Почему жители сел Закарпатья против строительства малых ГЭС?

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Строительство малой ГЭС в Закарпатье

Пять сел в Хустском районе Закарпатья - Берёзово, Горинчево, Липча, Кошелево и Иза - стали местом противостояния местных жителей и бизнесменов, которые планируют построить на реке Рика каскад мини-гидроэлектростанций.

Закарпатцы говорят, что строительство шести малых ГЭС приведет к непоправимым экологическим последствиям: в их колодцах исчезнет вода, в реке погибнет рыба. Но больше всего их пугает возможность возникновения паводка и подтопления сельскохозяйственных угодий.

Неделю назад селян поддержал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Он отменил решение Хустского райсовета о разработке проекта строительства каскада малых гидроэлектростанций.

Несмотря на это решение, а также протесты людей, в том числе перекрытие дорог, инвесторы не намерены отказываться от проекта.

Они утверждают, что строительство малых ГЭС не несет экологической угрозы и поможет селам развиваться.

Дискуссия о строительстве малых электростанций на реках Закарпатья возникает не впервые. Еще в 2011 году возник вопрос о строительстве 360 таких станций. Однако впоследствии под влиянием протестов местных жителей и экологов это решение облсовета отменили.

Местные власти заверили, что речь пойдет о строительстве только одного-двух десятков мини-гидроэлектростанций.

Что будет с нашей рекой? Вода загрязнится, рыбы не будет, колодцы опустеют Мария, жительница села Берёзово

"Зачем нам болото?"

"Все село хотите затопить? - восклицает Мария, жительница Берёзово Хустского района. - Что будет с нашей рекой? Вода загрязнится, рыбы не будет, колодцы опустеют".

"Зачем нам болото? Чтоб комары нас съели? Одна беда прошла - другая идет!" - возмущается Николай.

В Берёзово 10 июля местные жители перекрыли дорогу областного значения Хуст-Долина, требуя встречи с районным и областным руководством. Они категоричны в своем решении - не хотят мини-ГЭС. Опасаются, однако, что этот вопрос уже давно решен как в районе, так и в столице, а общественные слушания по поводу строительства - лишь формальность.

Копірайт зображення facebook.com.karpatmudra Image caption Экологи и местные жители хотят, чтобы их река оставалась именно такой. Фото Елены Мудрой

Руководство Хустского района уже дало разрешения компании-застройщику ООО "Рика Энерго" на проведение замеров и изготовление технической документации для строительства каскада мини-ГЭС на реке Рика.

Согласие на строительство местное руководство объясняет перспективой улучшить финансовое положение сельских общин, а также отсутствием экологических угроз.

По словам председателя Хустской райгосадминистрации Назара Павлия, сегодня Хустский район на 95% является дотационным.

"Есть определенные проблемы в районе, - говорит он. - Это отсутствие береговых укреплений и инфраструктуры, дорог, уличного освещения. Помещения школ и детских садов - в запущенном состоянии. Отсутствие государственного финансирования и собственных поступлений не позволяют решить эти проблемы. Положение все больше ухудшается".

Инвестор, говорит чиновник, предлагает после начала работы малой ГЭС ежемесячно платить сельской общине по несколько сотен тысяч гривен, которые могли бы пойти на решение проблем села.

Сам Бог велел строить в Берёзово мини-гидроэлектростанции Богдан Биляк, сельский голова Берёзово

Сельский голова Берёзово Богдан Биляк также убежден, что строительство ГЭС необходимо.

"Сам Бог велел строить в Берёзово мини-гидроэлектростанции. Потому что позволяет и рельеф, и поведение потока воды. По моему мнению, это не будет вредить окружающей среде, будет перегорожена не вся река, а лишь ее часть. Ничего не уничтожается, Рика как текла, так и будет течь, дамба не будет перекрыта, будет водопад", - рассказывает он.

Местное руководство уверяет, что без окончательного согласия общины строительство не начнется.

Как у соседей?

Но местные жители против. Они ссылаются на ситуацию в соседнем селе, Нижнем Быстром, где мини-ГЭС построили в 2014 году. Тогда они тоже протестовали против строительства.

Жители Берёзово уверены, что обещания застройщиков о финансовой поддержке не были выполнены. Соседнее село так и осталось дотационным, крестьяне не получили дешевую электроэнергию, зато зимой этого года страдали от паводка.

