Мундиаль по легкой атлетике: провал и сенсационное серебро Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прыгун в высоту Богдан Бондаренко медаль в Лондоне не получил

В Лондоне завершился 16-й чемпионат мира по легкой атлетике. Венцом соревнований стала сенсация: сборная Тринидада и Тобаго завоевала золото в эстафете 4х400. Символично, потому что на этом мундиале неожиданностей было слишком много. Вместе с тем, победитель медального зачета традиционный - США.

Американцы получили 10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. У кенийцев, которые заняли второе итоговое место - в целом 11 медалей (золотых - 5).

В число 43-х государств, которые получали в Лондоне награды, вошла и Украина. Но несмотря на серебро 19-летней Юлии Левченко в прыжках в высоту, нынешнее выступление украинцев называют худшим за все время независимости.

Допинговые вопросы

Предпосылок для неудачи не было. Не смогла восстановиться после длительного лечения травмы спины Ольга Саладуха, которая была чемпионкой мира-2011 и бронзовым призером Олимпиады-2012 в тройном прыжке.

Копірайт зображення uaf.org.ua Image caption Ольга Саладуха не восстановилась после травмы

А чемпионка Европы-2016 в беге на 1500 метров Наталья Прищепа, выполнив соответствующий временной норматив, не поехала на мундиаль из-за того, что не приняла участие в чемпионате Украины. Этот фактор считался дополнительной составляющей отбора.

И буквально перед самым вылетом команды в Лондон в украинской сборной вспыхнул допинговый скандал. Национальная федерация легкой атлетики решила не допускать к участию в чемпионате мира двух ведущих бегуний - бронзового призера Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 метров Олесю Повх и финалистку Игр-2016 на 400-метровой дистанции Ольгу Земляк.

Копірайт зображення uaf.org.ua Image caption Выступление сборной называют худшим за все время независимости

Причиной такого решения стало открытие против спортсменок производства со стороны IAAF по подозрению в употреблении допинга.

Сами атлетки подтвердили, что получили от Антидопингового комитета соответствующее письмо, но при этом считают, что процедура была не сертифицирована ни IAAF, ни WADA. По словам атлеток, отстранять их могла только Международная федерация.

Так или иначе, на мундиале Земляк и Повх не выступили, и их отсутствие повлияло в том числе на боеспособность эстафетных команд 4х100 и 4х400 метров.

В обоих командных дисциплинах украинки были претендентками на выход в финал, но без своих ведущих представительниц пробиться в восьмерку не смогли.

Перспективная молодежь?

Определенный оптимизм относительно перспектив украинской команды давали выступления на чемпионатах Европы. На континентальном первенстве среди юниоров в итальянском Гросетто украинцы с четырьмя золотыми, серебряной и бронзовой наградами стали в медальном зачете третьими.

С молодежного Евро Украина привезла 10 медалей: три золота, три серебра и четыре бронзы. На командном же чемпионате Европы среди взрослых во французском Лилле Украина взяла два золота, два серебра и пять бронз.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анастасия Брызгина в Лондоне показала лишь 27-е время

Наибольший потенциал среди молодежи имеют семиборка Алина Шух и Анастасия Брызгина, которая специализируется на беге на 400 метров. Дочь олимпийских чемпионов Ольги и Виктора Брызгиных, сестра бронзового призера Олимпиады-2012 Елизаветы Брызгиной, Анастасия этим летом выиграла две золотых награды на юниорском Евро и получила серебро в эстафете на взрослом континентальном первенстве.

Впрочем, на мундиале юниорке было непросто. Алина Шух, установив личный рекорд (934 очка), заняла лишь 29-е место, а Брызгина-младшая не смогла пройти сито предварительных забегов и показала лишь 27-е время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соревнования в Лондоне украинкам дались тяжело - только одна медаль. На фото Анастатсия Брызгина во время 400-метровки

Серебряная Юлия

Если Шух и Брызгина свои серьезные результаты демонстрировали на юниорском уровне, то еще одна талантливая украинка Юлия Левченко, которая в 2014 году была чемпионкой юношеских Олимпийских игр, в прошлом году выигрывала бронзу юниорского мундиаля, а две недели назад стала чемпионкой Европы среди молодежи, успев заявить о себе на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Там она получила серебро, уступив действующей чемпионке мира Марии Ласицкене из России.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Юлия Левченко привезла из Лондона "серебро"

В Лондоне 19-летняя киевлянка тоже выступала на удивление уверенно. Сначала она взяла с первой попытки четыре высоты и с результатом 1,92 м пробилась в финал, а затем поразила моральной стойкостью уже на решающем этапе. Первые пять высот она снова взяла с первой попытки, а потом так же уверенно преодолела высоту 1,99 м и установила личный рекорд.

