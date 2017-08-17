Что нам известно об "украинских двигателях" в КНДР?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Северной Корее гордятся успешными испытаниями межконтинентальных ракет

14 августа влиятельное американское издание New York Times опубликовало статью с заголовком "Ракетный успех Северной Кореи связан с украинским предприятием, говорят исследователи".

Авторы статьи - Уильям Броад и Дэвид Сангер - являются ведущими корреспондентами издания и номинировались на Пулитцеровскую премию.

Со ссылкой на выводы экспертного исследования и данные американских спецслужб авторы статьи пишут следующее:

"Успех Северной Кореи при испытании межконтинентальных баллистических ракет, которые, похоже, могут достигать Соединенных Штатов, стало возможным благодаря приобретению на черном рынке двигателей, достоверно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Слова "возможно", "вероятно", "как выглядит" повторяются в статье довольно часто.

Журналисты NYT не называют свои источники в спецслужбах, а исследование, на которое они ссылаются, принадлежит ведущему эксперту авторитетного Международного института стратегических исследований Майклу Эллеману.

Его исследование было опубликовано в один день с публикацией статьи в NYT.

О чем пишет New York Times

В статье говорится, что "аналитики, исследовавшие фото лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который проверяет новые ракетные двигатели, пришли к выводу, что они происходят от прототипов, которыми когда-то был оснащен ракетный арсенал Советского Союза".

А такие технологии, мол, могут быть связаны только с несколькими предприятиями на территории бывшего СССР.

Далее авторы статьи утверждают, что "правительственные исследователи и эксперты сфокусировали свое внимание на ракетном предприятии в Днепре, Украина".

NYT напоминает о нынешнем конфликте на востоке Украины, а также о том, что во времена "холодной" войны именно там производили "смертоносные ракеты советского арсенала, включая SS-18".

Даже после того, как Украина обрела независимость, предприятие оставалось одним из ведущих производителей ракет для России, пишет газета. Но после отстранения от власти президента Януковича, "для "Южмаша" (авторы пишут на российский манер - "Южмаш". - Ред.) наступили тяжелые времена".

"Предприятие простаивает, тонет в неоплаченных счетах и деморализовано", - пишут авторы издания и ссылаются на слова эксперта Майкла Эллемана.

"Похоже, что эти двигатели поступили из Украины, возможно, незаконно. Большой вопрос - сколько их поступило, и помогают ли им украинцы сейчас", - говорит он.

Авторы также напоминают, что шесть лет назад представители Северной Кореи уже пыталась похитить ракетные секреты на украинском предприятии. Но их задержали в Украине, а также провели расследование под патронатом Совбеза ООН.

Но, пишут авторы NYT со ссылкой на неназванных исследователей, "хаос послереволюционной Украины" был хорошей возможностью для того, чтобы Пхеньян возобновил свои попытки.

"Американские исследователи" сомневаются в том, что украинский президент Петр Порошенко имеет "хоть какое-то понимание или контроль над происходящим в отрасли".

Впрочем, признают авторы статьи, "как разработанные в России двигатели РД-250 попали в Северную Корею, до сих пор остается загадкой".

Они также цитируют Майкла Эллемана, который не исключает, что "крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", которое имело тесные связи с украинским предприятием, сыграло роль в передаче технологий РД-250 Северной Корее".

Кто такой Майкл Эллеман и каковы его исследования

Копірайт зображення AFP Image caption Исследователи изучали фото с запусков ракет КНДР, которые посетил лидер страны Ким Чен Ын

Майкл Эллеман с 1995 по 2001 год возглавлял программу "Совместного уменьшения угрозы" Нанна-Лугара в России.

В своем исследовании, опубликованном одновременно статье в NYT, он пытался выяснить, почему раньше ракетные испытания в КНДР были неудачными, а в июле этого года завершились успехом.

Выводы исследования несколько осторожнее, чем его цитаты в NYT.

"Имеющиеся свидетельства четко указывают, что ракетный двигатель на жидком топливе, использованный КНДР, базируется на советских двигателях РД-250 и был модифицирован для выполнения роли стартового ракетного двигателя в северокорейских ракетах Hwasong-12 и Hwasong-14. Неопределенное количество этих двигателей было вероятно приобретено через незаконные каналы в России и/или Украине", - говорится в докладе.

В интервью "Голосу Америки" Майкл Эллеман заявил, что "чрезвычайно быстрый и неожиданный прогресс КНДР в разработке ракет большой дальности вызван, как мы считаем, импортом технологий".

