Впечатляющие Персеиды: фото читателей ВВС

  • 14 августа 2017
A meteor captured above the Jill Windmill in West Sussex early on Sunday Копірайт зображення Reuters
Image caption Звездопад на ветряной мельницей в Западном Сассексе

В ночь на 13 августа в разных частях планеты можно было наблюдать пик метеорного дождя, который известен как метеорный поток Персеид. ВВС собрала лучшие фотографии звездопада, сделанные в разных частях Великобритании.

Пик звездопада пришелся на ночь субботы. Метеорный поток Персеид появляется ежегодно в июле-августе, когда Земля сталкивается с пылевыми частицами кометы Свифта-Туттля.

Персеиды Копірайт зображення @KeithTrueman
Image caption Кит Труман сфотографировал звездопад на фоне Млечного пути в Эксмуре на юго-западе Англии
Perseid meteor shower in Chilton, Oxfordshire Копірайт зображення Bob Girling
Image caption Снимок Боба Гирлинга, сделанный в Чилтоне, графство Оксфордшир
Персеиды Копірайт зображення Michiko Smith
Image caption Мичико Смит сделала серию снимков из своего сада на зданем дворе в Нормантоне, Западный Йоркшир
Персеиды Копірайт зображення Alan Saunders
Image caption Алан Сондерс смог снять метеоритный поток из своего дома вблизи Эксетера
Персеиды Копірайт зображення Darren Felgate
Image caption Читатель ВВС Даррен Фелгейт рассказал, что сделал эту фотографию из своего сада рядом с площадкой для крикета в Скарборо
Персеиды Копірайт зображення Brian Gibson
Image caption Брайан Гибсон сфотографировал поток Персеид на фоне Большой Медведицы из своего дома рядом с Глазго

Специалисты предупреждали, что в этом году увидеть поток Персеид будет сложнее, чем обычно, потому что Луна оказалась в своей третьей фазе. Однако, по словам синоптиков, любителям звездопадов Соединенного Королевства повезло с погодой.

По словам вице-президента британского Общества популярной астрономии Робина Скагелла, интенсивность метеорного дождя достигла пика 12 августа, однако его можно будет наблюдать до 20-х чисел месяца.

"В течение следующих нескольких дней все еще можно будет увидеть звездопад, хотя интенсивность будет уже не такая. Так что если вы все пропустили прошлой ночью, сегодня у вас есть хороший шанс", - сказал Скагелл.

По его словам, метеоры лучше всего видны в ясном небе вдали от застроенных территорий.

Персеиды Копірайт зображення Barry Bird
Image caption Барри Берд запечатлел на одном снимке поток Персеид, звездное скопление Плеяд и Венеру. Фотография сделана в Уинкомбоме, Глостершир
Персеиды Копірайт зображення John-Paul Brophy
Image caption Джон-Поль Дрофи сфотографировал небо над Бичи-Хедом в Истборне
Персеиды Копірайт зображення Mike Driscoll
Image caption Майку Дрисколлу удалось снять, как метеор пролетает на фоне ковша Большой Медведицы в Ашурсте, Хэмпшир
Персеиды Копірайт зображення John Cooper
Image caption Джон Купер сфотографировал небо над своим садом в Лестершире