Незадолго до этого Юлия впервые в карьере преодолела двухметровую высоту. На данный момент с результатом 2,01 в секторе осталось только две спортсменки - Левченко и Ласицкене. Более опытная россиянка борьбу за чемпионство все же выиграла. Она взяла высоту 2,03, тогда как Юлия установить третий личный рекорд не смогла. Вместе с тем, Левченко продемонстрировала, что потенциал для дальнейшей равной борьбы с Ласицкене у нее есть.

Борьба с собой

Еще одной медальной надеждой Украины был другой прыгун в высоту Богдан Бондаренко.

Чемпион мира-2013 и бронзовый призер Олимпиады-2016 выступал в привычном для себя стиле, с учетом приобретенных в течение 12 лет карьеры травм. Как и на Играх в Рио, Богдан пытался вступить в борьбу за медали, используя минимальное количество попыток.

Однако трудности возникли у украинца на начальной высоте - 2,25 м. Ее украинец взял только с третьей попытки, затем высоту 2,29 пропустил и собирался продемонстрировать медальные амбиции на отметке 2,31 метра. Однако каждая из трех попыток оказалась неудачной. В итоге - лишь 9-е место.

Копірайт зображення uaf.org.ua Image caption Богдан Бондаренко занял только 9-е место

"Нога болит, не дает прыгать, - прокомментировал свое выступление Бондаренко. - Это хроническая травма. Последний раз я прыгал в удовольствие в 2014 году. В 2015-м неправильное самолечение привело к тому, что в ноге была большая дыра. 2016-й - проблемы с зубами, гайморит. И сейчас, в марте, травмировал колено на сборе в ЮАР, в результате чего мы потеряли месяц. А в июле, за месяц до чемпионата мира, на тренировке возникла проблема со стопой".

Кроме Бондаренко, близки к борьбе за медали были еще двое украинских атлетов. Игорь Главан занял 4-е место в ходьбе на 50 км, а десятиборца Алексея Касьянова, который после семи видов шел вторым, подвело метание копья. Показав в этой дисциплине низкий среди представителей топ-20 результат 50,82 м, Алексей в итоге занял 6-е место.

Исторический минимум

Одна медаль в Лондоне, только два финала и четыре места в десятке сильнейших - так плохо командой украинцы не выступали еще никогда.

До сих пор без наград украинцы возвращались только раз - в 2009 году из Берлина. Однако не попав тогда в Берлине ни разу в тройку призеров, наши атлеты набрали в неофициальном командном зачете, когда пункты начисляются за места с 1-го по 8-е, 29 очков, а сейчас - только 15.

Украина окончательно исчерпала кадровый потенциал, заложенный во времена СССР. А теперь пожинает плоды бездеятельности в 90-е и первом десятилетии 2000-х годов.

Также часть перспективных атлетов сборная потеряла после аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Один из них - метатель молота Алексей Сокирский был близок к медали чемпионата мира-2017, выступая под нейтральным флагом из-за недопуска России.

Анна Князева-Миненко стала четвертой в тройном прыжке под флагом Израиля. Анна Скидан заняла 8-е место в метании молота, представляя Азербайджан.

Прощание с легендами

Завершение лондонского мундиаля получилось драматичным. Присущую легкоатлетическим соревнованием церемонию закрытия заменило прощание с легендарным ямайским спринтером, рекордсменом мира на стометровке Усейном Болтом.

Поблагодарив заполненные трибуны Олимпийского стадиона за поддержку, Усэйн по сценарию должен был совершить круг почета. Однако вместо этого Болт, едва сдерживая слезы, прошел по беговой дорожке пешком.