Он предполагает, что эти технологии КНДР получила "либо из Украины, либо из России".

При этом г-н Эллеман не считает, что украинское или российское правительство принимали в этом участие, ведь "у них хорошая репутация в деле нераспространения опасных технологий".

В этом интервью Майкл Эллеман также признает, что "существует много неопределенности относительно того, как состоялась передача", возможно, "из Украины или из России".

Эксперт также отвергает предположения о своих связях с Россией. Он заявил, что не является "фанатом Путина, симпатизирует Украине и сочувствует ей в связи с аннексией Крыма".

Что говорят украинская власть, ракетчики и эксперты

Копірайт зображення UNIAN Image caption На "Южмаше" отрицают, что "тяжелые времена" и "послереволюционный хаос" заставили их продавать ракетные технологии КНДР

В Украине как на государственном уровне, так и на уровне экспертов категорически опровергают предположения о возможном участии в ракетных успехах Северной Кореи.

"Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. - Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах".

"Южмаш" в своем заявлении утверждает, что "предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" относительно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности".

Там отмечают: во времена независимости ракеты и ракетные комплексы военного назначения "Южмаш" не выпускались и не выпускаются.

В совместном заявлении с КБ "Южное" также говорится, что "изображение и характеристики северокорейских двигателей, на которые авторы вышеупомянутых статей ссылаются в своих выводах, не является двигателем РД-250".

Кроме того, подчеркивают украинские ракетчики, "все двигатели, пригодные для летного использования, включая двигатель РД-250, покидали территорию ГП "ПО "Южмаш" исключительно в составе ракет".

Там также считают, что "задержание и арест в Украине разведчиков из Северной Кореи (в 2011 году. - Ред.) только подтверждают факт надежности защиты технологий", а не свидетельствуют о "готовности" украинских специалистов продавать технологии, как это предполагают авторы статьи.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель Государственного космического агентства Украины говорит, что двигатели РД-250 Украина поставляла только до 2001 года, только России и только в составе целых ракет

Юрий Радченко, исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства:

Такие двигатели выпускались в Украине до 2001 года заводом "Южмаш" по документации предприятия "Энергомаш" (Россия. - Ред.).

Двигатели активно использовались в двух проектах - "Циклон-2" и "Циклон-3".

По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, и в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть. Самостоятельно никаких поставок двигателей Украина не осуществляла за все время независимости.

Чтобы эти двигатели и ракеты соответствующим образом использовать, необходимо иметь доступ к технологии производства ракетного топлива.

Такие технологии, по большому счету, имеют две страны - Россия и Китай.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимира Горбулина называют одним из отцов украинского ракетостроения

Владимир Горбулин, председатель Национального институат стратегических исследований, первый секретарь СНБО Украины и первый руководитель Национального космического агентства. 15 лет проработал на "Южмаше":

Двигатель РД-250 определенным образом проходит через всю мою жизнь.

В 1962 году он был разработан в "Энергомаше", в Химках под Москвой, как двигатель для ракеты Р-36.

На тот момент это была самая мощная советская ракета, позволившая создать орбитальный боевой блок, который фактически ставил под вопрос всю противоракетную оборону США и во многом определил гонку вооружений.

Впоследствии именно на базе этой ракеты были созданы ракетоносители "Циклон-2" и "Циклон-3", которые использовались в российской космической программе.

В 1992 году меня назначили первым директором Национального космического агентства.

Могу официально заявить, что ни один двигатель РД-250 из Украины в чистом виде никуда не поступал.

Все, что мы поставляли до 2001 года, - было в сборке. И все эти ракеты шли в Российскую Федерацию. В Украине их не использовали.

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В России пока не было официальных комментариев по поводу возможной причастности к передаче ракетных технологий КНДР.

В Госдепартаменте США заявили, что серьезно относятся к обнародованной в СМИ информации, "если такой случай имел место".

В то же время пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт подчеркнула, что "Украина имеет очень надежную историю усилий в области нераспространения, в том числе, и в отношении КНДР".

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в спецслужбах написало, что там, наоборот, предполагают, что Северная Корея может и сама производить ракетные двигатели и не нуждается в импорте технологий.

Reuters также цитирует Джеффри Льюиса, возглавляющего Восточноазиатскую программу по нераспространению оружия в калифорнийском Институте стратегических исследований.

Он говорит, что делать далеко идущие выводы только на основании фото, опубликованных в официальных северокорейских СМИ, достаточно ненадежно.

"Для меня они не выглядят как РД-250, кроме того, что просто похожи на другие ракетные двигатели", - говорит эксперт.