMind (с 2014 года принадлежащую корпорации Google) программу для игры в го AlphaGo, которая в 2016 году победила профессионального игрока в го Ли Седоля.

Копірайт зображення Yonhap/Reuters Image caption Ли Седоль играет против AlphaGo в марте 2016 года

В противоположность этому шахматный суперкомпьютер Deep Blue, разгромивший Каспарова в 1996 и 1997 годах - это просто чрезвычайно быстрый компьютер, который, по словам шахматиста, использовал довольно примитивную технику простого перебора огромного множества вариантов, чтобы его побить.

"Deep Blue был не смышленее будильника", - отметил Каспаров.

"Однако, - добавил он, - от того, что я проиграл будильнику ценой 10 млн долларов, мне, конечно, не легче".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Английский физик Стивен Хокинг ранее предупреждал об опасности, которую таит для человечества искусственный интеллект

Созидательное разрушение?

Более широкое использование по-настоящему умных сашин не грозит человечеству исчезновением, поскольку история показала, что практически каждая новая технология или нововведение в прошлом приносили с собой "созидательное разрушение", полагает бывший чемпион мира по шахматам.

"Проблема не в том, что роботы заменяют на рабочих местах человека, и не в том, что они ополчились против людей с высшим образованием и аккаунтом в Twitter, - сказал Каспаров. - Технология, прежде чем создать новые рабочие места, их уничтожает. Всегда так было".

Уже есть примеры того, как умные машины помогают некоторым людям лучше делать свою работу, позволяя компьютеру делать то, с чем сами люди справляются с трудом.

Например, сказал Каспаров, экспертные системы (то есть системы искусственного интеллекта, содержащие расширенную базу знаний по определенному предмету, анализатор проблемы и компонент поддержки), способные поставить диагноз больному более точно, чем живой доктор, работают лучше, когда их анализ берут на вооружение медработники, способные сразу же предпринять какие-то терапевтические меры на основе поставленного машиной диагноза.

Будущие поколения, по его мнению, будут взирать на XXI век с удивлением по поводу того, что все было завязано на человека, особенно в таких сферах, как управлением автотранспортом, где человеческие ошибки несут другим людям угрозу, которой иначе можно было бы избежать.

Когда люди работают сообща с искуственным интеллектом, это открывает огромные возможности для творческого самовыражения и перемен к лучшему, сказал Каспаров.

"У всех нас есть страхи по поводу того, что нас заменят машины и мы вымрем. Но я уверен, что есть огромный простор для творческой фантазии. Просто колоссальный. От нас зависит то, что могут делать только люди - то есть мечтать и мечтать на всю катушку, чтобы извлечь все то полезное, что предлагают эти потрясающие новые ресурсы", - сказал в заключение Гарри Каспаров.