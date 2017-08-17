Что мы знаем про 25-го Бонда

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После заявления актера Дэниела Крейга о возвращении на экраны в роли Джеймса Бонда мы собрали информацию о том, каким будет новый фильм об агенте 007.

Премьера Бонда в США состоится 8 ноября 2019 года. Традиционно раньше фильм выйдет в Великобритании. Когда фильм появится в прокате в Украине, пока не известно. Обычно он выходит несколько позже мировой премьеры.

Новый фильм об агенте 007 еще не имеет названия. Сейчас его называют "25-й Бонд".

Сценарий пишут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые работают над "бондианой" с 1999 года - когда вышел фильм "И целого мира мало".

Нынешний Джеймс Бонд Дэниел Крейг заявил, что в последний раз сыграет агента 007. Таким образом он выполнит свой контракт на съемки в пяти фильмах о Бонде. Это заняло у Крейга 13 лет. Когда выйдет этот фильм, ему исполнится 51 год.

3,1 млрд долларов - такова сумма кассовых сборов фильмов о Бонде с Крейгом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В "Спектре" пострадало много автомобилей

Кстати, во время последнего фильма "Спектр" в 2015 году было уничтожено автомобилей на 37 млн долларов, рассказывали создатели фильма.

Крейг дебютировал в "Казино Рояль" в 2006 году. С тех пор он сыграл шпиона в фильмах "Квант милосердия" (2008), "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда сменил Пирса Броснана

Еще в феврале в интервью The Telegraph авторы сценария предположили, что президент США Дональд Трамп может повлиять на следующий фильм о Бонде.

По их словам, все меняется так быстро, что становится сложно что-то предсказывать, но с такими людьми, как Трамп, враги Бонда становятся реальностью.

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Оба автора планировали покинуть "бондиана" после "Скайфолла", но вернулись через три года для создания "Спектра".

"Чувствовалось, что фильм "Спектр" определенным образом закончил то, что делал Бонд. И чтобы не случилось дальше, все будет по-другому", - отметили Нил Первис и Роберт Уэйд.