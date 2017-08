Грузия: флешмоб о российской оккупации вызвал споры в соцсетях

Копірайт зображення News.on.ge Image caption Такую рамку предлагается добавить на аватар пользователям Facebook

"Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией", - рамка с такой надписью на английском языке, посвященная 9-й годовщине российско-грузинской войны, появилась на аватарках десятков тысяч пользователей социальной сети Facebook. Понравилась такая акция не всем.

Фраза о российской оккупации на фоне колючей проволоки отсылает к пограничным знакам и ограждениям, установленым на непризнанных границах с отколовшимися от Грузии регионами.

По данным интернет-издания Оn.ge, запустившего флешмоб несколько дней назад, приложение бьет рекорды популярности. За четыре дня фотографии профиля изменили уже около 100 тысяч человек.

"Мы периодически придумываем разные рамки, приуроченные к различным датам, и которые используют грузинские пользователи. Но эта оказалась самой популярной ", - сказал ВВС директор издания Нодар Давитури.

По его словам, цель этой функции - напомнить, что российские войска стоят на территории Грузии - в отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии - и эта цель достигнута.

"Очень многие установили эту рамку - около 20% грузинских пользователей Facebook. Весь грузинский Facebook ее увидел, так как у каждого пользователя в друзьях как минимум 10 человек с такой рамкой", - утверждает Давитури.

Рамками Россию не остановить

Мариам Песвианидзе сменила фото профиля, увидев аватарку знакомой в такой же рамке.

"Я не сразу поняла, что происходит, потом уже я увидела аватарки и поняла, что это акция внутри Facebook. Я незамедлительно присоединилась", - говорит она.

Копірайт зображення Mariam Pesvianidze/Facebook Image caption Мариам предполагала, что надпись вызовет неоднозначную реакцию у ее друзей в России

Мариам, режиссер по профессии, родилась и большую часть жизни провела в Москве. По ее словам, она предполагала, что надпись о российской оккупации Грузии на ее аватарке вызовет неоднозначную реакцию у ее друзей из России.

"Среди грузинских пользователей вопросов нет - понятно, что Грузия оккупирована и находится в состоянии тихой войны. А вот жители России и, в частности, мои друзья из Москвы и Петербурга, даже образованные люди, которые много читают и получают информацию из более-менее достоверных источников, к великому сожалению, как правило, не знают, что происходит в Грузии", - говорит она.

После того как Мариам воспользовалась функцией и установила рамку, некоторые ее российские друзья, действительно, начали спрашивать, что происходит в Грузии.

Я понимала, что они это не специально. Люди просто забыли, не понимают, что есть какая-то оккупация, абсолютно искренне Мариам Песвианидзе

"Это было для меня странно, но, с другой стороны, я понимала, что они это не специально. Люди просто забыли, не понимают, что есть какая-то оккупация, абсолютно искренне", - говорит она.

Массовая смена профилей вызвала негативную реакцию и у некоторых грузинских пользователей, которые считают, что подобные акции в соцсетях не имеют смысла, так как не принесут конкретных результатов и не изменят политику России по отношению к Грузии.

Часть пользователей обрушилась с критикой на авторов идеи, считая, что посыл является неверным, так как оккупирована Россией часть Грузии, а не вся страна.

"Друзья, когда вы на фото профиля размещаете надпись: "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией", вы отправляете международному сообществу, туристам и потенциальным инвесторам посыл, якобы вся наша страна занята вооруженными силами российского государства и сейчас ведутся военные действия, что не соответствует действительности", - написала пользователь Нино Дзаганишвили, которая подписала свой статус хештегом #Россияидидомой, посоветовав при этом пользователям конкретно указывать оккупированные Россией территории.

"Я не считаю, что вся Грузия оккупирована. Не дай нам Бог, и пусть побыстрей вернутся нашему государству потерянные территории! I am from Georgia and 1/5 of my country is occupied by Russia since 2008!!!" - написала пользователь Ия Тиникашвили, разместив фотографию с перечеркнутой надписью.

Давитури в ответ на критику говорит, что в Грузии все знают, какая именно часть страны оккупирована Россией, и необходимости указывать это не было.

"Подобные акции проводятся для того, чтобы вызвать дискуссии и напомнить, что происходит, а не для того, чтобы напугать Россию и заставить ее отступить", - настаивает он.

