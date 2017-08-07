Покинуть Украину: "диванная" эмиграция или реальная угроза?

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От 20 до 30% украинцев хотят покинуть Украину, поскольку считают, что на родине у них нет перспектив. Таковы данные нескольких социологических компаний, в последние месяцы обнародовавших результаты своих исследований.

В то же время социологи говорят, что эмиграционные настроения существенно не изменились по сравнению с прошлым годом. Даже после того, как с июня украинцы получили возможность ездить без виз в несколько десятков стран.

Что стоит за цифрами об эмиграции и какова она в реальности?

Только мечты?

Социологическая служба Центра Разумкова, которая провела исследование в конце апреля этого года, называет цифру 20%, когда речь идет о тех, кто хотел бы уехать из Украины. Компания Research & Branding Group, которая опрашивала людей в июне, говорит, что таковых - 33%, и за последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились.

Но заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк отмечает, что более глубокие исследования доказывают, что эти цифры не следует воспринимать однозначно.

Когда мы узнаем, что именно люди делали для того, чтобы эмигрировать, то выясняется, что подавляющее большинство ничего не делало Алексей Позняк, Институт демографии и социальных исследований

"Когда мы узнаем, что именно люди делали для того, чтобы эмигрировать, то выясняется, что подавляющее большинство ничего не делало. Только мечтало. А ведь помимо общего желания, есть много факторов, из-за которых человек не реализует свои планы: кто-то имеет определенные обязанности на родине, кто-то плохо представляет себе жизнь на чужбине", - говорит он в комментарии ВВС Украина.

На это обращает внимание также эксперт аналитического центра CEDOS Александра Слободян.

"Когда тех, кто заявляет, что хотел бы уехать, спрашиваешь, какие шаги вы делали для осуществления своей мечты - узнавали ли об условиях трудоустройства, начали ли учить язык страны, имеют ли заграничный паспорт, то выясняется, что таких около 10%. Реально же выезжает из Украины еще меньше", - говорит Александра Слободян в комментарии ВВС Украина.

Миграционный потенциал в мире

По словам эксперта, ситуация в Украине существенно не отличается от других стран.

Согласно данным Gellup, около 700 млн человек по всему миру хотели бы эмигрировать. Эта цифра почти в три раза превышает реальное количество мигрантов из отчета Международной организации миграции

В начале июля Международная организация миграции обнародовала отчет о миграционном потенциале в мире. Эти исследования проводятся постоянно, чтобы составить представление о том, кто планирует эмигрировать, в каких странах наибольшее количество потенциальных мигрантов и какие страны считаются наиболее привлекательными для эмиграции.

"Согласно данным Gellup, около 700 млн человек по всему миру хотели бы эмигрировать. Эта цифра почти втрое превышает реальное количество мигрантов - 244 млн. Эти цифры могут быть индикатором недовольства людей положением в своих странах, а не показателем реальной эмиграции", - отмечается в документе.

"По всему миру 1,3% взрослого населения, или 66 млн человек заявили, что думали об эмиграции последние 12 месяцев. Но среди них только треть - 23 млн, или 0,4% взрослых во всем мире - сделали какие-то шаги. Такие как получение визы, экономия денег на поездку или изучение языка страны, куда хотели бы эмигрировать", - говорится в отчете Международной организации миграции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Диванная" эмиграция присуща не только украинцам, но и жителям других стран. Но такие настроения - это всегда сигнал для власти, говорят эксперты

Впрочем, тревожный знак в таких настроениях все же есть - для руководства страны, говорит эксперт Алексей Позняк, анализируя данные социологов по Украине.

"Эмиграционный потенциал - это всегда сигнал для власти. Это реакция на ухудшение экономической и политической ситуации в стране, когда человек не видит свою жизнь в таких условиях", - говорит ученый.

"Ничего удивительного в высоких показателях миграционных настроений нет, - добавляет координатор организации "Без границ" Максим Буткевич. - Когда отсутствуют структурные изменения в стране, когда у молодежи нет стимулов - возвращаются настроения, которые были во времена предыдущей власти: ничего нельзя изменить".

Возвращаются настроения, которые были во времена предыдущей власти: ничего нельзя изменить Максим Буткевич, организация "Без границ"

Реальные мигранты

Но в социологической службе Центра Разумкова, которая провела опрос в апреле, пришли к неожиданному выводу о том, что намерения украинцев покинуть родину не зависят от экономического положения в Украине.

В частности, исследования показали, что 68% людей, которые не намерены эмигрировать, считают, что экономическая ситуация в Украине улучшится в ближайшие 2-3 года. Но такое же количество - 68% тех, кто думает об эмиграции, - прогнозируют, что экономическое положение будет ухудшаться.

Точной статистики, сколько украинцев эмигрировало в последние годы, нет. Особенно с начала 2014 года, из-за невозможности получить информацию о перемещении людей с оккупированных территорий.

Однако, по данным Государственной миграционной службы Украины и МИД Украины, за границей работают около 5 млн украинцев.

Самыми популярными странами, куда мигрируют граждане Украины, остаются Польша и Россия.

Это подтверждают исследования социологической группы "Рейтинг": в Польше за последние пять лет выезжали на работу 36% украинцев, в России - 25%. По 5% - работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, преимущественно Западной Европы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Россия и Польша - страны, куда трудовым мигрантам выехать проще всего

Как говорят аналитики, большинство трудовых мигрантов не остается в этих странах навсегда, а количество их в последние годы существенно не увеличивается.

"Внешняя трудовая миграция сформировалась в середине 90-х годов, когда экономическая ситуация в Украине была плохой. Все действительно были к этому готовы, а наиболее мобильные выехали именно тогда. Затем объемы трудовой миграции уменьшились. Небольшой всплеск наблюдался в 2014-м , в начале боевых действий на Донбассе, и речь не только о выходцах с востока Украины", - говорит заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

"После 2014 года мы наблюдали, что прирост мигрантов в Польшу и Россию происходил именно благодаря выходцам из Украины. Но сказать, кто ехал туда вынужденно, из-за событий на Донбассе, а кто традиционно на заработки - трудно. Сейчас мы наблюдаем, что в Россию едут все меньше людей", - говорит ВВС Украина эксперт центра CEDOS Александра Слободян.

В то же время, говорит она, из-за лояльности польского законодательства, украинцы остаются желанной рабочей силой в Польше. Поэтому миграция с намерениями находиться там временно и продолжает расти. Вероятность того, что украинцы останутся там навсегда, говорит эксперт, также высока.