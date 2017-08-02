Проживет ли Киев без парковщиков?

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Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 10 августа столица переходит на полную безналичную оплату за парковку авто.

Оплачивать можно будет через паркомат, SMS или месячным талоном, анонсировал мэр в эфире "112 Украина". Подробно всю процедуру еще должны расписать в КГГА.

"Человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию", - посоветовал Виталий Кличко киевлянам.

Его советник Дмитрий Белоцерковец уточнил - это значит, что из Киева вообще исчезнут парковщики.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Столичные парковщики уходят в прошлое?

"Мэр Киева принял решение, что столице необходимо распрощаться с таким явлением, как парковщик, который взимает наличную плату с припаркованных авто. Парковщиков, которые всегда были синонимом слова коррупция, в Киеве не будет", - написал он в Facebook.

Расчет на добросовестность

Копірайт зображення Укринформ Image caption Столичные власти надеются, что киевляне будут платить за парковку

Но штрафовать за неоплату парковки пока никто никого не будет - нет полномочий (при этом их не имеют даже те парковщики, которые работают сейчас).

Вопрос в том, что соответствующий законопроект об административной ответственности за нарушение правил парковки принят только в первом чтении.

"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину, или эвакуировать авто", - признал Виталий Кличко.

С 10 августа киевская власть в вопросах оплаты парковки будет "полагаться на добросовестность киевлян, пока не примут закон", добавил Дмитрий Белоцерковец.

Проблема из-за наличных?

Копірайт зображення Укринформ Image caption Контролировать, сколько "кэша" получают парковщики от водителей, городские власти полностью не могут

Опрошенные ВВС Украина эксперты приветствуют решение о переходе на исключительно безналичный расчет за парковку.

"Европа и весь мир давно отошли от сбора средств у граждан в карман парковщикам", - говорит председатель фракции "Батькивщина" в Киевсовете Владимир Бондаренко.

"Сбор города за парковку в несколько, а возможно, и в десятки раз меньше, чем сдают киевляне. И деньги идут не на пользу города, что могло бы улучшить парковки, обеспечить охрану, учет времени парковки и другие элементарные условия", - добавляет политик.

Людям надо элементарно объяснить, как оплатить парковку Александр Сергиенко, директор ОО "Институт города"

По утверждению общественного объединения "Реанимационный пакет реформ", из-за наличных расчетов и неучтенных мест для парковки Киев недополучает более 300 млн грн в год.

ВВС Украина пока не может проверить эти расчеты из независимых источников.

Ранее места под парковку контролировала районная власть, а затем этот процесс сделали более централизованным и возложили ответственность на коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис".

Впрочем, как отмечает директор общественной организации "Институт города" Александр Сергиенко, если платить наличными, то все равно нельзя избежать коррупционной составляющей. "Кэш" просто не показывают.

"Система незаконного оборота денег работает автономно. Даже власть не может на нее повлиять, ведь полукриминальная система все время приспосабливается", - считает эксперт.

Без парковщиков

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Паркоматы - один из способов безналичного расчета

В то же время, добавляет Александр Сергиенко, культуру безналичных расчетов за парковку в столичных водителях еще надо воспитать.

"На первом этапе институт парковщиков может сохраниться. Людям надо элементарно объяснить, как оплатить парковку - например, через SMS или паркоматы, или парковочными талонами. Чтобы избежать полного прекращения оплаты", - объясняет Александр Сергиенко.

"Другой вариант - вводить муниципальную стражу, закон о которой есть. И она будет следить за оплатой парковок и, при необходимости, накладывать штрафы", - предлагает руководитель "Института города".

По его словам, этап перехода к безналичным расчетам в свое время прошли большинство европейских стран. Однако этот процесс не был "просто переходом от наличности к безналу".

"Работали силовые и административные механизмы, были высокие штрафы. И уже потом это все перевели в режим видеонаблюдения", - заключает Александр Сергиенко.