Кого пытается переиграть Саакашвили и что из этого получится?

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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, как и обещал, продолжил свое "европейское турне": после нескольких дней в Польше он отправился в Литву.

Между тем Грузия обратилась к Польше с просьбой объяснить, на каких основаниях экс-президент находился в этой стране.

Сам бывший грузинский лидер, которого лишили украинского гражданства, уверяет, что покинул США и попал в Польшу по украинскому загранпаспорту.

В то же время, Государственная пограничная служба заявила, что заберет у Саакашвили украинский паспорт и не пустит в Украину, как только он будет пытаться пересечь украинскую границу.

Однако помешает ли это экс-президенту Грузии не терять связь со своими сторонниками в Украине?

Как удалось покинуть США?

Известие о лишении гражданства догнало Михеила Саакашвили в Соединенных Штатах, куда он поехал в гости к своему дяде. Сразу же после этого однопартийцы заявили, что у него возникнут трудности не только с тем, чтобы попасть в Украину, но и с тем, чтобы покинуть США, поскольку у Саакашвили нет другого гражданства.

Считать, что Саакашвили хочет попасть в Украину нелегально, - это полный бред Юрий Деревянко, депутат Верховной Рады

Сам экс-президент Грузии так объяснял свой путь: как только услышал новость о лишении гражданства, сразу же вылетел в Польшу. Вероятно, это может означать, что он успел сесть в самолет в США и пройти проверку в Варшаве (или как вариант - в другой европейской стране, а затем - по автодорогам в Польшу) еще до того, как соответствующие органы США и Польши были официально проинформированы об аннулированном паспорте.

В Польше, как рассказал депутат парламента Юрий Деревянко, а также грузинский телеканал Rustavi 2, Саакашвили имел интенсивную программу: общался с людьми, посещал СМИ, встречался с председателем сейма и представителями правящей партии "Право и Справедливость", министром иностранных дел Польши.

8 августа Саакашвили уже оказался в Литве.

"Всегда приятно находиться в братской Литве, особенно среди друзей-основателей литовской независимости: Витаутаса Ландсбергиса, министров, членов правительства и кандидатов в президенты. Я поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии, а также очень благодарен за позицию по поводу моего гражданства", - написал он в Facebook.

Пограничные дискуссии

Саакашвили и его соратники уверены, что их лидер сможет на законных основаниях въехать в Украину. Однако они не указывают, как и когда это произойдет.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Юрий Деревянко и Михеил Саакашвили

"Он не собирается незаконно пересекать границу Украины, в каких-то коробках или багажнике автомобиля. Он намерен публично объявить дату, когда приедет в Украину, как гражданин Украины. Считать, что Саакашвили хочет попасть в Украину нелегально, - это полный бред", - сказал Юрий Деревянко журналистам 8 августа.

В этот же день один из руководителей Государственной пограничной службы Василий Серватюк сообщил, что паспорт у Саакашвили заберут сразу же, на любом пограничном посту, как только он будет пытаться перейти границу.

Первый заместитель главы ведомства сказал, что пограничник, обнаружив паспорт гражданина Украины Саакашвили или иной паспорт, который есть в базе данных и является недействительным, будет действовать в соответствии с установленным алгоритмом.

Паспорт изымается, дается справка о его изъятии и определенное лицо не пропускают через государственную границу Василий Серватюк, Государственная пограничная служба

"Паспорт изымается, дается справка о его изъятии и определенное лицо не пропускают через государственную границу, поскольку у этого человека нет документов, которые бы давали право для пересечения границы", - сказал он.

Михеил Саакашвили убежден, что пограничники по указанию властей будут делать все, чтобы он не попал в Украину.

Именно в этом контексте он прокомментировал последнее сообщение Госпогранслужбы о намерении увеличить подразделения на восточной и западной границах Украины.

"На сегодняшний день многие наши подразделения имеют, на мой взгляд, и, по мнению многих экспертов, очень большие участки ответственности. Эффективно организовать службу на них сложно. Поэтому мы планируем увеличить присутствие пограничников и развернуть новые подразделения", - сказал агентству "Интерфакс-Украина "председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Саакашвили отреагировал на это так: это "паранойя вороватой власти" и "страх перед одним очень неудобным для олигархата человеком", то есть перед ним.

"Миллионы сторонников" и перспектива суда

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Участники открытого съезда партии "Движение новых сил" в Киеве, май 2017 года

В то же время, Саакашвили неоднократно заявлял, что намерен лично участвовать в судебном заседании, где будет рассматриваться его жалоба на указ президента о прекращении гражданства Украины.

На этом настаивают и его соратники.

"Его правовой статус и вся процедура защиты будет построена исключительно на действующих нормах законов и Конституции и международного права. О том, что ни один гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Международные конвенции предусматривают, что лицо не может быть лишено единственного гражданства. И о том, что каждый человек имеет право на защиту в судебном порядке", - заявил, отвечая на вопрос ВВС Украина, депутат парламента Юрий Деревянко.

Михеил Саакашвивли считает, что его судьба небезразлична миллионам людей в Украине, а потому уверен в мощной поддержке его позиции в суде.

"У меня миллионы сторонников в Украине, многие миллионы сторонников, я верю в наши силы и уверен в нашей победе", - цитирует Саакашвили 8 августа телеканал Rustavi 2.

У меня миллионы сторонников в Украине, многие миллионы сторонников Михеил Саакашвили

Сторонники и влияние

Согласно результатам социологических исследований, проведенных группой "Рейтинг" и Центром Разумкова в мае этого года, "Движение новых сил Саакашвили" имело поддержку от 1,5 до 2 процентов.

Эксперты считают, что одной из целей, которые преследует Саакашвили, является создание информационных поводов вокруг своей личности. Вряд ли он не понимает, что сейчас въехать на территорию Украины не удастся. Это возможно только в том случае, если он выиграет суд (вероятно, все же, без его личного участия) и его паспорт восстановят. Но пока не ясно, когда такой суд может состояться.

Однако, как отмечает доктор социологических наук Александр Вишняк, усилия экс-президента привлечь на свою сторону больше сторонников не будут иметь успеха.

"Его гражданство прекратили, когда он уже не имел заметного влияния. Если бы это произошло год назад, когда его рейтинг был 7-8%, то еще можно было бы об этом говорить. Но такая поддержка у него была тогда, когда Юлия Тимошенко имела 15%, а Петр Порошенко - 10%. Сейчас картина изменилась, он мало кого интересует", - сказал Александр Вишняк в комментарии ВВС Украина.

Политолог Сергей Таран говорит, что Саакашвили поддерживают те, кто является апологетом реформ в стране, которые он вводил в 3-миллионной Грузии. В то же время, отмечает эксперт, есть большие сомнения, что этот путь приемлем для более чем 40-милионной Украины.

"Вопрос в том, насколько постмайданная Украина готова к той модели реформ, которую предлагает Саакашвили. В Грузии были проведены чрезвычайно быстрые, но жесткие реформы, которые превратили Грузию в другую страну. Но это были авторитарные методы, с подавлением оппозиции. Но парадокс в том, что грузины реформами довольны, но они не воспринимают Саакашвили", - говорит Сергей Таран в комментарии ВВС Украина.

"Саакашвили мог бы быть интересным политическим персонажем в Украине. Но есть большие сомнения, что он бы смог реализовать ту модель, которая имела успех в Грузии. Украинцы ментально больше стремятся к развитию демократических свобод, а не авторитарных методов, особенно когда страна находится в состоянии войны", - заключает политолог.