Безвиз животворящий: как украинские бабушки покорили заграницу и интернет

Копірайт зображення Both Miklós

Эти бабушки буквально ворвались в украинское интернет-пространство. Фотографии пенсионерок в деревенских платках, которые полетели в Венгрию, собирают десятки комментариев.

Пользователи соцсетей шутят, что это - результат "животворящего безвиза".

Пенсионерки из трех черниговских сел: Казацкое, Золотинка и Днепровское отправились на фестиваль, где исполнят народные песни.

Корреспондент ВВС Украина Альбий Шудря побеседовал с венгерским музыкантом Ботом Миклошем, который оказался не только организатором поездки, но и страстным ценителем культурной жизни украинского села.

Копірайт зображення Both Miklós.

ВВС Украина: Как народный самодеятельный коллектив из Украины попал на фестиваль Ördögkatlan?

Б.М.: Я начал собирать украинский фольклор почти 4 года назад. В Европе явление деревенской общины со своей культурой, музыкой уже отсутствует. В Венгрии оно исчезло лет 30 назад. Его еще можно найти в Румынии и некоторых балканских странах.

В Украине такая форма деревенской жизни еще существует. Со старыми песнями, которые исполняются так, как хочется исполнителям. Здесь речь идет не о сохранении традиций, это все еще жива традиция.

Мы собираем украинскую музыку, у нас есть очень большой архив. Весной следующего года планируем выложить его в общий доступ.

Во время фестиваля в "Украинском дворе" действуют ремесленные мастерские, проходят музыкальные воркшопы, а также подают блюда национальной украинской кухни.

Гости "двора" могут отведать украинскую кухню, посидеть за одним большим столом, сказать тосты, спеть песни. Во время исполнения песен мы показываем перевод и субтитры на венгерском. Так что все понимают, о чем поют.

В пятницу женщины из Украины выступят на главной сцене вместе с моей группой. Мы сделали свою аранжировку песен. Будет также и аутентичная часть - пение "А капелла". С титрами и видео, которое я снимаю сам.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Венгерский музыкант записал 1000 украинских песен

ВВС Украина: А как вы нашли этих певиц?

Бот Миклош: Музыку я собираю уже почти 12 лет. Раньше ничего не знал об Украине. Лет 5 назад как-то случайно нашу группу пригласили туда выступить. И тогда, опять же случайно, я услышал пение женщин из украинского села. Это пение меня поразило.

Я думал, что сюда стоит отправиться с короткой экспедицией. Но это послужило вдохновением для еще большей работы. Я не думал о выгоде - записывал песни для своего удовольствия.

Украинская песенная традиция меня захватила. И я отправился в следующую экспедицию, а затем еще в одну, и еще в одну...

Мы записали около 1000 песен в высоком качестве из примерно 50 украинских сел.

ВВС Украина: Какое впечатление произвели на вас хористки из Черниговской области?

Б.М.: Сельские жители повсюду в Европе в определенном смысле похожи. То, как они воспринимают мир, как они поют о том, что их окружает, как они к этому относятся.

ВВС Украина: Насколько сложно было организовать поездку?

Думаю, это большая проблема, что люди из города так отдалились от людей из деревни. Это большая проблема для Венгрии. Но и для Украины, думаю, тоже. И если это расстояние будет расти, это будет создавать серьезные проблемы в обществе.

Поэтому мы стараемся работать по такой программе, которая помогает людям находить общие корни, понимать, что мы все чувствуем одинаково.

И поэтому важно привезти именно этих людей, а не исполнителей из городов, которые изучали народную песню.

Возможно, поначалу это казалось необычной идеей. Но каждый раз, когда у меня возникало желание показать своим друзьям это жизнь, - привезти всех в Украину было невозможно. Легче привезти к нам этих женщин, создать здесь "Украинский двор", воссоздать эту жизнь здесь.

ВВС Украина: Как удалось решить финансовые вопросы?

Б.М.: Это фестиваль, который посещают около 70 тысяч гостей. Ördögkatlan в течение 10 лет уделяет внимание проектам, где встречаются разные культуры. Но все началось с экспедиций, которые в течение первых трех лет мы организовывали без поддержки, за свой счет. Сейчас мы получили европейский грант. Все это - часть большого проекта под названием "Полифония".

ВВС Украина: Вы сотрудничаете с музыкантами из других континентов?

Б.М.: На меня в свое время произвела большое впечатление традиционная сельская культура. До того я слушал гитарную музыку.

Но позже в подростковом возрасте увлекся музыкой других культур. Слушал мелодии венгров, живущих в румынской Трансильвании, цыганские произведения из этого региона и учился играть их на гитаре.

Потом я собирал китайскую музыку с Гималаев. Находился там 6 месяцев и записал свой "китайский" альбом.

После этого побывал в Иране и Индии. Но самый масштабный мой проект, причем не просто исполненный вдохновения, а научный - это сбор украинского фольклора.

ВВС Украина: Когда фестиваль Ördögkatlan закончится, каким будет следующий этап в жизни хористок из Черниговской области?

Б.М.: Они возвращаются в это воскресенье домой, надеюсь, они будут полны новых впечатлений. В октябре планирую новую музыкальную экспедицию в Украину и возможно посещу их снова.

ВВС Украина: Это для украинских женщин первое путешествие за границу? Как они его воспринимают, что говорят люди, для которых они поют?

Б.М.: Да, это первое путешествие. Зритель принимает их с любовью, каждое выступление проходит с огромным успехом. Видим, что и они уже привыкают к фестивальной жизни и чувствуют здесь себя хорошо.