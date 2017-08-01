Россия - США: куда ведет дипломатический конфликт?

Копірайт зображення Reuters Image caption Очевидно, Путин надеялся, что, победив на выборах, Трамп начнет перезагрузку отношений с Россией

Решение России значительно сократить персонал американских дипломатических миссий означает конец любым надеждам на новую перезагрузку отношений между Вашингтоном и Москвой в ближайшее время. Более того, оно может стать началом нового, полного неопределенностей периода соперничества между двумя странами.

Президент России Владимир Путин решил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США - это возможность построить совершенно иные двусторонние отношения.

Судя по всему, Путин просчитался. Полагаясь на недвусмысленные сигналы из предвыборного штаба Трампа о том, что перезагрузка двусторонних отношений возможна и даже желательна, Москва вмешалась в американскую избирательную кампанию беспрецедентным, по оценке спецслужб США, образом.

Как далеко зашла Россия, поддерживая в ходе избирательной кампании Дональда Трампа, сейчас является предметом расследования. И это, конечно, же, важное обстоятельство на фоне ухудшающихся дипломатических отношений.

Россия, конечно, все отрицает, но очевидно, что у Кремля были большие надежды на нового "политического диссидента" в Белом доме.

В Москве надеялись на смену политического климата - на возникновение в Вашингтоне атмосферы, в которой стала бы возможной отмена многих западных санкций, введенных после аннексии Крыма.

Более того, Россия хотела бы заключить с Соединенными Штатами сделку, в результате которой Вашингтон признавал бы Москву равноправным дипломатическим игроком, партнером по действиям в горячих точках вроде Сирии и в целом по борьбе с терроризмом, порожденным радикальной исламистской идеологией.

Копірайт зображення AFP Image caption Путин решил сократить число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек

Теперь эти надежды рухнули. Судя по всему, у России возникли нереалистичные ожидания в отношении президента Трампа.

Каким представлял его Путин - напористым единомышленником или политическим и дипломатическим легковесом, которым можно было управлять и манипулировать?

В любом случае вмешательство России в американскую внутреннюю политику и последовавшее вслед за этим расследование стали препятствием для возникновения каких-либо новых отношений.

Россия, возможно, не поняла, какую жесткую реакцию ее действия вызовут в конгрессе, приняв отсутствие беспокойства по этому поводу в лагере Трампа за превалирующую позицию сторонников президента на Капитолийском холме.

К чему все это привело? Отношения между Вашингтоном и Москвой и без того не были хорошими, а выдворение дипломатов - лишь подтверждение того, что в обозримом будущем лучше они точно не станут.

Все это явно будет иметь последствия для украинского кризиса, конфликта в Сирии и так далее.

Это означает, что Москва будет активизировать свою информационную кампанию и действия в киберпространстве, направленные против Запада и особенно против небольших стран, чьи инфраструктура и политическая система представляются более уязвимыми.

Россия продолжит модернизацию своих стратегических ядерных вооружений. Но и у США есть свои амбициозные планы.

Копірайт зображення Reuters Image caption Отношения Владимира Путина с Бараком Обамой были довольно неприязненными

Это, впрочем, нельзя считать повторением времен холодной войны: Россия уже не является мировой державой, какой был Советский Союз.

Однако есть основания для озабоченности. Идеология Кремля - разновидность авторитарного госкапитализма - выглядит привлекательной даже для политиков в некоторых странах НАТО.

Но действия России связаны рядом ограничений.

Одно из них - тот факт, что деструктивными методами далеко не продвинуться. Дипломатическое влияние требует вовлеченности и прямой коммуникации.

Именно поэтому, например, Россия оставалась ключевым игроком в достижении сделки с Ираном, - даже несмотря на то, что ее отношения с администрацией Обамы были напряженными.

На самом деле решение России сократить персонал американских дипломатических учреждений - относительно мягкий ответ, предполагающий, что Москва, возможно, надеется оставить для администрации Трампа поле для маневра.

Во-вторых, ошибка в оценке возможностей администрации президента Трампа начать перезагрузку - полезный урок для Москвы.

С ослабленным Госдепартаментом и Белым домом, в котором доминируют верные Трампу люди с невеликим дипломатическим опытом, США видятся из Москвы все более непредсказуемыми.

А это, как показала первая холодная война, нехорошо для всех.