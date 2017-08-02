Белый дом: Трамп помог сыну написать заявление о Весельницкой

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп "вмешался", но не диктовал текст заявления своего сына, сообщил представитель Белого дома

Белый дом подтвердил сообщения о том, что президент США Дональд Трамп помог своему старшему сыну составить заявление о его встрече с российским юристом Наталией Весельницкой во время американской предвыборной кампании.

Президент внес свои предложения, "как это сделал бы любой отец, основываясь на тех ограниченных сведениях, которые у него были", - сказала на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Дональд Трамп "вмешался", но не диктовал текст заявления своего сына, о чем ранее сообщали СМИ, добавила Сандерс.

По ее словам, заявление Трампа-младшего было "правдивым", в нем не было искажений и неточностей. Сандерс на брифинге обвинила демократов в желании раздуть историю.

"Демократы хотят и дальше использовать эту историю в качестве пиара и делают все, чтобы она не затихала и каждый день появлялась в газетах", - добавила она.

Диктовал или не диктовал?

Дональд Трамп-младший поначалу заявлял, что на встрече обсуждалась тема усыновления российских детей, но позже признал, что ему был обещан материал, компрометирующий кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Адвокат президента Джей Секулоу ранее отвергал предположения, что Трамп внес какой-либо вклад в составление заявления сына.

39-летний сын Трампа привлек к себе внимание расследования в прошлом месяце после того, как газета New York Times начала публиковать материалы о его встрече в июне 2016 года в "Трамп-тауэр" с юристом из России Наталией Весельницкой.

Копірайт зображення Reuters Image caption Сара Хакаби Сандерс подтвердила сообщения, что президент США Дональд Трамп помог своему сыну составить заявление о его встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, но сказала, что история не представляет собой ничего существенного

Все шесть месяцев пребывания Трампа на посту президента сопровождаются обвинениями в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.

Москва отвергает любые подобные обвинения, тогда как в США продолжается расследование возможных "российских связей" людей из окружения Трампа.

Сам Трамп также неоднократно отвергал любые предположения о каком-либо сговоре с Россией.

Как менялись заявления команды Трампа

Я не встречался с людьми из России в качестве представителя избирательного штаба (Трамп-младший, март 2017 года)

Это была короткая встреча и мы говорили только об усыновлении (Трамп-младший, 8 июля)

Мне пообещали компромат на Клинтон, но ее обещания были расплывчатыми (Трамп-младший, 9 июля)

Это был обычный сбор сведений об оппозиции (Трамп-младший, 10 июля)

Президент не участвовал в составлении заявления (Адвокат президента Трампа, 16 июля)

Президент "вмешался" в составление заявления (Представитель Белого дома, 1 августа)

По словам корреспондента Би-би-си в Вашингтоне Раджини Вайдьянятана, некоторые эксперты, например Ричард Пейнтер, бывший советник по вопросам этики в администрации Джорджа Буша, говорит, что Трампу могут угрожать обвинения в препятствовании правосудию.

Пока неясно, случится это или нет, но вопросы уже появляются: действительно ли Трамп искажал факты вокруг встречи с Весельницкой, и если да, то почему.

Почему для Трампа это может обернуться юридическими проблемами

Энтони Зуркер, корреспондент ВВС в Вашингтоне:

Как пишет Washington Post, Дональд Трамп думает, что раз он не сделал ничего плохого, его не могут обвинить в препятствовании расследованию вмешательства России в американские выборы.

Но личным адвокатам президента стоило бы объяснить ему, что это так не работает.

Как указывает Washington Post, всей этой истории достаточно, чтобы глава спецкомиссии Роберт Мюллер присмотрелся к ней повнимательнее, пусть даже сам по себе факт введения в заблуждение прессы не является преступлением.

И если президент, который, как выясняется, принимал активное участие в подготовке заявления Дональда Трампа-младшего, сделал нечто большее, чем просто помог ввести в заблуждение прессу, ему может грозить юридическая ответственность.

Президент играет с огнем, не ограждая себя от расследования. Этот тяжелый урок президент Ричард Никтон усвоил в ходе Уотергейтского скандала.

Но с другой стороны Трамп действует на посту президента так же, как он действовал, будучи кандидатом - опираясь на узкий, иногда действующий хаотично круг приближенных с расплывчатыми полномочиями. При этом мнения экспертов отметаются, а все нити ведут к самому Трампу.

Если он или новый глава администрации Джон Келли не смогут изменить в ближайшем будущем эту структуру, президент может об этом сильно пожалеть.

Действовать на опережение

Газета Washington Post сообщила в понедельник вечером, что президент Трамп сам лично надиктовал текст заявления о встрече с Весельницкой, обнародованного его сыном от своего имени.

Как утверждает газета, Трамп сделал это в июле, возвращаясь на президентском самолете из Германии, где проходил саммит "Большой двадцатки".

Изначально в заявлении Трампа-младшего должно было прозвучать, что с Весельницкой он "главным образом обсуждал проблему усыновления российских детей".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно первоначальному плану, Трамп-младший должен был полностью рассказать все, что он знал об этой встрече, но это решение было пересмотрено, пишет Washington Post

Согласно первоначальному плану, Трамп-младший должен был полностью рассказать все, что он знал об этой встрече, пишет Washington Post.

Советники Трампа во время саммита в Германии рекомендовали действовать на опережение и рассказать всю правду, поясняет газета.

Но, продолжает газета, позднее было решено отказаться от этой идеи, и в итоге в первом заявлении было просто сказано, что на встрече обсуждалась не президентская кампания, а проблема усыновления российских детей.

Позднее Трамп-младший признал, что он согласился на эту встречу, получив сообщение, что на ней будет предложена информация из связанных с Кремлем источников о Хиллари Клинтон.

Он также обнародовал переписку по электронной почте по поводу этой встречи, утверждая, что на самой встрече никакого компромата не было представлено.

Как сообщила Washington Post, некоторые советники президента опасаются, что вмешательство Трампа может поставить его самого и некоторых представителей его ближнего круга в юридически уязвимую ситуацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советники президента опасаются, что вмешательство Трампа может поставить его самого и некоторых представителей его ближнего круга в юридически уязвимую ситуацию

Сообщения, касающиеся заявления Трампа-младшего, появились на фоне очередного скандала в Белом доме.

Главу пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи уволили в понедельник, всего через 10 дней после назначения.

Бывший финансист с Уолл-стрит оказался под огнем критики после телефонного звонка репортеру, в ходе которого он нецензурно отзывался о своих коллегах по администрации президента.