Материнство женщин-политиков: за и против

Копірайт зображення Reuters Image caption У німецького політика Фрауке Петрі п'ятеро дітей

Новая лидер одной из политических партий Новой Зеландии резко отреагировала на вопрос, планирует ли она иметь детей, который ей задали неоднократно.

Получать подобные вопросы в 2017 году "недопустимо", заявила Джасинда Ардерн.

Что интересует общество в женщинах-политиках, и могут ли политики манипулировать своим материнством для собственной выгоды, разбиралась корреспондент ВВС News Налин Эггерт.

"Сознательное бесплодие"

Некоторых политиков активно критикуют за то, что у них нет детей. Взглянуть хотя бы через океан от новой Зеландии - на Джулию Гиллард, экс-премьера Австралии.

В редакторской статье австралийское издание Sydney Morning Herald написало: "Ее медиаличность не соответствует ожиданиям некоторых избирателей: одинокая, без детей, всю свою жизнь посвящает карьере".

И это был один из самых нейтральных комментариев. Когда г-жа Гиллард еще была у власти, сенатор из другой партии называл ее "сознательно бесплодной", а соперник из собственной партии - "бездетной, бывшей коммунисткой-атеисткой".

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С нападками в свой адрес Джулия Гиллард боролась. А вот что касается ожиданий избирателей, оценка издания была не безосновательной.

Политолог Джессика Смит из лондонского университета Биркбек, которая исследует тему отцовства и гендера у политических лидеров, объясняет, что несмотря на смену общественных ролей, образ женщины все равно ассоциируется с образом матери.

"Стереотипный образ женщин, прежде всего, как тех, кто заботится и воспитывает", до сих пор остается "тем образом, в котором мы хотели бы видеть женщин", рассказала она BBC.

Г-жа Смит утверждает, что семьи становятся все более важными для политиков, поскольку нас "все больше интересуют личности и политики". Но она замечает, что "в отличие от женщин мужчинам, кажется, не нравятся дискуссии на тему семьи".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самая влиятельная женщина Европы не имеет детей, и немецкие медиа это не комментируют

В Германии несколько иная ситуация.

Многие немцы могут нежно назвать канцлер Ангелу Меркель своей "мамой", но биологических детей у нее нет.

Никто не знает, почему так произошло, и эта тема не обсуждается в СМИ. В Германии строгие законы, охраняющие частную жизнь, а медиа там более всего ориентированы на политику.

Однако в 2005 году, когда г-жа Меркель боролась со своим предшественником Герхардом Шредером, его жена как-то заметила, что "в ее (Ангелы Меркель - Ред.) биографии нет опыта, который получают большинство женщин".

Это был явный намек на то, что Ангела Меркель не является матерью.

"Вклад" в будущее

Подобная история произошла и с Терезой Мэй в прошлом году, когда она боролась за лидерское кресло в партии с Андреа Ледсом. Получить эту должность означало стать премьером Британии в будущем.

Мать троих детей г-жа Ледсом заявила тогда ежедневной газете, что став матерью, она "сделала серьезный вклад" в будущее своей страны.

Из-за этого выпада против Терезы Мэй шансы Ледсом получить желаемую должность упали. Однако этот случай еще раз доказывает, что когда у политиков нет детей, это может стать их уязвимым местом.

Заботливые матери

Стереотипы изображают женщину более заботливой, чем мужчину, говорит г-жа Смит, и материнство усиливает этот образ.

Немка Фраука Петри - недавний пример правого политика, для которого материнство стало главным.

На прошлой неделе она выложила в Twitter фотографию со своим новорожденным пятым ребенком и написала: "А какая у вас мотивация бороться за Германию?"

Копірайт зображення @FraukePetry

Еще один пример - американка Хиллари Клинтон, которая пыталась смягчить свой политический образ статусом бабушки.

Двойные стандарты

Отношение общества к семейной жизни женщин-политиков во многом зависит от того, как избиратели воспринимают кандидаток.

Американская организация Barbara Lee Family Foundation написала: "Избиратели осознают двойные стандарты (в отношении женщин-политиков), однако сознательно и активно поддерживают их".

"Их беспокоит работа женщины в офисе, поскольку ее домашняя работа отходит на задний план, и они удивляются, кто заботится о детях, особенно если они еще маленькие", - отмечают в организации.

"Если же у кандидатки нет детей, избиратели волнуются, что она, возможно, не сможет по-настоящему понять проблемы семей".