Все эти претензии опровергает компания "Акванова Девелопмент", которая строила малую ГЭС в Нижнем Быстром. Там говорят, что в последние месяцы репутация инвестора была существенно испорчена ложными обвинениями.

Проектный менеджер компании Юлия Листрова отмечает, что "Акванова Девелопмент" заключила договор о социально-экономическом и культурном партнерстве с Нижнебыстровским сельским советом и уже несколько лет выполняет его условия.

"Еще до начала строительства ГЭС мы помогали селу. Договор предусматривает наши обязательства по ежегодному инвестированию 150 тысяч грн в развитие Нижнего Быстрого. Но эти суммы в реальности больше. После окончания строительных работ наша компания построила детский стадион и туалет для местной школы, помогали церкви, заменили большую часть окон в школе, закупали топливо и колеса для школьного автобуса, в 2017 году компенсировали убытки от ледохода нескольким семьям, которые пострадали больше всего", - рассказала Юлия Листрова в комментарии для ВВС Украина.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Наводнения в Закарпатье случаются ежегодно

Она подчеркнула, что наводнения, на которые жалуются местные, были и до строительства малой ГЭС, добавив, что "Акванова Девелоптемент" также занимается укреплением берега реки и борется с мусором, который местные жители и туристы выбрасывают в воду.

Менджер компании объясняет, что "Акванова Девелопмент" не обещала и не может обещать селянам дешевую электроэнергию после строительства малой ГЭС из-за особенностей законодательства.

"Мы продаем электроэнергию напрямую государственной компании "Энергорынок" - это требование закона", - подчеркнула она.

В то же время, говорит Юлия Листрова, малые ГЭС, такие как в Нижнем Быстром, способны увеличивать электронапряжение в сети, а для горных районов это очень важно.

Никаких планов по развитию мини-ГЭС у меня не было. Все, что было, было сделано до меня Геннадий Москаль, председатель Закарпатской ОГА

Специалисты из регионального молодежного экологического объединения "Экосфера" отмечают, что в разных регионах края разрабатываются новые проекты строительства мини-ГЭС на горных реках - в Раховском, Перечинском районах, о чем община зачастую узнает только тогда, когда в руслах появляется техника и начинаются строительные работы.

Экологи говорят о случаях фальсификации и формального проведения общественных слушаний. В качестве примера приводят то же село Берёзово.

В сентябре прошлого года, говорят они, люди собрали более 600 подписей против строительства мини-ГЭС. Но в апреле 2017 года появилось новое распоряжение о разрешении на разработку технической документации для размещения малых станций на Рике. 9 июля в Берёзово состоялось собрание села, на котором люди снова выразили свой протест, и сельский голова Богдан Биляк заверил, что ни о каких разрешениях на застройку ему неизвестно и никаких работ не будет.

"Однако на следующий день сельский голова тайно провел фиктивное собрание, куда привезли молодых людей спортивной наружности, не местных, на мукачевских автомобилях. Они заблокировали вход и выборочно пускали людей. Такая же ситуация имела место и в селе Липча", - рассказывает ВВС Украина правозащитник Виталий Грегор.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption После сооружения мини-ГЭС водохранилища могут загрязниться - как возле Теребля-Рикской ГЭС, вблизи села Ольшаны Хустского района

"Местные жители выразили недоверие председателю и исполнительному комитету сельского совета. Мы будем воевать до последнего. Мы призовём всех людей, живущих на берегах реки, и надеюсь, что наши власти прислушаются к нашему голосу", - заявляет Мария Галай, жительница Берёзово.

Недавно глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль поддержал жителей Хустского района и отменил решение райсовета о подготовке документов для строительства каскада мини-ГЭС.

"Ни Хустскому району, ни Закарпатью в целом не нужны "инвестиции", которые приносят прибыль нескольким людям, но наносят вред окружающей среде. Никаких распоряжений, я строго-настрого прикажу главам райгосадминистраций - мы не будем поддерживать идею создания этих мини-ГЭС. Такой у нас край, что беды можно ждать, откуда и не думаешь. Поэтому никаких планов по развитию ГЭС у меня не было. Все, что было, было сделано до меня", - цитирует закарпатского губернатора его сайт.

