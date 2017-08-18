Фото: наезд фургона в Барселоне

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Автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны. По меньшей мере 13 человек погибли, около 80 ранены.

Фургон проехал несколько десятков метров по пешеходной зоне и остановился возле рынка Бокерия. Белый фиат был арендован человеком по имени Магреби Дрисс Укабир.

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Местные СМИ сообщают, что водителю удалось скрыться. Полиция оцепила место нападения.

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"Я видел трех или четырех человек, лежащих на земле. Сейчас там много машин скорой помощи и полицейских, вооруженных автоматами", - рассказал один из очевидцев.

Пострадавших развезли по больницам.

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"Улицы перекрыты, закрыты станции метро, людей просят никуда не выходить и не приближаться к месту теракта, по ТВ распространили номер автомобиля, чтобы люди, которые видели его или знают что-то о владельцах, могли сообщить в полицию", - рассказала Русской службе Би-би-си жительница Барселоны.

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Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.

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Еще один очевидец - Аамер Анвар - рассказал, что улица была переполнена туристами в момент нападения.

"Внезапно я услышал громкий звук удара, и все люди с криками начала бежать. Женщина рядом со мной кричала, звала своих детей, - рассказал он Sky News. - Полиция приехала очень, очень быстро. Везде появились полицейские с оружием, дубинками. Всю улицу начали оттеснять. Прибывшие полицейские начали кричать людям, чтобы они отходили назад".

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Центр города оцеплен вооруженной полицией.

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Барселона - одно из популярных у россиян туристических направлений.

Так обычно выглядит Рамбла - пешеходная улица с толпами туристов.

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А так она выглядела вечером в четверг.

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