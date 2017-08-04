Художники-переселенцы рисуют степь и оккупированные города
Около двух десятков художников из Донбасса стали участниками выставки "С Украиной в сердце", которая открылась в Киеве. Это первая совместная выставка художников-переселенцев из Донбасса, а также художников, которые живут и работают возле линии разграничения.
Поскольку экспозиция формировалась по географическому принципу, в залах Центрального дома художника, где работает выставка, можно увидеть живопись, скульптуру, графику разных поколений и стилей. От классических натюрмортов и пейзажей до инсталляций и плакатов.
В экспозиции - работы заслуженных художников Украины Петра Антипа (Горловка - Киев), Валентины и Владимира Теличко (Донецк - Киев), Виктора Скубака (Луганская область), художников Раисы Малинкиной (Макеевка - Хмельницкая область), Сергея Жиделя (Луганск - Ахтырка), скульптора Николая Бирючинского (Горловка - Киев), творческих дуэтов Сергея Друзяки и Сергея Литвинова (Краматорск), Алекс Еськовой и Антонио Шевченко (Донецк - Киев) и других.
Организатором проекта стал киевский журналист и издатель Александр Рущак.
На творчестве каждого автора отразилась военная травма. Тем не менее эта выставка - прежде всего, художественное событие, а не только социальное, убеждена искусствовед Марина Стрельцова.
"Здесь представлены мощные художники Донбасса, одни из лучших, которые участвуют в международных выставках от Украины. Есть "шестидесятники", это реализм или историческая тематика. Есть представители молодежи, которые склоняются преимущественно к "contemporary art". Есть неомодернисты с серией работ в стиле 20-х годов прошлого века. И есть несколько художников, ориентированных на архаику скифского, половецкого периода", - рассказывает ВВС Украина эксперт.
Валентина и Владимир Теличко - яркие представители классической школы и мастера степных пейзажей Донбасса.
"Выезжали на время, но потом поняли, что это надолго. Люблю степь. Больше всего ценю вечер, сумерки, начало ночи, когда сливаешься с природой. В Киеве этого очень не хватает", - признается Владимир Теличко.
"Путешествовали по миру, были в разных хороших местах, иногда городок выглядит, как пряник. А я люблю свой полевой цветок, растущий из пыли и грязи", - добавляет Валентина.
История молодого художника Сергея Захарова впечатляет не меньше, чем его работы. За карикатуры на пророссийских лидеров так называемой "ДНР" автор, который на тот момент находился в Донецке, попал за решетку. Теперь в основе работ художника лежит опыт пребывания в тюрьме, а также воспоминания о городе, который он покинул.
"Ситуация, в которую попадает художник, всегда отражается на его творчестве. Плюс накладывается коллективная травма. В любом случае это отразится на творчестве. Неправильно говорить: дескать, я - художник, политика - это не мое. Даже если ты рисуешь цветочки и продаешь их покупателю, который окажется пособником диктатора. Либо я этот режим поддерживаю, либо ему противостою", - уверен Сергей Захаров.
Многие художники-переселенцы остались без мастерских и без значительной части работ.
О том, как художники вывозили свои полотна, ходят легенды. Для того, чтобы картины выпустили из "ДНР", нужно было провести оценку силами местных экспертов, составить описание и взять справку из художественного музея, подконтрольного пророссийским "властям", говорит один из художников.
"Однажды мы с коллегой везли картины в сумках. На блокпосту "ДНР" проверяющий заглянул во внутрь, увидел свёрнутые свитки. Мы показали справки, объяснили, что везем собственные картины. Тот задумался и воскликнул: "А! Ван Гоги! Проходите!"