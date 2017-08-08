Могли ли "морские блохи" покусать парня до крови?

Копірайт зображення JARROD KANIZAY

Кто может покусать до крови человека, по щиколотку зашедшего в воду на пляже?

Именно это произошло с 16-летним Сэмом Кенизеем и привлекло внимание всего мира.

Парень зашел в воду на мельнбурнському пляже Брайтон Бич, чтобы остыть после футбольной игры. А когда вышел - его лодыжки были в крови.

Отец подростка сравнил это с "боевой травмой".

По мнению экспертов, многочисленные ранки на ногах Сэма, скорее всего, являются укусами.

Кто его покусал?

Кенизей говорит, что врачи не смогли ответить на этот вопрос. Поэтому он пошел на пляж и попытался выяснить это сам.

С помощью стейка он приманил на том же месте, где стоял его сын, "тысячи маленьких существ", и собрал их образцы.

Далее мужчина отправил их морским биологам из Музея Виктории, которые предположили, что это - ракообразные из рода бокоплавов.

Копірайт зображення MUSEUMS VICTORIA/CAROLINE FARRELLY Image caption В Музее Виктории говорят, что собранные образцы - это маленькие ракообразные из рода бокоплавов или амфипод

Этих существ еще называют морскими блохами. По мнению ученых, они, скорее всего, принадлежат к семейству Lysianassidae.

Впрочем, другой эксперт, доктор Мюррей Томпсон из Сиднейского университета считает, что это представители другого ряда ракообразных - равноногих, которые называются cirolana harfordi.

Чем обычно питаются эти существа?

Амфиподы питаются преимущественно остатками рыб и крабов. А их, в свою очередь, едят большие морские существа.

"Если бы не ракообразные, море было бы переполнено мертвой рыбой и птицами", - рассказала ABC доктор Дженифор Уолкер-Смит, морской биолог, которая изучала образцы.

Доктор Томпсон говорит, что равноногие тоже питаются преимущественно дохлой рыбой и морскими червями, а также паразитируют на живой рыбе.

И бокоплавы, и равноногие активны преимущественно ночью.

Как это случилось с Сэмом?

Эксперты предполагают, что случай, который произошел с парнем, объясняется комбинацией факторов. А именно - временем и холодной водой, притупившей его ощущения.

Сэм говорит, что стоял в воде около 30 минут - и только потом почувствовал покалывание в районе лодыжек. Затем стряхнул с ног то, что принял за песок.

Ричард Рейна из Университета Монаша называет этот случай очень необычным.

"Такие травмы, как у Сэма, можно получить, только если вас будут долго кусать сотни тысяч из них", - рассказал он BBC.

Копірайт зображення JARROD KANIZAY

"И если ваши ощущения не притуплены, вы это заметите и выйдете из воды до того, как это произойдет", - добавил он.

Доктор Уолкер-Смит считает, что Сэм, возможно, потревожил ракообразных, которые в это время питались чем-то другим.

Почему кровотечение не останавливалось?

Подросток и его семья говорят, что у парня довольно долго не останавливалась кровь, и что в понедельник (инцидент произошел в субботу вечером) она еще сочилась.

Рейна объясняет это огромным количеством укусов. Он сравнил случай Сэма с нападением комаров или пиявок.

"Представьте, что ваши голые руки покусали сотни москитов - а вы этого почему-то не замечали. В этом случае также были бы серьезные раны", - сказал он.

Надо ли волноваться?

Эксперты считают, что нет. По их словам, на пляжах очень много маленьких ракообразных, и этот случай - скорее неудачное стечение обстоятельств.

Доктор Уолкер-Смит говорит, что более вероятно - получить отдельные маленькие укусы, которые вызывают лишь небольшое раздражение.