Россия замалчивает реальные потери в Сирии?

Копірайт зображення TASS Image caption Минобороны преуменьшает данные о потерях среди российских военных в Сирии

Российские власти не только молчат о погибших в Сирии наемниках, но и приуменьшают потери среди кадровых военнослужащих. Их хоронят тайно, а родственникам запрещают рассказывать о погибших журналистам. Так же поступали советские власти во время вторжения в Афганистан.

Никаких тайных захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, "не было и нет", заявил 2 августа официальный представитель министерство обороны России Игорь Конашенков, комментируя публикацию агентства Reuters о росте потерь среди россиян в Сирии с начала года.

"Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к вооруженным силам и тем более к операции в Сирии, - лживы от начала до конца", - заявил генерал-майор Конашенков.

Точное число россиян, погибших в ходе сирийского конфликта, до сих пор неизвестно. Министерство обороны России с сентября 2015 года признало информацию лишь о 34 погибших. Однако агентство Reuters в среду сообщило, что только с начала 2017 года в Сирии погибли по меньшей мере 40 россиян.

Есть несколько причин, по которым появляется такая разница в оценках.

Кадровые военные

Минобороны России сообщает только о гибели кадровых военнослужащих. Самые масштабные единовременные потери министерство признало в феврале 2017 года, когда в провинции Хомс на фугасе подорвалась машина с российскими военными. Тогда в ведомстве заявили о гибели четырех и ранении двух военнослужащих.

В последний раз о потере российских войск в министерстве сообщили 11 июля, когда в провинции Хама погиб военный советник, капитан Николай Афанасов. Тогда в ведомстве сообщили, что он занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск и погиб в результате внезапного минометного обстрела боевиков. Капитана Афанасова с почестями похоронили в Соль-Илецке Оренбургской области, представив его посмертно к государственной награде.

Впрочем, даже эти потери минобороны преуменьшает. Так, 2 мая 2017 года оборонное ведомство заявило о гибели в Сирии подполковника Алексея Бучельникова. По сообщению министерства, он погиб при снайперском обстреле боевиков во время проведения занятий по боевой подготовке артиллерийского подразделения сирийской армии.

В тот же день в Сирии погиб 24-летний военнослужащий Богдан Деревицкий. Но о его гибели стало известно из публикации интернет-издания "Город" из Братска Иркутской области, а затем и других СМИ. Минобороны до сих пор никак это не прокомментировало.

По подсчетам Reuters, с начала 2017 года в Сирии погибли 17 кадровых российских военных. Минобороны подтвердило потерю 10 человек.

Наемники

В Сирии воюют не только кадровые военные, но и множество частных военных компаний (ЧВК) - об одной из них, "Вагнера", неоднократно писали российские СМИ. Официально в России ЧВК не существует, и все участники конфликта могут попасть под статью "наемничество".

Формально эти люди не относятся к оборонному ведомству, хотя, по сообщениям СМИ, проходят тренировку на базах ГРУ. Сообщения о гибели наемников и даже сам факт их существования российские власти не комментируют.

"Если там [в Сирии] и есть какие-то российские граждане, это не по линии государства и к минобороны не имеет никакого отношения", - заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию Рейтер.

Так, на следующий день после гибели капитана Афанасова в Сирии погиб 42-летний рядовой запаса Андрей Володин. В конце июля его похоронили в Башкирии, в городе Агидель. "Он прикрывал отступающих и взял огонь на себя, когда террористы захватили высоту", - рассказал Русской службе Би-би-си один из друзей погибшего.

Гибель рядового Володина в министерстве обороны никак не прокомментировали, в официальной статистике потерь ведомства его нет. Башкирскому изданию "ГорОбзор" в администрации Нефтекамска, где находится военкомат, к которому был приписан Володин, объяснили это тем, что в Сирию он отправился добровольцем. "По информации исполняющего обязанности военного комиссара, он не проходил контрактную службу, а как вольнонаемный уехал в Сирию", - сообщили изданию в городской администрации.

Срочную службу Андрей Володин проходил в 1994-95 годах, но, судя по его странице в социальной сети "ВКонтакте", до отправки в Сирию он успел принять участие в боевых действиях на востоке Украины со стороны самопровозглашенных республик. Оттуда, по словам его друзей, его и перебросили в Сирию.

По данным Reuters, из 40 россиян, погибших в Сирии в этом году, 17 были кадровыми военными, 21 отправились в Сирию в качестве частных военных специалистов, статус еще двоих погибших агентству установить не удалось.

Опыт Афганистана

Бывший офицер спецподразделения "Вымпел", ветеран Афганистана и экс-депутат Госдумы Анатолий Ермолин полагает, что в действиях министерства обороны мало что изменилось со времен афганской кампании.

"Представление о том, сколько погибает, было у тех, кто воевал рядом. Для остального населения это оставалось тайной, о трудностях войны не сообщалось, - сказал он Русской службе Би-би-си. - Хоронили тайно, в атмосфере секретности, тела доставляли домой в запаянных гробах - чтобы меньше расходилось слухов о том, что случилось, что стало причиной смерти".

Схожесть подходов проявляется даже в том, как скрывают могилы погибших в Сирии. Как отмечает Рейтер, на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах на могилах нескольких погибших в Сирии военнослужащих имена и даты смерти прикрыты их портретами. Агентство также отмечает, что родственникам настоятельно рекомендовали ничего не рассказывать о погибших.

Об том же в своей книге "Психология войны в ХХ веке - исторический опыт России" писала доктор исторических наук, профессор МГУ и специалист по военной истории России ХХ века Елена Сенявская: "Вплоть до 1987 года цинковые гробы с телами погибших хоронили в полутайне, а на памятниках запрещалось указывать, что солдат погиб в Афганистане. Лишь постепенно общество стало получать хоть какую-то реальную информацию, - круг ее расширялся".