Красочные и бескрайние Галапагосы - фотоконкурс 2017

  • 15 августа 2017

Объявлены победители конкурса, посвященного Галапагосским островам.

Копірайт зображення McKenna Paulley/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Это фото победителя конкурса Маккены Паулли. На снимке буревестник в прибрежных водах.
Копірайт зображення Carlos Cuenca Solana / GCT
Image caption Жюри рассматривало работы в нескольких номинациях: поведение животных, ботаника, пейзаж, человек и архипелаг, портреты животных. Этот снимок чайки победил в последней номинации из указанного перечня
Копірайт зображення Andres Eduardo Paredes Buenaño/ GCT
Image caption Заброшенное судно Siempre Angelito VI на побережье. Первое место в категории "человек и архипелаг"
Копірайт зображення Ivan Dario Vasquezala/ GCT
Image caption Цапля охотится на черпаху. Первое место в категории "поведение животных"
Копірайт зображення James Robins/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Второе место в категории "поведение животных": пересмешник кормит своего птенца
Копірайт зображення Sheri Vandermolen/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Игуана. Первое место в категории "портреты животных"
Копірайт зображення Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Первое место в категории "ботаника". На фото: опунция в лучах вечернего солнца
Копірайт зображення Nicole Aherron/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Скалезия известна способностью адаптироваться к разным вегетативным зонам. Второе место в категории "ботаника"
Копірайт зображення Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Скала Леон Дормидо. Первое место в категории "пейзаж"
Копірайт зображення Charlotte Brett/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Спокойное утро с крабами на прибрежных камнях. Второе место в категории "пейзаж"
Копірайт зображення James Robins/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Морская игуана греется на дощатом причале. Категория "человек и архипелаг"

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