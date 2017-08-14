Впечатляющие Персеиды: фото читателей ВВС

Копірайт зображення Reuters Image caption Звездопад на ветряной мельницей в Западном Сассексе

В ночь на 13 августа в разных частях планеты можно было наблюдать пик метеорного дождя, который известен как метеорный поток Персеид. ВВС собрала лучшие фотографии звездопада, сделанные в разных частях Великобритании.

Пик звездопада пришелся на ночь субботы. Метеорный поток Персеид появляется ежегодно в июле-августе, когда Земля сталкивается с пылевыми частицами кометы Свифта-Туттля.

Копірайт зображення @KeithTrueman Image caption Кит Труман сфотографировал звездопад на фоне Млечного пути в Эксмуре на юго-западе Англии

Копірайт зображення Bob Girling Image caption Снимок Боба Гирлинга, сделанный в Чилтоне, графство Оксфордшир

Копірайт зображення Michiko Smith Image caption Мичико Смит сделала серию снимков из своего сада на зданем дворе в Нормантоне, Западный Йоркшир

Копірайт зображення Alan Saunders Image caption Алан Сондерс смог снять метеоритный поток из своего дома вблизи Эксетера

Копірайт зображення Darren Felgate Image caption Читатель ВВС Даррен Фелгейт рассказал, что сделал эту фотографию из своего сада рядом с площадкой для крикета в Скарборо

Копірайт зображення Brian Gibson Image caption Брайан Гибсон сфотографировал поток Персеид на фоне Большой Медведицы из своего дома рядом с Глазго

Специалисты предупреждали, что в этом году увидеть поток Персеид будет сложнее, чем обычно, потому что Луна оказалась в своей третьей фазе. Однако, по словам синоптиков, любителям звездопадов Соединенного Королевства повезло с погодой.

По словам вице-президента британского Общества популярной астрономии Робина Скагелла, интенсивность метеорного дождя достигла пика 12 августа, однако его можно будет наблюдать до 20-х чисел месяца.

"В течение следующих нескольких дней все еще можно будет увидеть звездопад, хотя интенсивность будет уже не такая. Так что если вы все пропустили прошлой ночью, сегодня у вас есть хороший шанс", - сказал Скагелл.

По его словам, метеоры лучше всего видны в ясном небе вдали от застроенных территорий.

Копірайт зображення Barry Bird Image caption Барри Берд запечатлел на одном снимке поток Персеид, звездное скопление Плеяд и Венеру. Фотография сделана в Уинкомбоме, Глостершир

Копірайт зображення John-Paul Brophy Image caption Джон-Поль Дрофи сфотографировал небо над Бичи-Хедом в Истборне

Копірайт зображення Mike Driscoll Image caption Майку Дрисколлу удалось снять, как метеор пролетает на фоне ковша Большой Медведицы в Ашурсте, Хэмпшир