"Враждебный посыл"

Аватарки о российской оккупации не единственная форма протеста против действий России в Грузии, вызвавшая острые дебаты в социальных сетях.

Image caption Тряпичная сумочка в одном из кафе-магазинов Тбилиси

Болезненную реакцию россиян и обмен упреками между грузинскими и российскими пользователями вызвала фотография тряпичной сумки с аналогичной надписью, которая появилась в продаже в небольшом кафе-магазинчике в центре Тбилиси.

"Неприятно как-то стало... а мы то и не в курсе. Любим Грузию... а тут вон оно как", - прокомментировала фотографию пользователь penalitrova.

"Ахаха! Собирались завтра с мужем зайти в ваш магазин пошоппиться, так хорошо, что хоть вовремя увидели ваше отношение! Удачи в продажах!)", - написала пользователь alinagaydabura.

Грузинские пользователи в ответ призывали россиян вспомнить, что российские военные находятся на территории Грузии.

"Жаль что вы рекомендуете нам задуматься, мы много думаем и страдаем от вашей политики, думайте вы, почему весь мир недолюбливает Россиян", - написала пользователь sopusha13.

"Глаза разуйте: тут нет никакого оскорбления в сторону русского народа, на этой сумке реальный факт! Боль всех грузинов!", - написала пользователь ek_khid. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

По словам сотрудницы магазина Нуцы Долидзе, идея сделать такие сумки пришла в голову дизайнеру Тинатин Квиникадзе. Две недели назад выставили на продажу около ста сумок. Распродали их за три дня, говорит Нуца Долидзе.

"Мы получали по 40 звонков в день от желающих приобрести эту сумку. Был полный "аншлаг". Мы изготовили новую партию, волна покупателей не сокращается", - говорит она.

Местные посетители активно приобретают товар, но в кафе приходит немало туристов из России, и некоторые не скрывают недовольства, говорит Нуца.

"Кто-то задает вопросы, кто-то прямо переходит на критику. Были случаи, когда, узнав, что такая сумка у нас в продаже, приходили специально для того, чтобы выразить недовольство. Но большинство никак не комментирует, а были у нас и такие посетители из России, для которых это приемлемо, они понимают, о чем речь", - говорит она.

Но местные жители не единственные, кто приобретает новый товар. Особый интерес сумка вызывает у украинских туристов, говорит Нуца.

"Один из посетителей, гость из Украины, даже выразил желание, чтобы появились такие же сумки, на которых вместо Грузии было бы написано Украина", - говорит она.

Взгляд из Абхазии: Путин - самый популярный политик в Абхазии

Инал Хашиг, главный редактор газеты "Чегемская правда" (газета на русском языке в Абхазии):

За те 9 лет, что прошли с момента начала войны в Южной Осетии, в Абхазии взгляды на те события никак не поменялись.

Когда через пару недель после 8 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, это было встречено всеобщим ликованием.

Но все равно каждый день нужно эту независимость Абхазии подтверждать, решать проблемы и, к сожалению, количество проблем не уменьшилось.

Но самое главное, что в контексте тех событий Абхазия себя обезопасила (по крайней мере на долгую перспективу) от новой войны с Грузией. И это, наверное, самое главное, что произошло 9 лет назад.

Сейчас в стране говорят об экономических трудностях, социальных проблемах, а вопросы, связанные с войной, стали уже не самыми главными вопросами, вопрос безопасности с помощью России фактически решен.

У Абхазии в этом мире не так много друзей, сторонников. Понятно, что для Абхазии визит президента страны - самого крупного ее союзника, да и не только союзника, но фактически донора, который достаточно ощутимую экономическую помощь оказывает - это действительно событие.

К Путину вообще в Абхазии очень хорошо относятся. Понятно, что в России очень много проблем и российское общество, может быть, к Путину неоднозначно относится, но в Абхазии он воспринимается только с положительной стороны. И потому что Россия признала абхазскую независимость, и из-за экономической помощи, и из-за вопросов безопасности. Путин в Абхазии воспринимается только через эти добрые вещи, других отрицательных моментов каких-то нет.

Если есть какой-то самый популярный политик в Абхазии, то это Путин.

Я заметил, что в абхазских социальных сетях, которые очень бурно обсуждают любую новость, любой слух, очень осторожно восприняли новость о визите президента России, чтобы не спугнуть. И такое трепетное к нему отношение вполне понятно.