Как Владимир Кличко стал "Доктором Стальной молот" из Украины

Владимир Кличко начал заниматься боксом с детства. В 1994 году завоевал титул чемпиона Европы по боксу среди юниоров. В 1995-м получил золотую медаль на I Всемирных играх военнослужащих в Италии, а в 1996 году - серебряную медаль чемпионата Европы. Кличко пять раз завоевывал титул чемпиона Украины по боксу. За свою карьеру Владимир Кличко был обладателем титулов чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

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На XXVI Летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году получил золотую медаль.

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1999 год. Бой за вакантный титул чемпиона в тяжелом весе по версии EBU.

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23 февраля 2008 года Владимир в Нью-Йорке выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира. Противником был чемпион по версии WBO россиянин Султан Ибрагимов. После 12 раундов на ринге победителем и обладателем сразу трех чемпионских поясов (по версиям WBО, IBF и IBO) стал Кличко.

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Для украинцев Владимир Кличко - это имя, которым гордятся.

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Владимир Кличко удерживал свои почетные титулы благодаря напряженным тренировкам.

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Гонорар в 17,4 млн долларов Кличко получил за победу в 2013 году в бою с российским боксером Александром Поветкиным. Считается, что это рекордная сумма вознаграждения украинского профессионального боксера.

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Поединок с Владимиром Кличко был первым поражением в карьере Поветкина.

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Его украинских фанов можно легко заметить по цветам сине-желтых флагов.

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"Звездность" Кличко не требует лишнего подтверждения. Достаточно вспомнить, кто приходил смотреть на бои с его участием. Например, голливудская легенда Арнольд Шварценеггер.

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Или кто выступал в церемониальной части на ринге. Например, британский певец Род Стюарт.

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В 2015 году состоялся боксерский поединок в Дюссельдорфе, на котором Владимир должен был защитить свой титул чемпиона, полученный в 2008 году, по версиям WBО, IBF и IBO. Соперником украинского боксера стал британец Тайсон Фьюри. По окончании всех 12 раундов, по решению судей, победа досталась Фьюри, а Кличко потерял чемпионские пояса WBО, IBF и IBO.

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Виталий Кличко, старший брат и тоже мировой чемпион в профессиональном боксе, постоянно приезжал из Киева поддержать Владимира перед очередным боем за титулы.

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29 апреля 2017 года Владимир Кличко проиграл чемпионский бой с 27-летним чемпионом IBF британцем Энтони Джошуа, потеряв вакантные титулы WBA и IBO.

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Таковы законы спорта. Там всегда появляются новые чемпионы. Но имя Владимира Кличко и его прозвище "Доктор Стальной молот" уже навсегда стали легендарными.