Индию всколыхнула история беременной 10-летней девочки

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10-летняя девушка, которая забеременела в результате изнасилования и которой отказали в аборте, оказалась в центре внимания СМИ в Индии. Историю девочки в городе Чандигарх на севере страны узнала Гита Пэнд.

"Мы видели много случаев подростковой беременности 14- и 15-летних девочек, но я впервые вижу беременную в 10 лет", - говорит Махавира Сингх из государственной юридической службы Чандигарха.

Г-жа Сингх занимается делом, которое всколыхнуло и ее город, и всю Индию. 10-летняя девочка забеременела после того, как ее якобы неоднократно изнасиловал родственник.

Насильник сейчас в тюрьме ожидает суда.

Девочку, которая стала жертвой изнасилования, описывали, как счастливого, часто улыбающегося ребенка. Она застенчива и не очень общительна. Ее любимые предметы в школе - математика и английский. Она любит рисовать, и у нее это получается довольно неплохо.

Она любит курицу, рыбу и мороженое.

По совету врачей, 28 июля Верховный суд Индии отклонил ее ходатайство об аборте. Девочка уже на 32 неделе беременности, и врачи считают, что прерывание беременности будет "слишком рискованным" для ее здоровья. Они также сказали, что плод развивается хорошо.

Семью девочки решение суда потрясло.

"Она не понимает, что произошло"

Законы Индии не позволяют делать аборт после 20 недель беременности - если только врачи не докажут, что жизнь беременной под угрозой.

В последние годы в суд периодически поступают ходатайства от жертв изнасилований о прерывании беременности после 20 недель. В подавляющем большинстве случаев у маленьких девочек сложно выявить беременность, ведь они не осознают, что с ними происходит.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По статистике, в Индии ребенок младше 16 лет становится жертвой изнасилования каждые 155 минут, младше 10 лет - каждые 13 часов

О беременности этой 10-летней девочки стало известно три недели назад. Она пожаловалась на боль в нижней части живота. Мать повела девочку к врачу.

Кто-то из тех, кто общался с девочкой, сказал: "Она очень наивная и не осознает, что с ней произошло".

Ее родители также пропустили первые признаки беременности, возможно потому, что она "здоровый пухленький ребенок". И они даже в самых ужасных кошмарах не могли представить, что их дочь может забеременеть в 10 лет.

Девочка до сих пор не знает о своей беременности. Те, кто с ней общается, как будто ходят на цыпочках. Ей сказали, что у нее в животе большой камень и поэтому живот вздувается.

Сейчас она питается по особому режиму - ест яйца, молоко, фрукты, рыбу и курицу. И, кажется, ей нравится дополнительное внимание.

Но в последнее время в ее дом часто наведываются полиция и социальные службы, увеличивается количество журналистов, шпионящих за ней возле ее дома.

"Возможно, она не понимает самой проблемы, всю сложность ситуации, но какое-то представление об этом уже есть", - сказал BBC один из чиновников.

Девочка вместе с семьей живет в маленькой однокомнатной квартире. Ее отец работает в правительстве, а мать - гувернанткой.

Полицейская Пратибха Кумари, которая расследует дело об изнасиловании, описала родителей как "очень милую семью, настолько простую, что они даже не поняли, что этот человек сделал с их ребенком".

Родители, разумеется, смущены. "Ее мать всегда плачет, когда говорит со мной. Отец говорит, что ему кажется, что его дочь убили".

Статистика изнасилований вИндии

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Детей младше 16 лет насилуют каждые 155 минут, детей моложе 10 лет - каждые 13 часов

В 2015 году изнасиловали более 10 тысяч детей

240 млн женщин в Индии вышли замуж в возрасте до 18 лет

53,22% респондентов-детей, которые приняли участие в правительственном опросе, заявили об определенной форме сексуального насилия над ними

50% обидчиков были знакомы с жертвой, были людьми, которым жертвы доверяли

Ситуацию усугубило также усиленное внимание журналистов, которые начали преследовать семью, как только новость об изнасиловании и беременности распространилась в СМИ.

"На встрече со мной отец сказал, что самая большая проблема - это медиа. Он рассказал, что возле их дома все время дежурят журналисты, их приватность нарушили", - рассказала BBC Нелли Робертс, председатель комитета по вопросам социальной защиты детей.

Благодаря СМИ девочка получает лучшую медицинскую помощь и имеет право требовать денежную компенсацию от правительства.

Однако нежелательнаяпубличность стала для семьи настоящей бедой. Многие журналисты заходили в их дом, когда отец был на работе, и называли себя работниками социальных служб.

Поскольку вероятный насильник - это двоюродный брат матери девочки, некоторые из них спрашивали, знала ли мать об изнасиловании и, возможно, поддержала ли это. Они также спрашивали, как так случилось, что родители не знали о беременности дочери в течение семи месяцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 50% обидчиков были знакомы с жертвой или были людьми, которым доверяли жертвы

Местный журналист, который встречался с семьей одним из первых, говорит, что родители обеспокоены будущим девочки. Тем, что ее могут травить, когда она вырастет. Ведь историю уже знают их соседи и коллеги отца. Возможно, знают и школьные друзья девочки.

Отец девочки также обеспокоен ее здоровьем.

Медицинские анализы показывают, что у нее легкая анемия, но в целом с ней все хорошо.

Но факт того, что она маловата для того, чтобы родить ребенка, остается фактом.

Что же будет дальше?

Ребенок должен родиться в середине сентября, и врачи решили, что сделают девочке кесарево сечение.

Семья девочки заявила, что не хочет заниматься новорожденным ребенком. Следовательно, его отдадут комитету по вопросам благополучия детей, который будет заботиться о малыше, пока его не усыновят.

Медицинские эксперты утверждают, что девочка будет страдать из-за психологической травмы и нуждаться в участии детского психолога.