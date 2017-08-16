Что кроется за заявлениями о "мятеже" в Запорожской области?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель Запорожской ОГА Константин Брыль (слева) и мэр Запорожья Владимир Буряк во время празднования Дня Европы на Хортице

Председатель Запорожской областной госадминистрации Константин Брыль заявил, что в области готовят "свержение конституционного строя, захват государственной власти и изменение границы Украины".

В причастности к реализации такого сценария в конце прошлого месяца руководитель области обвинил несколько оппозиционных партий.

В ответ представители этих партий заявили о "неадекватности" обвинений губернатора.

Политические эксперты говорят, что речь идет прежде всего о политической борьбе за контроль над Запорожским областным советом.

В то же время, СБУ уже неоднократно сообщала, что разоблачала сценарии дестабилизации политической ситуации в юго-восточных областях Украины.

"Расшатывание" в отдельно взятой области

Заявление Константина Брыля прозвучало в конце июля во время внеочередной сессии Запорожского облсовета, на которой депутаты должны были обсудить перераспределение средств областного бюджета.

"Анализ тенденций и особенностей развития ситуации в регионе свидетельствует о подготовке на территории города Запорожья и Запорожской области масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории или границы Украины, а также финансирование указанных действий", - заявил председатель Запорожской ОГА.

В этой противоправной деятельности, утверждал глава ОГА, принимают участие представители местной власти на разных уровнях при поддержке определенных политических сил.

В области, заявил Константин Брыль, "антигосударственные акции координируют руководители российских организаций". Что это за организации, глава ОГА не уточнил. Не назвал он и "исполнителей", причастных к "подрывной деятельности на местах".

Однако косвенно он обвинил в подыгрывании этим сценариям "Оппозиционный блок" и "Самопомощь". Эти политические силы имеют фракции в облсовете, а также должности заместителей председателя облсовета.

В интервью одному из телеканалов губернатор заявил, что довел эту информацию до сведения президента, Генеральной прокуратуры и СБУ.

Сразу же после этих заявлений Брыль ушел на несколько недель в отпуск.

Копірайт зображення Запорізька ОДА Image caption Константин Брыль (справа, в военной форме) во время акции "Полк Победы" в Запорожье. Глава ОГА является генерал-майором СБУ и генерал-майором налоговой милиции Украины

Оппоненты: неадекватные заявления

В ответ на обвинения Брыля запорожский центр "Оппозиционного блока" заявил: "Вместо содержательного обсуждения, куда эффективнее направить 200 млн гривен областного бюджета, сессия была превращена в цирк с неадекватными заявлениями, похожими на реплики пациентов психбольницы. Все это было организовано для того, чтобы посеять хаос и отвлечь внимание людей от вопроса, на что тратятся деньги налогоплательщиков".

Ответила губернатору и "Самопомощь". Депутат облсовета от этой партии Евгений Демьяненко назвал заявления губернатора "необоснованными и ложными".

"Это политический заказ, направленный на дискредитацию нашей партии, как это происходит в Верховной Раде, областных и городских советах по всей Украине", - заявил он.

Закономерный процесс?

Доктор политических наук, глава представительства Всеукраинской ассоциации политических наук в Запорожской области Дмитрий Арабаджиев считает, что появление взаимных обвинений - это политическая борьба между представителями пропрезидентской исполнительной власти и оппозиции за контроль над областным советом, в котором нет устойчивого большинства.

"Попытки переформатировать Раду при отсутствии устойчивого депутатского большинства - вполне закономерный процесс. Выборы 2015 года не позволили ни БПП, ни "Оппозиционному блоку", даже с латентными сателлитами вроде "Самопомощи", сформировать в облсовете такое большинство", - сказал эксперт в комментарии ВВС Украина.

"Вообще, для запорожского региона подобная конкуренция между органом местного самоуправления и исполнительным органом - не нова. После "Оранжевой революции" политические противоречия между постмайдановскими "губернаторами" и регионалами-руководителями областного совета также были", - объясняет политолог.

Он вспоминает, как совет тогда выразил недоверие главе области и принял решение об особом статусе русского языка, вопреки политике президента Виктора Ющенко.

Копірайт зображення ВВС Image caption В мэрии Запорожья сотрудники СБУ изъяли несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения

Был ли "шатун"?

Еще полгода назад в СБУ сообщали, что остановили деятельность "структур, которые с помощью российских кураторов" воплощали планы по дестабилизации ситуации в регионах.

Тогда планируемую против Украины акцию спецслужбы назвали "шатун".

По словам главы СБУ Василия Грицака, организации планировали распространение идеи "свободных экономических зон, избрания губернаторов и руководителей региональных правоохранительных органов, восстановления экономических связей с Россией и предоставления русскому языку особого статуса".

Среди "проектов", которые спецслужбы заблокировали, было "Социальное Запорожье".

Местные наблюдатели вспоминают о нескольких акциях, которые были в поле зрения правоохранительных органов в последнее время - в Мелитополе, Токмаке, Днепрорудном и в самом Запорожье.

Обыски в запорожской мэрии

1 августа, вскоре после заявлений Константина Брыля, в горсовете Запорожья провели обыски - СБУ искала незаконные системы наблюдения.

В помещениях горсовета изъяли несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, их направили на экспертизу. Никого из сотрудников мэрии не задержали.

Мэр города Владимир Буряк рассказал, что в постановлении суда об обыске говорилось о том, что в рамках досудебного расследования было установлено, что на начало 2016 года неизвестные лица из служебных кабинетов, пользуясь средствами специальной связи, передавали служебную информацию на неподконтрольные Украине территории Донецкой области - так называемую "ДНР".

Эти подозрения городской голова Запорожья Владимир Буряк назвал абсурдными.