Принц Уильям и Кейт отметили 100-летие битвы при Пашендейле

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Принц Уильям и его супруга Кэтрин, герцог и герцогиня Кембриджские, посетили Бельгию, где приняли участие в церемонии, посвященной 100-летнию начала битвы при Пашендейле - одного из крупнейших и самых кровавых сражений Первой мировой войны.

Полмиллиона человек с обеих сторон - стран-союзниц и Германии - погибли, были ранены или пропали без вести в ходе продолжавшейся три месяца битвы.

В ходе церемонии, на которой присутствовали 200 потомков участников сражения, принц Уильям сказал, что Британия и Бельгия вместе вспоминают принесенную тогда жертву.

Старший внук британской королевы Елизаветы II и король Бельгии Филипп вместе возложили венки к Мененским воротам в городе Ипре в Западной Фландрии, ставшем эпицентром сражения.

Мененские ворота были воздвигнуты в 1927 году на том месте, где проходили британские войска по пути на поля сражений. На них высечены имена 54391 британского солдата, которые не были захоронены или чье место захоронение не значится в архивах специальной Комиссии содружества наций.

Битва при Пашендейле, которую еще называют Третьей битвой при Ипре, продолжалась с 31 июля по 6 ноября 1917 года. В ней погибли около 275 тысяч солдат Антанты и 220 тысяч германских солдат.

"Члены наших семей, наши полки, наши народы - они пожертвовали всем ради того, чтобы мы сегодня могли наслаждаться жизнью", - заявил принц Уильям на торжественной церемонии.

"В годы Первой мировой войны Британия и Бельгия стояли плечом к плечу. Сто лет спустя мы по-прежнему едины, мы вместе вспоминаем те жертвы", - добавил он.

Король Филипп сказал, что обе страны всегда будут чтить безмерный подвиг солдат Первой мировой.

Копірайт зображення PA Image caption На Мененских воротах высечены имена погибших солдат, которых не удалось захоронить

Копірайт зображення Reuters Image caption С крыши триумфальной арки были сброшены тысячи бумажных красных маков

Церемония завершилась исполнением группой горнистов траурной мелодии Last Post ("Последние почести"). Обычно эта мелодия исполняется одним горнистом и по традиции звучит у Мененских ворот почти каждый вечер с 1928 года.

С самого верха триумфальной арки были сброшены тысячи бумажных красных маков - символ Первой мировой войны - в память о тех, чьи имена высечены на ее стенах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Горнисты исполнили одну из самых известных в мире траурных мелодий - "Последние почести"

Кейт Палмер, ВВС, Ипр: "Тихие размышления о прошлом"

"Жители Ипра давно привыкли к чуть жутковатому звуку одинокого горна. Но тысячи британцев, собравшиеся у Мененских ворот - мемориала из белого камня, возможно, впервые услышали мелодию, которая звучит здесь каждый вечер на протяжении вот уже 90 лет.

У громадной каменной арки собрались представители британской и бельгийской монархий, а также потомки солдат, сражавшихся в том бою.

75-летний Роберт Ллойд-Риз говорит, что не слышал "Последних почестей" уже 60 лет. В первый раз он посетил Ипр еще в юности со своим отцом Томом, который участвовал в битве при Пашендейле в 1917 году. По его словам, нынешняя церемония получилась очень трогательной, многие плакали.

Отец и сын Фил и Люк тоже вспоминали своего родственника, сержанта Герберта Сили, который получил четыре ранения, но каждый раз возвращался на передовую. "Мурашки по спине", - описал свое состояние Фил.

В нескольких шагах от Мененских ворот торжественно подсвечена еще одна достопримечательность Ипра - средневековое здание Палаты суконщиков, восстановленное из руин после войны.

Город наполнен радостным возбуждением, но при этом есть место тихим размышлениям о прошлом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Средневековое здание Палаты суконщиков торжественно подсвечено в честь знаменательной даты

Битва при Пашендейле ассоциируется еще с чудовищной грязью.

Наступлению предшествовали массированные артобстрелы. Затем начались дожди - самые сильные в этих местах за 30 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британская актриса Хелен Миррен приняла участие в постановке на главной площади Ипра, в которой зрителям поведали историю битвы

Грязь застревала в дулах орудий и ружей, в ней увязали танки. За считанные дни почва превратилась в малопроходимую трясину, в которой тонули солдаты и лошади.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гарри Пэтч, участник битвы при Пашендейле, дожил до 111 лет и скончался в 2009 году

16 августа наступление возобновилось и опять захлебнулось. То же самое повторилось в октябре.

Копірайт зображення PA Image caption Дожди превратили разрытую снарядами почву в трясину, в которой увязали танки

Копірайт зображення PA Image caption Приехавшие на торжества увидели реконструкцию битвы при Пашендейле

Копірайт зображення PA Image caption Могила неизвестного моряка на кладбище Ипра

6 ноября британские и канадские войска овладели тем, что осталось от деревни Пашендейл - битва была завершена.