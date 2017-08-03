История девушки, сбежавшей от трех матерей и 27 братьев и сестер

Копірайт зображення Faith Bistline Image caption "У меня было три матери и 27 братьев и сестер", - рассказывает Фейт Бистлайн, которая родилась в семье мормонов-полигамистов

Фейт Бистлайн выросла в семье, исповедующей культ полигамии. В 2011 году девушка сбежала. В интервью BBC Future она рассказала, какой была жизнь в религиозной коммуне.

В 140 км к северо-востоку от Большого каньона в бесплодной пустыне, окруженной красными скалами и величественными каньонами, лежит городок Шорт-Крик (сейчас известный как Колорадо-Сити).

Его основали последователи Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней - группы, отколовшейся от религиозного течения мормонов в начале XX века.

Сообщество известно чрезвычайно консервативным образом жизни: здесь запрещены телевидение и интернет, женщины носят длинные платья.

Коммуна исповедует полигинию - вид полигамии, при котором мужчина может иметь несколько жен.

После ряда скандалов лидер религиозного движения Уоррен Джеффс попал в тюрьму. Но коммуна, которая живет в городах Гильдале и Колорадо-Сити, продолжает вести образ жизни, основанный еще столетие назад.

Многолетняя практика полигамии привела к серьезным генетическим проблемам. Недавно врачи обнаружили у нескольких детей сообщества дефицит фумаразы, нарушение метаболизма, которое влияет на развитие мозга.

Это генетическое заболевание чрезвычайно редкое - медикам известны только 13 случаев за всю историю. Однако болезнь диагностировали у восьми детей, живущих в семье полигамистов.

Журналистка BBC Future поговорила с бывшей жительницей этой религиозной общины и расспросила ее о полигамном образе жизни и ночи, когда девушка решила сбежать.

Расскажите о своей семье

У меня три матери и 27 братьев и сестер. Самому старшему брату - 42, а младшему было четыре, когда я сбежала, так что теперь ему уже 10 лет.

Моего отца выгнали, когда мне было 13 лет, с тех пор я его не видела.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коммуна мормонов в Колорадо-Сити в штате Аризона ведет полигамный образ жизни

Кроме одного случая, когда он пришел на похороны моего дедушки за шесть месяцев после того, как его выгнали. Но он не узнал многих из нас, это было как-то странно.

Почти каждый взрослый в Колорадо-Сити живет в полигамном браке.

Они верят, что мужчина должен жениться по крайней мере на трех женщинах, чтобы попасть в рай. Конечно, не всем удается иметь много жен. Для этого мужчину должны признать достойным.

Поэтому у некоторых - только одна или две жены.

Какой была ваша повседневная жизнь?

Мы вставали в пять утра. Вся семья собиралась на урок Библии, во время которого отец читал нам проповеди пророка.

После этого мы все вставали на колени в круг и молились. Затем одна из матерей готовила завтрак, а отец шел на работу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер секты полигамистов Уоррен Джеффс в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование двух несовершеннолетних

Некоторые из матерей тоже работали, они шли на работу, а одна из них оставалась с детьми.

• Зловещие корни любви

• Почему мы все меньше занимаемся сексом

Я была в школе целый день, а вечером после обеда мы снова собирались на молитву.

Каждый день был одинаковым.

В конце концов, вы тоже должны были бы выйти замуж?

Конечно. Это была система. Чтобы жениться или выйти замуж, ваш отец должен был пойти к Уоррену Джеффу и сказать: "Мой сын или дочь готовы".

После этого Джефф устраивал им какой-то брак. Если вы были первой женой вашего мужа, со временем у него могла появиться еще одна.

Если у некоторых мужчин есть несколько жен, значит ли это, что у других может не быть ни одного?

Такой проблемы обычно не было, потому что многих молодых мужчин выгоняли из общества, когда они еще были подростками. Кто-то из них смотрел фильмы, а это запрещено. Итак, девушек оставалось больше, чем мужчин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Повседневная жизнь в коммуне: мужчины работают, женщины ухаживают за детьми

Почему выгнали вашего отца?

На самом деле он этого так никогда и не узнал. Но когда Уоррена Джеффа арестовали, полиция обнародовала его записи.

Оказалось, что он вел учет абсолютно всего. Он решил, что мой отец сдал его ФБР. Возможно, это и стало причиной.

А кто-то из ваших братьев покинул коммуну?

