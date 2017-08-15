Почему украинцы проедают зарплату?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Богатый праздничный стол и до сих пор является символом достатка для многих украинцев. Но ежедневный рацион намного скромнее

Годами украинцы тратят более половины доходов на продовольствие. Министр социальной политики говорит, что это из-за особой "культуры питания".

Однако в мировой практике такой высокий показатель рассматривается скорее как показатель уровня жизни. И "больше" в этом случае часто означает "меньше", - ведь наименьшую долю своих доходов на еду тратят граждане богатейшей страны мира.

Тратить и есть - не одно и то же

В исследованиях мировой экономики трата большей доли доходов домохозяйства на продукты является одним из показателей бедности.

По данным Министерства сельского хозяйства США, подсчетами которого пользуются международные финансовые организации, наименьшую долю доходов на еду тратят именно американцы - в 2016 году она составляла лишь 6,4%.

По информации американского правительства, в мире существует всего 8 стран, граждане которых тратят на еду менее 10% своих доходов. Четыре из них - в Европе:

Великобритания - 8,2%

Швейцария - 8,7%

Ирландия - 9,6%

Австрия - 9,9%

Среди других лидеров - Сингапур, Канада, Австралия.

На другом конце списка - африканские и азиатские страны, жители которых тратят на еду более 40% своих доходов. Среди анти-лидеров:

Нигерия - 56,4%

Кения - 46,7%

Камерун - 45,6%

Казахстан - 43%

Алжир - 42,5%

Филиппины - 41,9%

Пакистан - 40,9%

Гватемала - 40,6%

Азербайджан - 40,1%

При этом больший процент расходов на еду не означает, что сами расходы являются большими. Например, среднестатистический американец за год проедает 2292 доллара. А нигериец - вдвое меньше: 1132 доллара в год, хотя это и превышает половину его доходов.

Культура или экономика?

Согласно данным правительства США, украинцы тратят на еду около 37% своих доходов. Следовательно, до "черного списка" Украина немного не дотягивает.

Украинские официальные подсчеты более пессимистичны: на еду уходит 50%, и так - уже много лет.

По данным Государственной службы статистики, в 2000 году на еду украинцы тратили 64% семейного бюджета, в 2010 - 51,6% семейного бюджета. В 2016 году эта доля составляла 49,8%.

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что здесь дело в истории, культуре и приоритетах.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание. - Ред.) 14%, а мы - 50%, то тут система приоритетов", - заявил чиновник ранее телеканалу "112".

Он считает, что трагические страницы истории - "голодоморы, войны заставляли украинцев относиться к проблеме питания не так, как в других странах".

По словам Ревы, у немцев - "другой рацион".

"Учитывая то, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура питания. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - пояснил министр социальной политики.

Однако эксперты говорят, что Украина вряд ли выпадает из мировых тенденций, и расходы на еду больше свидетельствуют о доходах украинцев, а не об их рационе.

Переели или недоели?

Как объясняет научный консультант по социальным и гуманитарным вопросам Центра Разумкова Людмила Шангина, по мировым стандартам, если средняя семья тратит более половины своего совокупного дохода на питание, то общество считают бедным.

"Речь идет о бедности украинского общества, поскольку большинство семей имеют такие расходы на продовольствие", - говорит Людмила Шангина.

Более того, говорит эксперт, даже тратя значительную долю доходов на еду, большинство украинцев все равно питаются недостаточно хорошо:

"Мы недоедаем. Особенно такие необходимые продукты, как качественная рыба, мясо, молочные продукты, фрукты и овощи".

И происходит это не из-исторических привязанностей, а за неимением денег в обычной украинской семье и качественных продуктов на украинском рынке, - говорит эксперт.

Цена свободы

На расходы украинцев в последнее время повлиял и еще один фактор - отказ правительства от государственного регулирования цен на так называемые "социальные" продукты. В результате за месяц из-за либерализации цен более половины из товарных позиций в "социальном" списке подорожали.

По данным НБУ, в июле инфляция в целом не выходила за прогнозируемые границы, за исключением того, что цены на молоко и мясо выросли на 27,3% по сравнению с прошлым годом, а сезонное снижение цен на фрукты и овощи не является таким значительным, как ожидали.

В Нацбанке высокие цены на овощи объясняют весенними заморозками, а вот молоко и мясо, по мнению экспертов НБУ, дорожают "на фоне значительных объемов экспорта и уменьшения поголовья".

В то же время, как говорит Людмила Шангина, рост украинского аграрного экспорта и то, как питаются сами украинцы, фактически не коррелируются.

Image caption Еще в начале ХХ столетия лозунгом рабочего движения в Дании было "8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов свободы"

Из готовых продуктов на экспорт идет разве что подсолнечное масло, тогда как основу экспорта составляют сырьевые продукты, прежде всего зерно.

Эксперт также указывает и на еще одно изменение в структуре расходов украинцев - значительный рост расходов на коммунальные услуги, что, в свою очередь, уменьшает долю расходов на образование, отдых, одежду или быт.

"Если к расходам на продукты добавить еще расходы на коммуналку и другие так называемые "монопольные платежи", от которых вы не можете отказаться и в отношении которых у вас нет выбора, то становится понятно, что ни на что другое у подавляющего большинства украинцев не остается денег, - утверждает эксперт. - Ни на образование, ни на культуру, ни на то, что классики называли мерилом богатства общества - свободное время".