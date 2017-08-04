Художники-переселенцы рисуют степь и оккупированные города

Около двух десятков художников из Донбасса стали участниками выставки "С Украиной в сердце", которая открылась в Киеве. Это первая совместная выставка художников-переселенцев из Донбасса, а также художников, которые живут и работают возле линии разграничения.

Image caption Серия работ Сергея Друзяки и Сергея Литвинова

Поскольку экспозиция формировалась по географическому принципу, в залах Центрального дома художника, где работает выставка, можно увидеть живопись, скульптуру, графику разных поколений и стилей. От классических натюрмортов и пейзажей до инсталляций и плакатов.

В экспозиции - работы заслуженных художников Украины Петра Антипа (Горловка - Киев), Валентины и Владимира Теличко (Донецк - Киев), Виктора Скубака (Луганская область), художников Раисы Малинкиной (Макеевка - Хмельницкая область), Сергея Жиделя (Луганск - Ахтырка), скульптора Николая Бирючинского (Горловка - Киев), творческих дуэтов Сергея Друзяки и Сергея Литвинова (Краматорск), Алекс Еськовой и Антонио Шевченко (Донецк - Киев) и других.

Image caption Во время открытия выставки

Организатором проекта стал киевский журналист и издатель Александр Рущак.

На творчестве каждого автора отразилась военная травма. Тем не менее эта выставка - прежде всего, художественное событие, а не только социальное, убеждена искусствовед Марина Стрельцова.

Image caption Работа скульптора Петра Антипа

"Здесь представлены мощные художники Донбасса, одни из лучших, которые участвуют в международных выставках от Украины. Есть "шестидесятники", это реализм или историческая тематика. Есть представители молодежи, которые склоняются преимущественно к "contemporary art". Есть неомодернисты с серией работ в стиле 20-х годов прошлого века. И есть несколько художников, ориентированных на архаику скифского, половецкого периода", - рассказывает ВВС Украина эксперт.

Валентина и Владимир Теличко - яркие представители классической школы и мастера степных пейзажей Донбасса.

Image caption Валентина и Владимир Теличко. "Вечер в степи"

"Выезжали на время, но потом поняли, что это надолго. Люблю степь. Больше всего ценю вечер, сумерки, начало ночи, когда сливаешься с природой. В Киеве этого очень не хватает", - признается Владимир Теличко.

"Путешествовали по миру, были в разных хороших местах, иногда городок выглядит, как пряник. А я люблю свой полевой цветок, растущий из пыли и грязи", - добавляет Валентина.

Image caption Художники Сергей Захаров (слева) и Сергей Друзяка

История молодого художника Сергея Захарова впечатляет не меньше, чем его работы. За карикатуры на пророссийских лидеров так называемой "ДНР" автор, который на тот момент находился в Донецке, попал за решетку. Теперь в основе работ художника лежит опыт пребывания в тюрьме, а также воспоминания о городе, который он покинул.

Image caption Сергей Захаров. "Тамбур", 2016 год

"Ситуация, в которую попадает художник, всегда отражается на его творчестве. Плюс накладывается коллективная травма. В любом случае это отразится на творчестве. Неправильно говорить: дескать, я - художник, политика - это не мое. Даже если ты рисуешь цветочки и продаешь их покупателю, который окажется пособником диктатора. Либо я этот режим поддерживаю, либо ему противостою", - уверен Сергей Захаров.

Image caption Сергей Захаров. "Скальные районы", 2017 год

Многие художники-переселенцы остались без мастерских и без значительной части работ.

О том, как художники вывозили свои полотна, ходят легенды. Для того, чтобы картины выпустили из "ДНР", нужно было провести оценку силами местных экспертов, составить описание и взять справку из художественного музея, подконтрольного пророссийским "властям", говорит один из художников.

Image caption Сергей Друзяка, Сергей Литвинов "Подсолнух войны"

"Однажды мы с коллегой везли картины в сумках. На блокпосту "ДНР" проверяющий заглянул во внутрь, увидел свёрнутые свитки. Мы показали справки, объяснили, что везем собственные картины. Тот задумался и воскликнул: "А! Ван Гоги! Проходите!"