Да, трое моих братьев. Один через несколько лет после того, как ушел, поступил в колледж, где изучал биофизическую инженерию. Двое других живут в Лос-Анджелесе. Один из них все еще пытается покаяться, потому что хочет вернуться в религию.

Второй сначала тоже хотел, но теперь вроде уже приспосабливается к внешнему миру. После того, как вы покидаете коммуну, не разрешают общаться с семьей. Итак, о жизни братьев я узнала только тогда, когда сбежала.

Вы когда-нибудь ставили под сомнение эту религию?

В церкви нам всегда говорили, если у вас есть вопросы, забудьте. Они имели в виду, что нам не надо ни о чем беспокоиться, потому что Уоррен Джефф знает, что делает. Я не думаю, что люди много обсуждали это, ведь за ними следили.

Копірайт зображення Faith Bistline Image caption Фейт Бистлайн до и после того, как она покинула коммуну мормонов, религия которой требует, чтобы женщины носили длинные платья

Я была уверена, что родиться в сообществе Церкви было благословением. Нас пугали, что внешний мир - очень плохой, нечестивый. Я верила, что обычные люди очень страдают.

Когда я пыталась решить, надо ли мне уйти, я позвонила своему брату, который покинул коммуну за шесть лет до этого. Я спросила у него, не жалеет ли он, и он сказал, что это лучшее, что он сделал в жизни.

Вот тогда я вдруг начала задумываться, у меня возникли вопросы.

Когда вы решили сбежать?

После встречи со своим парнем. Сначала я просто думала позвонить ему. Я рассердилась, потому что он начал всем рассказывать, что мы встречаемся, а это запрещено. Тогда он уже покинул коммуну, но приезжал в город, чтобы повидаться с друзьями.

В конце концов, мы все же встретились.

Вокруг моего дома была высокая кирпичная стена, и он припарковал авто так, чтобы его не было видно. Я незаметно ускользнула из дома, но вскоре семья заметила мое отсутствие.

Пятеро моих братьев вскочили в грузовик и бросились за мной. Мой парень очень волновался.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коммуна Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней живет в маленьком городке посреди красных скал Большого Каньона

Братья требовали, чтобы мы остановились. Но когда я спросила, что они собираются сделать, они ответили, что сломают моему парню шею.

Мы поехали еще быстрее. Уже начало темнеть, и когда мы повернули за угол, мы чуть не врезались. Я испугалась, попросила притормозить и выпрыгнула из машины. Тогда мои братья забрали меня домой.

На следующий день мне удалось увидеться с моим парнем, которого я видела всего несколько раз до этого, и он дал мне телефон, чтобы мы могли связаться.

Я спрятала его в бюстгальтере. Позже ночью я включила телефон и увидела сообщение от него: "Я тебя люблю".

Как вы сбежали?

Через несколько месяцев меня выгнали из церкви, но оставили в коммуне - так они наказывают людей. Моя семья начала сторониться меня. Это было очень больно, и именно тогда я поняла, что должна уйти.

Мой парень заехал за мной ночью, он так же припарковал авто за кирпичной стеной и выключил фары. В его маленькой машине было еще пять человек, но мне удалось прихватить несколько сумок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Я была удивлена, что меня не ударила молния, когда я сбежала"

Я забрала все свои дневники, коробку с письмами, три пары джинсов и три рубашки. Я оставила всю традиционную одежду, которую носила в коммуне, кроме платья, которое было на мне.

Мне так промыли мозги, что я была удивлена, что меня не ударила молния, когда я сбежала.

К чему привыкнуть былосложнее всего?

Все было совсем другим, но я старалась приспособиться. Это звучит дико, но я долго не знала, что делать с моими волосами. Мы всегда носили их убранными назад, и я никак не могла понять, как у девушек они так красиво лежат вокруг лица.

Еще одна вещь - макияж. Я долго не могла научиться красить глаза так, чтоб не выпачкать веки. И мне понадобился целый год, чтобы привыкнуть к брюкам.

Я вдруг почувствовала себя очень привлекательной - у меня появились ноги!

Считаете ли вы полигамный брак правильным?

Нет, ни в коем случае. Я думаю, это - несправедливо. В полигамных браках, которые я видела, мужчины были на главных позициях, а женщины - ниже по статусу.

Для меня это неприемлемо. Я верю в равенство полов, а в полигамии это не так.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском ви можете на сайтеBBC Future