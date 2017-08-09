Балчун в "Укрзализныце": успехи, конфликты и концерты

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Гройсман несколько раз публично поддерживал Войцеха Бальчуна в противостоянии с министром инфраструктуры

Работа поляка Войцеха Балчуна во главе "Укрзализныци" запомнится несколькими удачными проектами и постоянным конфликтом с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Бывший руководитель польской транспортной железнодорожной компании PKP Cargo Войцех Балчун возглавил "Укрзализныцю" в апреле 2016 года.

От сразу же объявил о планах реформировать компанию и бороться с коррупцией.

Однако очень быстро его начали критиковать за якобы отсутствие изменений, слишком большую зарплату, слишком большое количество выходных и выступления в Польше с рок-группой Chemia.

Последние полгода работы Балчуна шла фактически информационная война между ним и Владимиром Омеляном.

Омелян заявлял, что реальные реформы на железной дороге не происходят. В свою очередь, Балчун указывал на свои достижения и напоминал о сложной ситуации в компании в начале его работы.

В конце концов Войцех Балчун подал в отставку, и 9 августа правительство ее удовлетворило.

Поезд в Польшу и другие успехи

Одним из самых успешных проектов "Укрзализныци" во время правления Балчуна стал запуск скоростных поездов из Украины в Польшу.

С июня 2017 года начали курсировать скоростные электрички из Киева в Перемышль, которые пользуются большим спросом.

Впоследствии появился поезд из украинского Ковеля (а с 24 августа - из Ровно) до польского Хелма.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Скоростной поезд "Киев-Перемышль" - один из самых успешных проектов Войцеха Бальчуна

Их преимуществом стала относительно небольшая стоимость билетов, скорость движения и удобное прохождение паспортного контроля.

Весной Балчун также анонсировал запуск прямого скорого поезда из Киева в Краков, однако этот проект так и не воплотили.

В "Укрзализныце" начали оперативно реагировать на различные замечания относительно качества пассажирских перевозок.

Железная дорога наконец выпустила мобильное приложение для покупки электронных билетов.

Сам Войцех Балчун коротко подытожил положительные моменты своей более чем годичной работы.

"Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций и запустили новые пассажирские сообщения", - написал на своей странице в Facebook Балчун.

Он подробно расписал все положительные цифры, которых достигла компания под его руководством.

Из семи членов правления "Укрзализныци" пятеро были иностранцами, в том числе четверо - поляки.

Войцех Балчун практически с первых месяцев работы жаловался на саботаж изменений и реформ.

Вал критики

Критики Войцеха Балчуна, особенно министр инфраструктуры Владимир Омелян, настаивали на отсутствии реальных изменений в государственной компании.

Копірайт зображення CHEMIASOUND.COM Image caption Войцех Балчун (второй слева) и его рок-группа

Положительные цифры работы железной дороги часто списывали на изменения курса гривны и простое повышение тарифов.

Его обвиняли в провале с обновлением грузовых и пассажирских вагонов.

Министр Омелян указывал на возможные коррупционные связи команды Балчуна с отдельными бизнесменами и депутатами от БПП.

Балчун эти обвинения отрицал.

Многие Балчуна критиковали за то, что он продолжал выступать в рок-группе Chemia в Польше. Это якобы отвлекало его от работы в "Укрзализныце".

Однако Войцех Балчун говорил, что он выступал только в выходные или во время отпуска.

Его также упрекали за то, что он слишком много отдыхает.

Сразу же после увольнения пресс-секретарь генпрокуратуры Лариса Сарган обнародовала данные его нахождения на рабочем месте.

По ее информации, в 2016 году Войцех Балчун был на рабочем месте 87 дней из 145 рабочих, а в 2017 - 45 из 103.

Балчун говорит, что в те дни он был либо в командировке, либо работал дистанционно.

В начале 2017 года критик Балчуна и член парламента Виталий Куприй обнародовал копию контракта руководителя "Укрзализныци". В нем значилась его ежедневная заработная плата в размере 21 тыс. гривен, а месячная - 462 тыс. гривен.

Копірайт зображення unian Image caption Владимира Омельяна часто называют одним из "молодых реформаторов" в нынешнем правительстве

Войцех Балчун не отрицал, что зарплата была одним из аргументов, почему он согласился работать в Украине. Но заверил, что его годовой доход не достигает 1,5 миллиона долларов в год.

Политические войны

В январе 2017 года противостояние между Владимиром Омеляном и Войцехом Балчуном достигло апогея.

25 января на заседании правительства они поссорились и начали друг друга обвинять.

В ситуацию вмешался премьер-министр Владимир Гройсман, который эмоционально публично стал на сторону польского менеджера, указав на его богатый опыт работы.

Перед этим правительство, несмотря на сопротивление министра Омеляна, подчинило "Укрзализныцю" себе, забрав управление компанией у министерства инфраструктуры.

Тогда большинство экспертов указывали на конфликт между Омеляном, которого поддерживает "Народный фронт", и премьер-министром, который стал на защиту Войцеха Балчуна.

Копірайт зображення UNIAN Image caption К критике Балчуна присоединился и генпрокурор Юрий Луценко

Еще зимой 2017 эксперты предсказывали, что из этого конфликта есть только два выхода - либо отставка Омеляна, либо отставка Балчуна.

В июне 2017 года, когда заканчивался годовой контракт с Балчуном, правительство его не разорвало.

Казалось, что Балчун может проработать еще год. Однако в начале августа команда Омеляна получила несколько козырей.

Во-первых, 4 августа Окружной административный суд отменил решение Кабмина о переподчинении "Укрзализныци".

Во-вторых, 2 августа против польского менеджера выступил генпрокурор Юрий Луценко.

Как заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, генпрокурор направил на имя премьер-министра письмо, в котором подчеркивал, что руководство "Укрзализныци" работает плохо.

Сарган напомнила о многочисленных уголовных коррупционных дела в отношении должностных лиц железной дороги, работу которых должен был контролировать Балчун.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дорожным хозяйством Украины руководит еще один поляк Славомир Новак, к которому у правительства претензий пока немного

После этого Балчун написал заявление на увольнение, которое правительство удовлетворило.

"Это была самая сложная и важная миссия в моей деловой жизни", - заявил Войцех Балчун после отставки.

"Сегодня вечером обязательно выпью бокал шампанского", - отреагировал на отставку Балчуна Владимир Омелян.

Однако полной победой для команды Омеляна это не стало. До окончания нового конкурса украинской железной дорогой поставили руководить Евгения Кравцова.

Он работал первым заместителем министра инфраструктуры, хотя Владимир Омелян не раз говорил, что не видит Кравцова в своей команде. Он утверждал, что эту кандидатуру ему навязали.