Впечатляющие Персеиды: фото читателей ВВС

В ночь на 13 августа в разных частях планеты можно было наблюдать пик метеорного дождя, который известен как метеорный поток Персеид. ВВС собрала лучшие фотографии звездопада, сделанные в разных частях Великобритании.
Пик звездопада пришелся на ночь субботы. Метеорный поток Персеид появляется ежегодно в июле-августе, когда Земля сталкивается с пылевыми частицами кометы Свифта-Туттля.
Специалисты предупреждали, что в этом году увидеть поток Персеид будет сложнее, чем обычно, потому что Луна оказалась в своей третьей фазе. Однако, по словам синоптиков, любителям звездопадов Соединенного Королевства повезло с погодой.
По словам вице-президента британского Общества популярной астрономии Робина Скагелла, интенсивность метеорного дождя достигла пика 12 августа, однако его можно будет наблюдать до 20-х чисел месяца.
"В течение следующих нескольких дней все еще можно будет увидеть звездопад, хотя интенсивность будет уже не такая. Так что если вы все пропустили прошлой ночью, сегодня у вас есть хороший шанс", - сказал Скагелл.
По его словам, метеоры лучше всего видны в ясном небе вдали от застроенных территорий.