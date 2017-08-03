Арт-жатва и велкамборщ: как живет художественный хутор

Image caption Арт-хутору Обирок уже более 10 лет

"Приедут гости автобусом, мы их угостим "велкамборщем" и будем начинать жатву", - объясняет девушка на регистрации фестиваля "Хлеб своими руками". Он уже в шестой раз проходит на художественном хуторе Обирок в Черниговской области.

В таком формате хутор существует уже более десяти лет. За это время он стал одним из самых известных подобных поселений в Украине.

Сюда едут со всех регионов в отпуск или на выходные. А несколько десятков семей с детьми живут здесь почти постоянно.

В теплое время года на хуторе проходят самые разнообразные этнические фестивали.

Художественный и экологический оазис

Проезжаем мимо Батурина, пересекаем реку Сейм и поворачиваем на некогда почти обезлюдевший хутор Обирок.

Image caption Боб Марли "приветствует" гостей хутора

Дороге к хутору могут позавидовать во многих регионах - на асфальте нет ни ям, ни трещин.

Необычный для украинских сел вид хутора отмечаешь сразу - все дома яркие, надписи дублированы на английском, повсюду много молодежи, а вокруг разносится многообразие языков.

Зашли в "велкамцентр", зарегистрировались. Здесь круглосуточно работает электронная регистрация и есть вся нужная для новоприбывших информация. Где поесть, где поселиться или поставить палатку, взять в аренду велосипед или детскую коляску, как выехать автобусом в Киев.

Здесь сразу замечаешь странную смесь молодежных субкультур и старых сельских традиций - мурал Боба Марли на всю стену, а рядом развешены старые сельские серпы.

Image caption Небольшая ветряная мельница на хуторе

Ради них мы и приехали на хутор - на уникальный фестиваль "Хлеб своими руками", во время которого готовят хлеб "по-старому".

Маленькая жатва

"Все этапы приготовления хлеба мы делаем как когда-то давно - руками посеять, сжать серпами, смолоть цепями, потом помолоть на мельнице и испечь в печи", - рассказывает 35-летний киевский режиссер, продюсер, путешественник и основатель художественного хутора Леонид Кантер.

И для всего этого на хуторе уже построили инфраструктуру: настоящий ветряк и уличную печь.

Г-н Кантер здесь главный и контролирует подготовку к фестивалям.

Image caption В этой печи выпекают хлеб

Сразу же после начала хлебного фестиваля здесь стартует проект "Мама Африка", на который уже начали съезжаться десятки иностранцев, в том числе - из стран Африки.

Их тоже принимают и сразу же приветствуют "велкамборщем", приглашая посмотреть на маленькую жатву. И - потрудиться.

Image caption На фестиваль приезжают иностранцы

Девушки-распорядительницы хутора бегают из локации в локацию, помогая гостям. Некоторых из гостей их одежда может удивить - это только купальник.

Весной на хуторе Обирок традиционно засеяли небольшое поле пшеницы.

На улице безумная жара - намного выше +30. Но ребята берутся за серпы - и за работу.

Копірайт зображення ВВС Image caption Леонид (в шляпе) готовит серпы к работе

"Серп - очень опасный и острый, им легко пораниться", - объясняет новичкам Леонид Кантер.

Из одежды выше пояса на нем только шляпа - прицепить петличку для записи звука проблематично.

Многим волонтерам едва исполнилось 20 лет, поэтому они уже не помнят, как с серпом справлялись дедушки и бабушки.

"Мне 19, приехала из Киева пожить с однокурсниками на хуторе в палатках. Попробовала жать, интересно", - рассказывает Маргарита после получаса работы, отойдя в тень. Опыт интересный, но на такой жаре достаточно непростой.

Image caption Жнецы, как и раньше, работают под палящим солнцем

Леонид настраивает работу и правильный ритм. "Пшеницу срезаете ближе к корням, оставляете у себя, потом будем скручивать в снопы", - поучает Леонид.

Здесь же показывает, как из травы свернуть перевесло, которым надо вязать пшеницу в снопы.

"Да, меньше позируйте фотографам, поле большое, работы много", - подгоняет Леонид.

"Хлебный чекин"

Привычку приехать и сфотографироваться со снопом и серпом, а не поработать, Леонид называет просто - "чекин со снопом или хлебный чекин".

Рассказывает, что в выходные здесь будет настоящий десант звезд, которые закончат жатву, - певцы Руслана, Диля и Хома. Для них должны оставить маленький клочок, чтобы им было что жать.

Image caption 23-летняя Галина (позывной "Перлынка") приехала на жатву прямо из зоны АТО

Ребята поработают немного и прячутся в тень отдохнуть. А вот невысокая хрупкая девушка работает то с серпом, то вяжет снопы. Почти без передышки и даже не ходит на водопой.

"Это наша Галинка, она служит гранатометчицей в АТО", - объясняет Леонид.

"Мне 23 года, действительно служу в АТО, приехала сюда специально на несколько дней. Я сеяла, поэтому не могла не приехать на жатву", - рассказывает о себе Галина.

Image caption На хуторе есть свой киносарай

Выносливость объясняет просто - здесь жара переносится легче, чем на Донбассе.

Многие участники фестиваля либо сами участвовали в АТО, либо - волонтеры.

Киносарай и "Мама Африка"

Image caption Подготовка к фестивалю "Мама Африка"

И пока одни жнут, арт-хутор параллельно готовится к следующему фестивалю - "Мама Африка".

Вблизи центрального клуба, где преимущественно кипит культурная жизнь хутора, уже завершали строительство поселения в африканском стиле.

А на сам фестиваль продолжали прибывать со всего мира - от студентов из Киева до гостей из Нигерии. Которые тут же брались за работу - чистить картошку и собранные в соседних лесах грибы.

Рядом с африканским лагерем для детей даже возвели игровую площадку-корабль.

Как рассказал Леонид Кантер, здесь постоянно живут больше десяти детей, и потому площадка не будет лишней.

Вечерние развлечения на хуторе тоже предусмотрены. Неподалеку хорошее прохладное озеро, сауна, кафе и даже отдельный "киносарай" и сцена для выступления музыкантов.

Image caption Велопарковка

Употребление алкоголя, табака и наркотиков здесь не приветствуется. Это одно из главных правил.

А еще - не мусорить и стараться не пользоваться одноразовой посудой из пластика. Ее мы здесь за день так и не увидели.