Как изменит британский Vogue редактор-мужчина?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эдвард Эннинфул в 2016 году получил Орден Британской империи (на фото с моделью Наоми Кэмпбелл)

Новый главный редактор британского издания журнала Vogue Эдвард Эннинфул официально приступил к своим обязанностям.

За всю историю существования этого модного журнала Эннинфул стал первым мужчиной на посту главного редактора.

Ранее этот пост занимала Александра Шульман, объявившая в январе этого года о своем уходе.

Она руководила журналом на протяжении последних 25 лет - это четверть всего срока существования журнала, выходящего в Британии с 1916 года.

Мир моды с интересом ждет, что же сделает Эннинфул на новом месте работы.

Во вторник он сделал свой первый шаг: открыл аккаунт Vogue в мессенджере Snapchat.

Чего ждать дальше? Вот ключевые моменты, за которые новый редактор, вероятнее всего, возьмется:

Укрепление продаж

Vogue продается в Великобритании уже 100 лет. У журнала по-прежнему весьма лояльная аудитория: в среднем каждый номер расходится тиражом около 186 тысяч экземпляров.

Однако медиаконсультант Колин Моррисон, пишущий для веб-ресурса Flashes & Flames, указывает, что в эти данные включены 26 тысяч экземпляров, которые продаются по сниженной цене для распространения в магазинах или аэропортах.

"Так что у них постоянное число [продаж] где-то около 160 тысяч, что значительно меньше, чем тот тираж в 200 тысяч, которым журнал хвастался долгое время", - говорит эксперт.

Впрочем, учитывая те колоссальные изменения, которые произошли за последние годы в индустрии печатных изданий, продажи Vogue не так уж плохи.

Однако цифры не говорят нам ничего о том, кто именно покупает печатную версию, хотя не секрет, что многие молодые читатели, вероятнее всего, читают Vogue в интернете.

Image caption Александра Шульман руководила изданием 25 лет

Обретение цифрового лица

Любопытно, что первое, о чем объявила редакция во вторник, когда Эннинфул официально сел в кресло главреда, - появление аккаунта журнала в Snapchat.

Это показывает, что Эннинфул прекрасно понимает самую большую проблему, стоящую перед модным журналом: как обеспечить свое будущее в мире цифровых технологий?

Во второй половине прошлого года британский Vogue ежемесячно продавал в сети всего 8000 цифровых экземпляров журнала, что никак не может сравниться с продажами печатной версии.

Ситуация в интернете, разумеется, сильно отличается от печатной индустрии, поскольку молодая аудитория привыкла получать большую часть интересующего их контента бесплатно.

Как говорит Ханна Рошелл, и.о. редактора отдела моды в лондонской газете Evening Standard, популярность цифрового Vogue будет расти по мере того, как там будут отходить от своей печатной версии.

"На мой взгляд, редакция должна сделать свой интернет-контент по-настоящему интересным и предложить что-то отличное от того, что есть в печатном журнале, - полагает Рошелл. - В частности, видеоконтент - это очень увлекательная вещь для индустрии моды, потому что с ним можно сделать массу всего, так что в плане развития в интернете у них есть огромный потенциал".

Важно также помнить, что рассчитанный на подростков Teen Vogue пользуется в сети огромной популярностью и говорит со своей аудиторией совершенно на другом языке по сравнению со своим "большим братом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эдвард Эннинфул уже позвал в штат супермодель Наоми Кемпбелл

Удержание своего влияния в интернете

Вряд ли нужно доказывать, что в последние годы платформы вроде "Инстаграма" и ему подобных обошли Vogue и прочие модные журналы, став прямыми посредниками между индустрией моды и потребителем.

Теперь, если какой-нибудь дизайнер хочет охватить как можно более широкую аудиторию, для этого он вовсе не должен прибегать к помощи Vogue.

Рекламодатели скорее предпочтут, чтобы певица Рианна или модель Джиджи Хадид появились в их одежде или поместили свое фото в Twitter или Instagram.

Точно так же в первых рядах на модных показах можно увидеть блогеров и видеоблогеров с камерами и смартфонами, что красноречиво говорит об их влиянии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Редактор журнала W Стефано Тончи, актриса Клэр Дейнс и новый редактор Vogue Энвард Эннинфул

"Я считаю, что индустрия моды все время меняется всеми возможными способами, и теперь действительно упор делается на селебрити и интернет-авторитетов. Мир моды умеет приспосабливаться и идти в ногу со временем, так что мы вполне можем вскоре увидеть, что редакционная политика Vogue изменится в соответствии с новыми веяниями", - говорит Рошелл.

Моррисон отмечает, что у рекламодателей теперь очень большой выбор в плане того, на какой платформе разместить рекламу, хотя многие традиционные издания нашли способы получать доход от своих интернет-версий.

"Сейчас в сети много журналов, однако огромная часть размещаемой в сети рекламы теперь идет прямиком в Facebook или Google, так что с подобной конкуренцией традиционным издателям трудно соревноваться", - говорит эксперт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эннинфул пригласил в журнал режиссера Стива Маккуина, актрису Кейт Мосс и модель Наоми Кэмпбелл

Перетряска редакционного состава

Эннинфул за последние месяцы уже провел некоторые перемены в редакционной верхушке Vogue.

Для начала он взял на работу модель Наоми Кэмпбелл, режиссера Стива Маккуина и актрису Кейт Мосс в качестве соредакторов - это лишь некоторые из новых имен в новом составе редакции.

Впрочем, возможно, даже более интересно посмотреть не на тех, кого новый главный редактор назначил, а на тех, кто покинул редколлегию с того момента, как было объявлено о назначении Эннинфула.

Image caption Люсинда Чемберс четверть века проработала в журнале под руководством Шульман

Газета Times назвала это "исходом гламурных девушек". Речь идет о таких "ветеранах моды", как Люсинда Чемберс, Франсес Бентли и Эмили Шеффилд.

Поначалу было неясно, ушли ли они по собственному желанию или же их попросили, однако в июле Чемберс безапелляционно заявила изданию Vestoj: "Я не уходила. Меня уволили".

Сам Эннинфул представил это немного иначе: "Я очень доволен, что мое видение того, какой должна быть команда британского Vogue, наконец воплощается. Я очень жду, когда смогу приступить к работе над новыми номерами с новыми сотрудниками".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эшли Грэм на показе коллекции Майкла Корса и Кэндис Хаффин в одежде дизайнера Прабала Гурунга на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале 2017 года

Сделать моду более разносторонней

Как именно новая эра Vogue отразится на страницах журнала? Рошелл предполагает, что там появятся как более разноплановые модели, так и более разнообразные авторы.

"Исходя из того, что мы видели в его прежних работах, этнокультурное разнообразие - это именно то, что [Эннинфул] хочет продвигать, и это, на мой взгляд, будет очень хорошо воспринято индустрией в целом", - говорит Ханна Рошелл.

Мир моды в последнее время неоднократно критиковали за то, что там не достает этнокультурного разнообразия, и с тех пор многие дизайнеры постарались восполнить этот пробел в своей работе.

Последняя Неделя моды в Нью-Йорке широко обсуждалась в СМИ, поскольку там на подиум выходили девушки с пышными формами, а также был отдельный показ моделей в хиджабах.

"Александра Шульман очень много сделала на посту главного редактора, и все же я с интересом наблюдаю за нынешними переменами и за тем, в какую сторону Эдвард поведет издание", - заключает Рошелл.