"Перезимовать лето" на вершинах Кавказа - фото

В течение двух недель трое украинцев покоряли самые красивые кавказские вершины Грузии.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Особенно приятные моменты из жизни альпинистов: ночлег под открытым небом над пропастью, в теплых пуховых спальниках на подступах к горе Ушбе.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Альпинист Вадим Гапко, модельер Любовь Черникова и фотограф Максим Баландюх отправились в высокие горы, чтобы, как шутят альпинисты, лучше перезимовать лето.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

В первую неделю ребята сами поднялись на три вершины: Тиканадзе высотой 3436 м, Орцвери - 4258 м и Казбеги - 5033 м.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

На следующей неделе к ним присоединилась хрупкая девушка Любовь Черникова, известный дизайнер одежды с элементами этно, которая тоже увлеклась альпинизмом. И тогда втроем они отправились в Сванетию на две вершины: Тетнульди - 4858 м, которую называют "сванской невестой", и легендарную Ушбу - 4700 м.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Час езды на внедорожнике и еще 4 часа подъема отделяют жаркий городок Местия от этого ледяного озера на леднике под горой Тетнульди.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Жара этим летом ощущается даже высоко в горах. Там, где раньше обычно был снежный панцирь, сейчас все растаяло и открылись сотни трещин на леднике, которых раньше не видели. Особенно это ощущается при восхождении на Казбеги. Южный склон горы остался почти без снега.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

В грузинской части Кавказа не везде в горах встретишь других туристов. Если в Альпах вблизи известных гор есть подъемники, горные приюты и рестораны, то в Сванетии из сервиса - разве что аренда в селе погонщика с лошадью, которые помогут подвезти снаряжение к подножию горы. Зато почти везде есть мобильная связь. Поэтому можно всегда находиться онлайн и рассказывать о своих приключениях.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Снаряжение, без которого сложно пройти ледовые или скальные маршруты на Кавказе.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Гору Тетнульди украинцы взяли довольно быстро - за полтора суток: в обед выехали из Местии, на следующий день в то же время были на вершине и той же ночью вернулись в городок. А вот с Ушбой получилось все сложнее: выйти в первый день помешала гроза.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

"Когда летом хрустит снег под ногами, когда кислород разреженный, когда спишь под звездами и когда на крыше мира - вот это я люблю!" - рассказывает Любовь Черникова. На этом фото видно, как команда встретилась с немецкими альпинистами. А еще все перекусили персиками.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Еще одна ночь над пропастью. Спать пришлось привязанными к скале. "Страшно не было, но все же немного пугали трещины, - продолжает модельер-альпинист, - некоторые приходилось перелезать на животе. Я закрыла глаза, чтобы не смотреть, потому что подо мной была темная бездна. И еще, когда мы спали в последнюю ночь в горах под Ушбой, рядом по кулуару летели вниз камни. Все спали, а я не могла уснуть. Меня каждый раз будил грохот. Представлялось, что если каменная лавина пойдет над нами, то тогда можно и не проснуться".

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Ушба как всегда капризна. Сначала была гроза и пришлось день просидеть, пока скалы высохнут, в кулуарах почти не осталось снега, поэтому передвигаться приходилось только по скалам, а это дольше. И при подъеме часто накрывали облака, ориентироваться было сложнее.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Потом распогодилось, но времени осталось мало: уже обед, до вершины еще 400 метров. Перед нами вертикальный бастион, спальники оставили на высоте 4000 метров, а на следующий день - самолет. Решили, что на это лето достаточно, и повернули назад.

Копірайт зображення Maksym Balandyukh

Четыре горы покорены и только пятая, Ушба, не поддалась.

Фото и текст Максима Баландюха