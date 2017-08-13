Фото под юбкой: жертва рассказывает, как с этим борется

Копірайт зображення Gina Martin

Когда какой-то мужчина на музыкальном фестивале сфотографировал Джину Мартин под юбкой, она сразу обратилась в полицию. А когда ее дело закрыли, создала на сайте петицию и начала борьбу за то, чтобы производство открыли вновь. Что было дальше, она расскажет сама.

8 июля 2017 года я стояла в толпе на музыкальном фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке. Мы со старшей сестрой веселились и ждали, когда на сцену выйдут The Killers. Рядом с нами стояли двое мужчин. После того, как они предложили нам жареной картошки (и я взяла несколько кусочков), их поведение стало очень странным и неприятным.

Один из них (брюнет) вел себя более отвратительно, чем его высокий белокурый друг. Он буквально засыпал меня вопросами. Я видела, как он осматривает меня с ног до головы, смеется и обсуждает меня с другом. А потом он потерся об меня. Думаю, именно тогда это и случилось.

В какой-то момент он потихоньку засунул телефон мне между ног, расположил камеру так, чтобы она была направлена ​​вверх, и среди белого дня сфотографировал промежность.

Копірайт зображення @beaniegigi Image caption Джина с сестрой на фестивале British Summer Time за час до инцидента

Тогда я даже не догадывалась, что он сделал. Мы с сестрой радовались, ожидая группу, от которого фанатели еще подростками. Мы смотрели на сцену, но краем глаза я кое-что заметила. Высокий блондин смеялся, разглядывая что-то на телефоне. Мою промежность, прикрытую тонкой полоской трусиков. Фотография была маленькой, но я сразу поняла, что на ней.

Я выхватила телефон у него из руки и закричала, что он сделал фото под моей юбкой. Он угрожающе навис надо мной, тыкал пальцем мне в лицо и кричал, что это фотография сцены. Затем схватил меня за плечи и толкнул, требуя, чтобы я вернула ему телефон. Я не могла вырваться, поэтому смотрела на людей вокруг и кричала: "Помогите! Помогите мне!"

Я передала телефон девушке, которая стояла рядом со мной и с которой мы только несколько минут назад весело щебетали. Он агрессивно подошел к ней и прошипел: "Отдай телефон". Девушка отказалась.

Я встретилась взглядами с парнем, который стоял возле меня. "Беги!" - сказал он. И я побежала.

Я выхватила тот телефон у девушки и опрометью бросилась сквозь толпу. Плакала и просила людей пропустить меня. Я бежала так быстро, как только могла, но все равно слышала, что он настигает. "Отдай телефон!" - кричал он мне.

Я побежала прямо к охранникам. Когда те увидели мое состояние (и мужчину, который за мной гнался), они стали вокруг меня. Он бросился на них, размахивал руками, пытался дотянуться до меня и кричал, что он такого не снимал.

Мне не удавалось его успокоить. Один из охранников предложил мне положить телефон ему в задний карман. Так я и сделала.

Копірайт зображення @beaniegigi

Минуту-две мы ждали полицию, и я спросила, можно ли нам подойти ближе к зрителям и попеть - хотела сделать вид, будто ничего не произошло.

Охрана позволила нам отойти от них не больше, чем на три метра. Мы с сестрой стояли у пропускных ворот, обнимали друг друга и заставляли себя танцевать под первую песню The Killers.

Хотя на самом деле я пела сквозь рыдания, а сестра еле сдерживала слезы.

Когда приехали полицейские (мужчина и женщина), я пыталась как можно лучше объяснить им, что произошло, хотя в голове был полный сумбур. Они отнеслись ко мне с пониманием и сочувствием. Кто-то сказал, что "в 30-градусную жару я имею полное право прийти на фестиваль в короткой юбке и не переживать, что такое может случиться".

Они отвели блондина в сторону и минуту-две его допрашивали. А когда вернулись ко мне, то полицейский извинился и сказал: "К сожалению, мне пришлось посмотреть на ту фотографию. На ней видно больше, чем вам бы хотелось ... но это не шокирующее изображение. Ничего такого ужасного там не видно, поэтому мы вряд ли сможем что-то с этим сделать. Я вам честно скажу - вряд ли мы вам чем-то поможем".

Он спросил, хочу ли я написать заявление, но я чувствовала себя бессильной. Я стояла посреди поля, плакала и не могла даже думать. Мне просто хотелось получить хоть какое-то удовольствие от своего (недешевого) вечернего развлечения, а обо всем остальном волноваться уже позже.

Полиция заверила меня в том, что они "заставили его стереть фотографию". На тот момент у меня все перепуталось в голове, и я даже не подумала о том, что это было мое доказательство.

Копірайт зображення @beaniegigi Image caption Джина Мартин на фестивале Latitude

Ту фотографию назвали не шокирующей, потому что на мне были трусики. Если бы я тогда была без нижнего белья, то к этому делу могли отнестись совсем иначе. Но я не понимаю, почему степень моей "одетости" должна влиять на реакцию полиции.

