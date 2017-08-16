Что кроется за заявлениями о "мятеже" в Запорожской области?
Председатель Запорожской областной госадминистрации Константин Брыль заявил, что в области готовят "свержение конституционного строя, захват государственной власти и изменение границы Украины".
В причастности к реализации такого сценария в конце прошлого месяца руководитель области обвинил несколько оппозиционных партий.
В ответ представители этих партий заявили о "неадекватности" обвинений губернатора.
Политические эксперты говорят, что речь идет прежде всего о политической борьбе за контроль над Запорожским областным советом.
В то же время, СБУ уже неоднократно сообщала, что разоблачала сценарии дестабилизации политической ситуации в юго-восточных областях Украины.
"Расшатывание" в отдельно взятой области
Заявление Константина Брыля прозвучало в конце июля во время внеочередной сессии Запорожского облсовета, на которой депутаты должны были обсудить перераспределение средств областного бюджета.
"Анализ тенденций и особенностей развития ситуации в регионе свидетельствует о подготовке на территории города Запорожья и Запорожской области масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории или границы Украины, а также финансирование указанных действий", - заявил председатель Запорожской ОГА.
В этой противоправной деятельности, утверждал глава ОГА, принимают участие представители местной власти на разных уровнях при поддержке определенных политических сил.
В области, заявил Константин Брыль, "антигосударственные акции координируют руководители российских организаций". Что это за организации, глава ОГА не уточнил. Не назвал он и "исполнителей", причастных к "подрывной деятельности на местах".
Однако косвенно он обвинил в подыгрывании этим сценариям "Оппозиционный блок" и "Самопомощь". Эти политические силы имеют фракции в облсовете, а также должности заместителей председателя облсовета.
В интервью одному из телеканалов губернатор заявил, что довел эту информацию до сведения президента, Генеральной прокуратуры и СБУ.
Сразу же после этих заявлений Брыль ушел на несколько недель в отпуск.
Оппоненты: неадекватные заявления
В ответ на обвинения Брыля запорожский центр "Оппозиционного блока" заявил: "Вместо содержательного обсуждения, куда эффективнее направить 200 млн гривен областного бюджета, сессия была превращена в цирк с неадекватными заявлениями, похожими на реплики пациентов психбольницы. Все это было организовано для того, чтобы посеять хаос и отвлечь внимание людей от вопроса, на что тратятся деньги налогоплательщиков".
Ответила губернатору и "Самопомощь". Депутат облсовета от этой партии Евгений Демьяненко назвал заявления губернатора "необоснованными и ложными".
"Это политический заказ, направленный на дискредитацию нашей партии, как это происходит в Верховной Раде, областных и городских советах по всей Украине", - заявил он.
Закономерный процесс?
Доктор политических наук, глава представительства Всеукраинской ассоциации политических наук в Запорожской области Дмитрий Арабаджиев считает, что появление взаимных обвинений - это политическая борьба между представителями пропрезидентской исполнительной власти и оппозиции за контроль над областным советом, в котором нет устойчивого большинства.
"Попытки переформатировать Раду при отсутствии устойчивого депутатского большинства - вполне закономерный процесс. Выборы 2015 года не позволили ни БПП, ни "Оппозиционному блоку", даже с латентными сателлитами вроде "Самопомощи", сформировать в облсовете такое большинство", - сказал эксперт в комментарии ВВС Украина.
"Вообще, для запорожского региона подобная конкуренция между органом местного самоуправления и исполнительным органом - не нова. После "Оранжевой революции" политические противоречия между постмайдановскими "губернаторами" и регионалами-руководителями областного совета также были", - объясняет политолог.
Он вспоминает, как совет тогда выразил недоверие главе области и принял решение об особом статусе русского языка, вопреки политике президента Виктора Ющенко.
Был ли "шатун"?
Еще полгода назад в СБУ сообщали, что остановили деятельность "структур, которые с помощью российских кураторов" воплощали планы по дестабилизации ситуации в регионах.
Тогда планируемую против Украины акцию спецслужбы назвали "шатун".
По словам главы СБУ Василия Грицака, организации планировали распространение идеи "свободных экономических зон, избрания губернаторов и руководителей региональных правоохранительных органов, восстановления экономических связей с Россией и предоставления русскому языку особого статуса".
Среди "проектов", которые спецслужбы заблокировали, было "Социальное Запорожье".
Местные наблюдатели вспоминают о нескольких акциях, которые были в поле зрения правоохранительных органов в последнее время - в Мелитополе, Токмаке, Днепрорудном и в самом Запорожье.
Обыски в запорожской мэрии
1 августа, вскоре после заявлений Константина Брыля, в горсовете Запорожья провели обыски - СБУ искала незаконные системы наблюдения.
В помещениях горсовета изъяли несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, их направили на экспертизу. Никого из сотрудников мэрии не задержали.
Мэр города Владимир Буряк рассказал, что в постановлении суда об обыске говорилось о том, что в рамках досудебного расследования было установлено, что на начало 2016 года неизвестные лица из служебных кабинетов, пользуясь средствами специальной связи, передавали служебную информацию на неподконтрольные Украине территории Донецкой области - так называемую "ДНР".
Эти подозрения городской голова Запорожья Владимир Буряк назвал абсурдными.