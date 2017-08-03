Хлеб Донбасса и "перемирие": как крестьяне убирают урожай

Копірайт зображення УНИАН Image caption Хлеборобство на востоке стало опасной профессией

В селах вблизи линии разграничения на востоке уверяют: хлеба в этом году хватит, дефицита зерна зимой не будет. Отчасти этому поспособствовало провозглашенное в июне "хлебное перемирие".

О том, что обстрелы, благодаря этим договоренностям, стали менее интенсивными, говорят и на неподконтрольных Украине территориях.

Опасная профессия

В Павлополе на юге Донецкой области, расположенном вблизи линии соприкосновения, уже убрали зерно.

В селе, где до конфликта работали два десятка фермеров, осталась половина хозяйств. Часть полей сегодня - это зона активных боевых действий. Остальные поля тоже нельзя назвать абсолютно безопасными: с начала весенних полевых работ под Павлополем дважды подрывались трактора. В первом случае механизатор отделался шоком, во втором - контузией и ранением.

Сельский голова Сергей Шапкин - один из инициаторов объявления "хлебного перемирия" с 24 июня до конца августа 2017 года.

Обращение в международные миссии подписали пять сельских и поселковых председателей: Павлополя, Сартаны, Талаковки, Лебединского и Чермалыка, - а также представители Широкино (сельский голова этого населенного пункта выехал на неподконтрольную украинской власти территорию).

"Профессия хлебороба всегда была символом наиболее мирной, доброй профессии. Но сейчас у нас она превратилась в опасную. Тот, кто садится за руль трактора или комбайна, - он же ничем не защищен. Никто не даст механизатору никаких гарантий безопасности. Даже если поля разминированы , там могут оставаться опасные предметы. Все равно работают снайперы, минометы, пулеметы. Военных, полицейских - их готовили к таким условиям. А здесь простые сельские труженики, которые только и знают, как работать на земле", - рассказал ВВС Украина Сергей Шапкин.

По его словам, инициатива о "хлебном перемирим" оправдала себя. Количество обстрелов вокруг села уменьшилось вдвое.

"Раньше доходило до 24 и более обстрелов в сутки. Сейчас же артиллерии практически не было, фиксировались мелкие столкновения. Если благодаря этому перемирию удастся сохранить хотя бы одну человеческую жизнь - значит, все было не зря", - добавляет г-н Шапкин.

Image caption Жители Донецкой области со страхом вспоминают времена, когда из-за ожесточенных боев хлеба в магазинах не хватало

В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют украинские силы в нарушении "хлебного перемирия", но признают: напряженность уменьшилась. Об этом, в частности, заявлял 29 июля глава так называемого "Народного Совета ДНР" Денис Пушилин. Его цитирует "Донецкое агентство новостей".

Урожаю угрожают не только обстрелы, но и пожары. По словам сельского головы Павлополя, в лесопосадках вдоль полей остались мины-растяжки, на которые время от времени натыкаются бездомные собаки. От взрывов загорается хлеб.

В расположенном по другую сторону Мариуполя Мангушском районе тоже почти убрали зерно. Председатель районной государственной администрации Дмитрий Черница не скрывает удовлетворения: урожаи лучше, чем прошлогодние, и цена за тонну зерна - 3100 грн - привлекает производителей.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Во многих частях Донецкой области зерно уже убрано

"Теперь на полях - не только подсолнечник, но и бобовые. Это хорошо для будущего урожая зерновых. Уверяю вас: голода не будет, хлеба собрали достаточно", - отмечает председатель.

Поля Мангушского района страдают меньше, чем у линии соприкосновения, но в прошлом году около 500 гектаров отдали военным под опорные пункты.

"Государство до сих пор не разработало механизм компенсации за паи, которые забрали у людей для военных нужд, и это проблема", - жалуется Дмитрий Черница.

Хлеба хватает

В целом хлеба в Донецкой области хватает, говорят в областной государственной администрации. На подконтрольной украинской власти территории хлеб пекут 11 крупных предприятий и 18 мини-пекарен.

...Славянск, конец рабочего дня. В фирменном магазине рядом с местным хлебокомбинатом - несколько покупателей. Свежую выпечку разобрали утром, на полках - местная мука по 15 грн за 2 килограмма, печенье, конфеты. Широкий выбор хлеба на любой вкус - в супермаркете неподалеку. Дефицита в городе нет.

По словам Александра Сушко из аграрного департамента Донецкой ОГА, за 5 месяцев этого года в области произвели незначительно - на 9% - меньше хлеба и хлебобулочных изделий, чем в прошлом году. Привела к этому жесткая конкуренция: "На территории Донецкой области реализуется продукция из других областей: Харьковской, Запорожской, Днепропетровской".

Производители предпочитают так называемые "социальные" сорта. Их доля, по словам г-на Сушко, в среднем составляет 56%.

Image caption Обещают, что дефицита хлеба не будет

Сергей Шапкин, павлопольський сельский голова, вспоминает времена, когда село было расположено в "серой зоне" (до декабря 2015 года), а хлеба не хватало.

"Тогда Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные миссии помогли с мукой. Люди брали муку, покупали хлебопечки и сами выпекали. Это были трудные времена", - признается председатель.

Теперь в Павлополь ежедневно приезжает "хлебовозка" из Мариуполя. Возможность купить хлеб в магазине - добрый знак. Примета мирной жизни.