Трамп распустил два консультативных совета

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Чикаго протестуют против позиции Дональда Трампа по событиям в Шарлотсвилле

Президент Дональд Трамп объявил, что распускает Промышленный совет и Форум стратегии и политики, в состав которых входили руководители корпорации.

Ранее в знак протеста против заявлений Дональда Трампа о волнениях в Вирджинии несколько руководителей вышли из состава Промышленного совета.

Одна женщина погибла и по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате нападения в городе Шарлоттсвилль, где с субботы проходят протесты ультраправых и их оппонентов. Автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга сторонников расизма.

В своем заявлении в понедельник Дональд Трамп выступил против расизма: "Расизм - это зло, и те, кто совершает насилие во имя его, преступники и бандиты".

Американский лидер сказал, что "Ку-клукс-клан", неонацисты и сторонники идеи господства белых отрицают все, что ценят американцы.

Но уже во вторник, выступая в Нью-Йорке, он также обвинил левых протестующих в подстрекательстве ультраправых.

В среду руководители компаний 3M, Campbell Soup, Johnson & Johnson и United Technologies объявили об отставке.

В ответ президент США сказал: "Чтобы не давить на членов Совета и Форума стратегии и политики, я распускаю обе структуры".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Миннеаполисе протестуют против заявлений президента Трампа о событиях в Шарлоттсвилле

Еще до заявления американского президента в Форуме заявили, что это было общее решение.

Бизнес пытался отстраниться от позиции Дональда Трампа относительно событий в Вирджинии.

Почему ушли работники бизнеса?

В понедельник Трамп с опозданием осудил сторонников идеи господства белых и неонацистские группировки, которые собрались в городке штата Вирджиния в воскресенье.

Но во время пресс-конференции во вторник он обвинил левых оппонентов в насилии.

Генеральный директор компании JPMorgan Джеймс Даймон, член Форума стратегии и политики заявил в среду: "Конструктивной экономической и регуляторной политики будет недостаточно, и они не будут иметь значения, если мы не справимся с расколом страны. И именно лидер, в бизнесе или правительстве, должен сплачивать людей вместо того, чтобы заострять противоречия".

Дениз Моррисон из Campbell Soup Co сказала, что после таких заявлений президента она не может оставаться в консультативной группе. Активисты обратились, в частности, к этой компании с призывом отреагировать на позицию президента страны.

Что еще произошло в среду?

На мемориальной службе в Шарлоттсвилле в память о Хезер Хайер, погибшей в результате столкновений в выходные, мать погибшей заявила: "Они убили моего ребенка, чтобы заставить ее замолчать. Что же, на самом деле вы возвеличили ее".

Генпрокурор Джефф Сешнс, которого ранее обвиняли в расизме, сказал, что правительство, вероятно, будет давить, чтобы виновного в гибели г-жи Хайер приговорили по всей строгости закона (за преступление на фоне ненависти).

В своем выступлении в Майами о неуправляемой миграции он заявил: "Мы ни в коем случае не можем принять или простить расизм, фанатизм, ненависть, насилие и подобные явления, с которыми мы часто сталкиваемся в нашей стране".

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Вице-президент Майкл Пенс заявил журналистам, которые сопровождают его в туре по Южной Америке, что он поддерживает слова президента Трампа.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В протестах, начавшихся на прошлой неделе, были замечены представители "Ку-клукс-клана"

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в своем письме CNN сказал, что слова Дональда Трампа "пренебрежительные", "опасные" и являются "национальным позором".

Бывшие президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший призвали США "отказаться от расизма, антисемитизма и ненависти во всех формах".

С чего все началось

В субботу в Шарлоттсвилле сотни ультраправых активистов собрались на марш "Объединим правых", заявленный как акция протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля.

Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне в США в 1861-65 годах.

Среди митингующих было много радикалов, включая неонацистов, альтернативных правых (белых неонацистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан".

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Марш ультраправых спровоцировал контракции со стороны антифашистов и активистов других левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки. Власти объявили в городе чрезвычайное положение и направили туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

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Инцидент с наездом автомобиля на толпу противников ультраправых произошел, когда оба митинга уже начинали расходиться.

Многие обозреватели считают, что приход к власти Дональда Трампа в США дал новый импульс ультраправым движениям в США.

Правозащитная организация Southern Poverty Law Center заявила, что "победа Трампа наэлектризовала ультраправых, которые видят в нем поборника идеи того, что Америка - принципиально страна белого человека".‎‎