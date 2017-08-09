Увлажняющий крем: нужен или нет?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Увлажняющий крем удерживает влагу и защищает кожу от сухости

Актриса Хелен Миррен заявила как-то, что не чувствует никакого эффекта от увлажняющего крема. Так ли это?

На самом деле, нет. Если у вас сухая кожа, увлажняющий крем помогает удерживать влагу и защищает кожу от сухости.

Большинство увлажняющих средств содержат жиросодержащие компоненты, способствующие задержанию влаги на коже.

Много лет назад увлажняющие кремы оставляли на коже жирную пленку. Однако теперь на суд покупателей представлен огромный ассортимент кремов, которые значительно отличаются по составу.

По словам доктора Свиты Раи из Британской ассоциации дерматологов, главное - найти крем, который подходит для вашего типа кожи и не вызывает дискомфорта.

"Назначение увлажняющего крема - поддерживать внешний защитный слой кожи, который предотвращает проникновение инфекции и сохраняет свежесть", - сообщила врач.

"Если вы найдете хороший увлажнитель, ваша кожа от этого только выиграет".

Жир против воды

При жирной коже лица доктор Раи рекомендует использовать лосьоны, которые содержат больше воды.

А вот обладательницам сухой кожи наличие растительных масел в кремах просто необходимо.

По мнению доктора Раи, "многие люди неправильно подбирают крем для ухода".

Копірайт зображення REUTERS/Eric Gaillard Image caption Английская актриса Хелен Миррен стала лицом косметического бренда L'Oréal Paris в Великобритании

Доктор Раи предлагает использовать крем с солнцезащитным фактором SPF 30. Он будет защищать кожу от солнца, его можно наносить повторно, и кожа будет хорошо увлажнена.

Хороший увлажняющий крем, как утверждает доктор Раи, можно приобрести менее чем за 10 фунтов.

Однако стандартные увлажняющие средства не разглаживают морщины и не останавливают процесс старения, говорит она.

Тем не менее ученые, которые в 2012 году протестировали омолаживающий крем для лица, обнаружили, что у некоторых людей морщины стали менее заметными.

Кожа новорожденного - мягкая и упругая на ощупь, бархатистая и гладкая. У всех она когда-то была такой.

В период полового созревания сальные железы начинают вырабатывать кожное сало. Мы понемногу стареем, под влиянием прямых солнечных лучей, холодного ветра и центрального отопления наша кожа иссушается.

Зимой кожа, как правило, более сухая, и это естественно. А летом она вырабатывает больше кожного сала. Однако в течение года все люди время от времени испытывают сухость кожи.

Обычно это не представляют собой серьезной медицинской проблемы. Однако при возникновении чрезмерной чувствительности, зуда и воспаления приходится обращаться к врачу.

В статье, опубликованной в журнале Гарвардской медицинской школы, авторы перечисляют все составляющие увлажнителей и объясняют их эффект при сухости кожи:

вода впитывается в кожу

вяжущие вещества удерживают воду

гигроскопические вещества вытягивают воду из клеток кожи

смягчающие вещества делают кожу гладкой

молочная кислота делает кожу более эластичной

Авторы статьи единодушны: "Ошибиться с выбором практически невозможно. Почти все имеющиеся на рынке увлажнители помогают при сухости кожи. А выбор в большинстве случаев зависит от преференций покупателя".

Как предотвратить сухость кожи