Копірайт зображення ЕРА Image caption В Лондоне Усэйн Болт ушел из спорта

Пробежать помешала травма, полученная во время финала эстафеты 4х100 метров. Уйти из спорта Усэйн собирался еще в прошлом году, став восьмикратным олимпийским чемпионом. Однако продолжить карьеру в лондонском мундиале заставляли условия спонсорского контракта.

Болт мечтал уйти из спорта победителем, но на коронной стометровке стал лишь третьим, уступив американцам Джастину Гетлину и Кристиану Коулмена.

Двухсотметровку 30-летний ямайский спринтер пропускал сознательно, готовясь к эстафете. В ней Усэйн выступал на завершающем этапе, однако не дотянул до финиша метров 30.

Копірайт зображення ЕРА Image caption Соревнования в Лондоне стали последними и в карьере Мо Фара

А вот 34-летний британский бегун с сомалийскими корнями Мо Фара поступил так, как хотел. Четырехкратный олимпийский чемпион еще до старта мундиаля заявил, что этот турнир будет в его карьере последним. Мохаммед убедительно выиграл 10 тысяч метров, а на дистанции вдвое короче проиграл только эфиопу Муктару Эдрису.

Так Мо Фара завершил выступления в ранге шестикратного чемпиона мира.

Вирус

Кроме драмы Болта, чемпионат мира в Лондоне войдет в историю также из-за вируса желудочно-кишечного тракта, который "скосил" десятки спортсменов, в том числе нескольких украинцев. Правда, наша делегация держит фамилии этих спортсменов в секрете.

Едва ли не самой большой жертвой заболевания стал бегун из Ботсваны Исаак Маквала. Обязательный по британскому законодательству 48-часовой карантин для спортсмена пришелся как раз на время, когда он должен был стартовать на 400-метровке. Чуть не пропустил Маквала и коронные 200 метров.

Предварительные забеги он пропустил и был допущен к старту в качестве исключения. Исаак имел пробежать дистанцию ​​в одиночестве и показать время: не ниже 20,53 секунды. С задачей он справился, затем уверенно вышел в финал, но в решающем забеге особый график, очевидно, сказался.

Мультимедалисты, сенсации и мировой рекорд

Поражением Болта список сенсаций мундиаля не ограничился. Можно выделить еще победу француза Пьера-Амбросса Босса в беге на 800-метровке, победу 21-летнего норвежца Карстена Варгольма в беге на 400 метров с барьерами и, конечно, американский триумф в "стипльчезе" (бег на 3000 метров с препятствиями).

Представительницы США Эмма Кобурн и Кортни Фрерихс на протяжении всей дистанции на 3000 метров с препятствиями продержались в тени африканских фавориток - четырех кениек и двух атлеток из Бахрейна. А потом был фантастический финиш, когда Эмма и Кортни шансов соперницам не оставили.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рамиль Гулиев из Турции победил всех фаворитов в беге на 200 метров

Однако даже на этом фоне выделяется достижение турка с азербайджанскими корнями Рамиля Гулиева в беге на 200 метров. Фаворитами финала на этой дистанции считались олимпийский чемпион Уэйд ван Никерк из ЮАР, упоминавшийся уже обладатель лучшего результата в сезоне Исаак Маквала, тринидадец Джерри Ричардс. Но победил Гулиев.

Инеш Энрикеш из Португалии стала единственной, кому на этом чемпионате удалось побить мировой рекорд. Новую для женщин дистанцию ​​50 км в спортивной ходьбе она преодолела за 4:05.56 и теперь получит за свое достижение 100 тысяч долларов премиальных.

Американка Элисон Феликс, которая стала чемпионкой в ​​эстафетах 4х100 м и 4х400 м, а также завоевала бронзу на 400-метровке, довела количество добытых на мундиалях наград до 16-ти. Другая представительница США Бриттни Рис отныне - четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в длину. Поляк Павел Файдек - первый в истории трехкратный чемпион мира в метании молота среди мужчин.

А 36-летняя чешка Барбора Шпотакова стала двукратной чемпионкой мира в метании копья после десятилетней паузы с момента получения первого титула.