Через пять дней я села в автобус, который должен был отвезти меня на фестиваль Latitude. В дорогу я взяла сумку с одеждой, которую подбирала очень долго. Раздумывала, стоит ли брать с собой юбки после всего, что произошло?

Мне позвонили из полиции, сказали, что мое дело закрыли. Но в очередной раз заверили меня, что фотографию они удалили. На свежую голову, когда у меня уже было время все хорошо обдумать, я не поверила своим ушам. Меня это категорически не устраивало.

Через несколько дней я написала пост в Facebook, к которому прикрепила фотографии тех мужчин. Я увидела их на нашем с сестрой фото с концерта. Я хотела их пристыдить. Хотела, чтобы пользователи соцсети их узнали и рассказали мне, кто это.

За считанные дни мой пост разлетелся по всему Twitter и Facebook. Другие женщины делились со мной похожими историями. Именно тогда я поняла, что это не только моя проблема.

Я начала получать сообщения. Некоторые люди хотели меня поддержать, а некоторые наоборот - ненавидели.

Кто-то советовал, чтобы я носила длинные юбки, не привлекала к себе внимания и перестала врать. Другие утверждали, что я делаю это ради публичности и стала жертвой потому, что сама виновата.

Несколько фактов:

Фото под юбкой - это снимок, сделанный без согласия под чьей-то юбкой камерой, объектив которой направлен вверх

Такие фотографии могут загружать на соответствующие сайты - и это большой бизнес

Некоторые нарушители пользуются камерами, встроенными в носки ботинок

Чтобы сдерживать тягу к тайному фотографированию, телефоны в Японии делают снимки со звуком щелчка затвора, который невозможно выключить

В Шотландии по закону о половых преступлениях от 2009 года, фото под юбкой считается преступлением

В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии привлечь к ответственности за такое преступление сложнее

Источник: Prof Clare McGlynn

Я создала петицию на сайте Care2, требуя, чтобы мое дело возобновили (петиция уже набрала более 50 тыс. подписей).

На той неделе мне было очень трудно работать. В течение семи дней меня бесконечно "троллили", я получала ужасные сообщения.

На определенном этапе я стала мемом. Подростки отмечали себя в моем посте, подписываясь фразочками типа "Viva la подъюбники!" и сопровождали это смайлами. Их друзья отвечали: "ЛОЛ. Шлюха". От чрезмерного внимания и стресса я перестала нормально спать и потеряла аппетит. Вряд ли кто-либо догадывается, как трудно выдерживать весь поток обвинений, пока сама не станешь жертвой. Это ужасно.

Копірайт зображення Facebook

Я начала узнавать, каким образом можно подать иск. В разговорах с юристами, друзьями и представителями таких организаций, как "Safe gigs for Women" (Безопасные концерты для женщин) и "Girls Against" (Девушки против), я узнала, что в Англии и Уэльсе фото под юбкой не считаются сексуальным преступлением.

В вуайеризме преступников тоже обвиняют нечасто. Законы о вуайеризме защищают жертв только в том случае, когда жертва находится в частном месте (например, в примерочной) или дома. Но я была на фестивале - в общественном месте.

Как выяснилось, иск я могла подать только согласно одному старому закону - о "нарушении правил приличия в публичных местах".

По этому закону, к ответственности можно привлечь за развратное и бесстыдное поведение в общественном месте, свидетелями которой стали по меньшей мере два человека. По иронии, по этому закону обычно судят эксгибиционистов.

Поэтому, проще говоря, права жертв фотографирования под юбками в Англии и Уэльсе гарантирует один-единственный закон - тот, который больше защищает чувства общественности, а не обиженную жертву.

И, кстати, этот закон старый - жертвы не пользуются им, так как не знают о его существовании. А если бы им было о нем известно, то не восприняла бы полиция мое дело иначе?

В сложившейся ситуации нужно что-то менять. И поэтому я начала кампанию за то, чтобы фотографирование под юбками признали сексуальным преступлением. В Шотландии этот закон действует. Поэтому может действовать и у нас.

Мое дело снова открыли. Надеюсь, что тех мужчин накажут. Но речь идет о большем.

Следующий шаг для меня - добиться, чтобы приняли поправки к законам, и фото под юбкой вошло в список преступлений на половой почве для защиты жертвы, а не обиженных чувств общественности.

Заявление лондонской полиции:

Полиция серьезно воспринимает все сообщения о вуайеризме и подробно расследует такие случаи. Мы боремся с такими правонарушениями с помощью специальной методики, основанной на собранных данных; наши служащие проводят работу в рамках специальных операций.

Также мы понимаем, что люди, которые пострадали в результате такого поведения, испытывают огромный стресс от вмешательства в их жизнь.

В данном конкретном случае мы считаем, что заявление потерпевшей рассмотрели в соответствии с ее пожеланиями. С ней повторно связались наши работники, ведется расследование.