Инвестор: проект - перспективный

Однако представители компании "Рика Энерго", которая планирует строить мини-ГЭС в Берёзово и других селах, занимают кардинально противоположную позицию: они уверены, что малые электростанции Закарпатью нужны. А проблемы возникают из-за того, что местные жители не разобрались должным образом в ситуации.

Мы гарантируем, что без всех необходимых экспертиз и заключений экологов строительство не будет начато Евгений Гриценко, представитель инвестора

"Мы уже не раз предлагали: давайте сядем за круглый стол и все обсудим. Нет, слова не дают сказать", - рассказал ВВС Украина директор компании "Рика Энерго" Юрий Игнатко.

"Рика Энерго" наняла Институт энергетики и охраны окружающей среды "Энергоинжпроект" для подготовки проектной документации строительства малой ГЭС.

Исполнительный директор института Евгений Гриценко сказал ВВС Украина, что инвестор не откажется от намерений построить каскад малых электростанций в Хустском районе и не исключает судебных обжалований решения главы облгосадминистрации, так как считает этот проект перспективным.

"Мы готовы отвечать своими сертификатами и репутацией перед всеми государственными и общественными структурами за этот проект. Мы гарантируем, что без всех необходимых экспертиз и заключений экологов строительство не будет начато. Но, к сожалению, сложилась ситуация, когда, манипулируя мнением общественности, нам не дают возможности рассказать об этом проекте, а также о том, как он может помочь депрессивному на сегодняшний день селу развиваться", - сказал Евгений Гриценко.

"Люди говорят: дайте денег. А мы говорим: давайте создадим рабочую группу из активистов села и инвесторов и решим, что селу нужно. Мы готовы финансово помогать селянам еще до ввода в эксплуатацию станции. Мы предлагаем 40 рабочих мест постоянно, до 200 мест - на период трехлетнего строительства. Мы хотим дать селянам не рыбу, а удочку, чтобы у них были свои чистые водоемы, чтобы развивался туризм", - отмечает представитель инвестора из "Энергоинжпроекта".

Экологи - за аутентичность

Экологи убеждены, что строительство малых ГЭС будет иметь разрушительные последствия для Рики.

Карпаты - горы низкие, и практически все строящиеся у нас гидроэлектростанции очень вредят рекам Оксана Станкевич-Волосянчук, эколог

"Карпаты - горы низкие, и практически все строящиеся у нас гидроэлектростанции очень вредят рекам. Наименьший эффект имеют ГЭС, работающие на природном стоке. Но таких в Закарпатье не строят", - рассказывает ВВС Украина глава общественной организации "Экосфера" Оксана Станкевич-Волосянчук, которая вместе с группой активистов защищает аутентичность горных рек.

Экологи говорят, что в результате строительства мини-ГЭС в Нижнем Быстром образовалось водохранилище, которое нарушило гидрологический режим реки, в результате чего в нем погибает малек рыбы.

"Река до строительства малой ГЭС работала как канал: вся рыба из Тисы уходила на нерест в верховья реки. До 15 видов краснокнижных рыб обитают в водах реки, некоторые из них также внесены в международные охранные списки. Некоторые виды рыбы обитают только в Закарпатье и только в этой реке", - добавляет Оксана Станкевич-Волосянчук.

Сопредседатель коалиции общественных организаций "Форум экоспасения Закарпатья" Олег Лукша утверждает, что застройщиками руководит прежде всего выгода от "зеленого тарифа".

Законы, принятые еще в 2008 году для развития альтернативной энергетики, предполагают, что электроэнергию, вырабатываемую малыми ГЭС, государственный энергорынок должен закупать в обязательном порядке и по более высоким, чем у традиционных энергопоставщиков, тарифам.

Олег Лукша отмечает, что юристы и экологи не являются категоричными противниками развития альтернативной энергетики.

"Мы не выступаем против малой гидроэнергетики как таковой. Мы - за неукоснительное соблюдение законов и нормативных актов, которые должны предшествовать строительству. Не было бы никаких конфликтов, если бы застройщики соблюдали все правила и нормы, предусмотренные законодательством", - сказал он в комментарии для ВВС Украина.

Не видно конца противостоянию, однако дискуссии между экологами и инвесторами выявили одну общую позицию: и те, и другие говорят, что решению о строительстве ГЭС должны предшествовать экологическая экспертиза и общественный контроль.