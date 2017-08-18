Баттл, Oxxymiron, Гнойный - о чем гудят соцсети?

Копірайт зображення YouTube Image caption Схватка Оксимирона (Oxxymiron) и Славы КПСС (Гнойного) наделала немало шуму

Выложенный на днях в Youtube рэп-баттл двух знаменитых российских рэпперов - Оксимирона (Oxxymiron) и Славы КПСС (Гнойного) - наделал немало шуму, а кликов получил еще больше.

Но, что самое странное, о нем написали даже те, кто обычно освещает только солидные культурные мероприятия, хотя критики и судьи на самой битве были представлены исключительно неформальными персонами.

Почему вдруг рэп стал хоть как-то интересовать "высокую" публику?

Причин тут две: во-первых, тем у журналистов становится все меньше, и надо осваивать новые территории, а во-вторых (и в-главных), сам этот ритмизованный поединок неформальных бардов как-то так незаметно вышел в мейнстрим.

У кого лучше, больше и дольше?

Что вообще такое этот рэп-баттл? Как и каждая словесная дуэль, это мирное, вербальное выражение наболевшего. А наболело у людей творческих всегда одно и то же: у кого же лучше, больше и дольше получается?

"Вступительное слово" старожила рэп-сцены Окси длилось больше 10 минут и содержало, по обыкновению, личные эскапады (и кое-что похуже) в адрес его лирического соперника: "Ты смешной, слишком длинный, откровенно нескладный, у тебя телосложенье как у беременной цапли, непропорционально - как твой хайп и твой вклад в рэп - не "Облако в штанах", ты лишь мода, как клауд-рэп, на пару сезонов…"

Недобро. Но добро быть и не должно.

Его оппонент во первых строках заявил о гибели своего старшего товарища как творца, сосредоточившись не на его личных характеристиках, а на его творческой составляющей: "Если русские что умеют, так это разваливать империи. Все ждали четыре года. Он, как мог, нагнетал интригу, и все, что ему пришло в голову - это записать аудиокнигу. Причем, банальную антиутопию. […] Твой рэп - это дешевая литература в мягкой обложке…"

Ответ достойный, и, может, потому Слава КПСС и побил своего более именитого спарринг-партнера, хотя победа в делах окололитературных - дело сугубо условное.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роберт Бернс с виду очень приличный и даже в шляпе, а ругаться умел не хуже извозчика

Чистым трехэтажным кельтским

Считается, что рэп берет свое начало от средневековой шотландской словесной, не всегда рифмованной перебранки flyting, когда два владеющих словом лучше, чем шпагой, поэта (или makaris на гэльском), начинали поливать друг друга всеми известными им выражениями.

Знатоки утверждают, что эта традиция идет еще от филид - древнеирландских хранителей саг и преданий, которые обладали достаточной властью, были наделены землями и должны были не только писать официальную поэзию, но и образовывать местное население на предмет законов, национальной истории и литературы.

Но главное - они могли разить стихом, то есть навести на человека поэтическое проклятье и вмиг развалить репутацию зарвавшегося выскочки и даже, как верили их современники, причинить ему физический урон.

Великая сила рифмы. И ритма

Обзывательства и брань на протяжении веков тоже часто вторгались в "чистую" поэзию: у великого шотландца Роберта Бернса есть стихотворение "Ко вши" ("На всех вокруг ты смотришь смело, как будто ты - крыжовник спелый, уже слегка порозовелый. Как жаль, что нет здесь порошка, чтоб околела ты в цвете лет!"), которое как раз написано в традиции задиристой перебранки (flyting) c той лишь разницей, что ответом ему было молчание вдохновившей его паразитки.

Ну и восхищение потомков, конечно.

Джеймс Джойс тоже отличился в этом смысле, бросив вызов не одному человеку, а всему ирландскому литературному кругу своим сатирическим стихом "Святая миссия", который никто не захотел публиковать, так что Джойс в результате издал его за свой счет: "Я - катарсис. Я - очищенье. Сие - мое предназначенье. Я не магическая призма, но очистительная клизма".

Ну, поэты они такие. Они отнюдь не все так куртуазны, как Карл Орлеанский, устраивавший у себя в Блуа поэтические поединки и проигравший, как известно, Франсуа Вийону, причем скромно и с достоинством: стихи Карла долго не печатались, да и сейчас вызывают интерес в основном лишь в связи с его замечательным соперником.

Копірайт зображення TASS/Петр Ковалев

Маяковский, кстати, которого не всуе помянул тот же Оксимирон, и вовсе завел посмертный поединок с Сергеем Есениным, ответив на его "В этой жизни умирать не ново…" своим "В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней".

Кстати, чуть выше в этом же стихотворении у великого нашего сломщика ритма и рифмы Маяковского есть такие строки: "Это время - трудновато для пера, но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?"

Вот это как раз и есть тот самый, трудноватый для пера путь, востребованный новыми реалиями и новым поколением, который проделывают современные рэпперы: они обновляют наш закосневший за долгие цензурные годы язык, а с ним вместе и наше мышление.