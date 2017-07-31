"Держим оборону": как живет ферма среди киевских высоток

Копірайт зображення ВВС Image caption Ферму за последние 30 лет плотно обступили высотки

Котов здесь кормят только что снесенными яйцами, доят коз три раза в день, а раз в год стригут овцу.

Это - ферма Натальи Юрченко, оказавшаяся в плотном кольце высоток на киевских Позняках.

Среди здешних место больше известно как "Яма", ведь чтобы попасть сюда из городских дворов, надо спуститься по шатким деревянным лестницам на дно небольшого оврага.

Именно здесь проживает Наталья со своей немалой семьей: здесь живут ее четверо детей, внуки, брат и даже друзья ее невестки. Всего - 15 человек.

Копірайт зображення ВВС Image caption Наталье Юрченко 63 года. Она называет свою ферму родовым гнездом

"Животных у нас гораздо больше, чем людей", - говорит хозяйка и смеется. А дальше по пальцам перечисляет всех, кто есть в ее большом хозяйстве - 100 птиц, 50 кроликов, три козы, овца и, конечно же, немереное количество котов.

"У нас есть все для жизни. Мясо и сыр каждый день. Мы полностью на самовыживании: у нас вода своя из колодца, отопление свое печное на дровах, отходы все утилизируем, так как у нас есть компостные ямы", - рассказывает 63-летняя хозяйка.

Хозяйство кормят отходами из соседних садов, печи топят деревянными оконными рамами, которые свозят во двор. Под ногами здесь много битого стекла, которое, по словам хозяйки, сдают на вторсырье.

Копірайт зображення ВВС Image caption Что может быть вкуснее стакана парного козьего молока?

За день на ферме имеют девять литров молока, из которого делают творог и сыр, более 30 яиц и свежее мясо уток или кур. Все едят сами.

Покупатели на ферму заглядывают нечасто, разве что кому-то из местных захочется козьего молока.

Сама хозяйка охотно им лакомится и говорит, что даже розы на ее дворе пахнут молоком.

Копірайт зображення ВВС Image caption На территории фермы расположены три дома и десятки сараев для животных

Наталья Юрченко стрижет сорняк на корм своим кроликам, собирает в корзину снесенные яйца и рассказывает об истории усадьбы, которую с гордостью называет родовым гнездом.

Копірайт зображення ВВС Image caption Обед для кур готов!

Ее дед поселился здесь в 1947 году, во времена, когда до города было еще далеко, а Позняки называли хутором. Ему выделили 30 соток земли, где он построил дом и завел огород.

Бабушка Натальи в свое время ходила пешком в Киев продавать молоко и овощи.

Копірайт зображення ВВС Image caption По словам Натальи, розы на ее дворе пахнут козьим молоком

Продает овощи семья Юрченко и сейчас. Они выращивают 30 видов рассады, которая по словам Натальи, пользуется спросом на соседнем рынке.

Копірайт зображення ВВС Image caption Розы - слабость Натальи

"Я стараюсь сажать все то, что продается. У нас есть и огурцы, и помидоры, очень много смородины, много ежевики, малина, клубника", - говорит женщина, не отрываясь от своего хозяйства.

Ей во всем помогает внучка Ева: и кроликов накормить, и курам "мешанку" сделать, и малину собрать... Спелые сочные ягоды они едят прямо с кустов, потому что так - вкуснее.

Копірайт зображення ВВС Image caption "Подворье семьи"

Зелени на ферме действительно много. Сверху она выглядит как сплошное зеленое пятно посреди застроенных многоэтажками Позняков.

Здесь внизу, в тени деревьев и высоких цветов прохладно. Хотя наверху, где высотки, очень жарко.

По словам Натальи, настоящая застройка в этом районе началась в 1991 году.

"Потом они нас окружали-окружали и наконец замкнули кольцо", - вспоминает она со смехом.

Копірайт зображення ВВС Image caption На ферме живет около 50 кроликов. Этому крольчонку чуть больше недели

"Нам в таком кольце - в этой яме - сейчас живется очень неплохо", - говорит женщина. Рядом много супермаркетов, школ и других "благ цивилизации", которыми семья охотно пользуется, не выезжая далеко из своего зеленого оазиса.

На землю, где расположена ферма, претендуют многие застройщики. Семью Натальи неоднократно пытались выселить через суд, рассказывает хозяйка фермы, но они все настроены решительно.

"Будем держаться, потому что знаем - нам есть, что защищать", - говорит женщина.

63 сотки - это вся площадь двора, юридически в пользовании семьи. Но приватизировали только 10.

Копірайт зображення ВВС Image caption Козы с фермы любят рыскать по мусорным бакам возле высоток, из-за чего имеют не очень хорошую репутацию среди соседей

Земля не частная, потому что идет большое сопротивление приватизации, считает Наталья Юрченко.

Отношения с соседями из 30-ти этажных домов хозяйка описывает так - "стараемся не ругаться".

Копірайт зображення ВВС Image caption Такая вот малина растет на ферме Натальи

Ранее конфликтов было много - из-за запаха навоза свиней, которых держали десятками, из-за коз, которые грызли розы на окружающих клумбах, разметали свалки и ходили выпрашивать еду в ближайшие гастрономы.

Сейчас свиней нет, "неприличных коз", как их называет хозяйка, пытаются воспитывать, поэтому конфликтов меньше.

А еще она почти не обращает внимания на высотки, которые буквально нависают над ее фермой.

"Мы к этому привыкли. Нельзя иметь все и не иметь каких-то минусов", - философски говорит Наталья.

Копірайт зображення ВВС Image caption Когда дед Натальи поселился на Позняках в 1947-м году, здесь был хутор

"Наш образ жизни показывает людям, что он все же лучше, чем еще одна 34-этажка, которая здесь запланирована. Они видят, что лучше та же зелень, и те же петухи", - рассказывает она.

"Вот я и думаю: как можно это уничтожить? У меня сразу темно в глазах", - говорит хозяйка.