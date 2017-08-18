Киев в рейтинге Economist: справедливо ли, что так низко?
В последнем рейтинге комфортности жизни, который составляет британский Economist, украинская столица заняла 10-е место с конца в списке из 140 городов.
От сирийского Дамаска Киев отделяет всего 9 позиций.
Кроме того, Киев стал также и городом, который быстро терял свои позиции в течение последних пяти лет.
Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф не согласилась с такой оценкой.
"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, есть вопросы, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", - написала дипломат в Twitter.
Так же в Twitter посольство Германии призвало авторов рейтинга пересмотреть свои критерии.
Дискомфорт от конфликта
Составители списка The Economist Intelligence Unit имеют свое объяснение того, что происходит с Киевом.
"Два города, в частности Дамаск и Киев, имеют существенное ухудшение позиций - 16 и 21 процентов соответственно, и являются примерами того, что конфликт, и это не удивительно, - это ключевой фактор, подрывающий комфортность жизни в этих городах", - говорится в исследовании .
Города, состояние которых улучшилось(за последние 5 лет)
• Тегеран (Иран) - 5%
• Дубаи (ОАЭ) - 4.6%
• Абиджан (Кот д'Ивуар) - 3.8%
• Хараре (Зимбабве) - 3.2%
• Коломбо (Шри Ланка) - 2.5%
С другой стороны, Киев также относится к городам, где происходит восстановление после быстрого падения, также считают авторы исследования. К таким же городам они относят Триполи в Ливии и Коломбо в Шри-Ланке.
Города, состояние которых ухудшилось (за последние 5 лет)
• Киев (Украина) - 21,4%
• Дамаск (Сирия) - 16,1%
• Триполи (Ливия) - 6,2%
• Детройт (США) - 5,7%
• Москва (Россия) - 5,6%
"К сожалению, улучшения (в этих городах. - Ред.) были маргинальными и комфортность жизни не вернулась на предкризисный уровень", - объясняют составители рейтинга.
Стабильности нет
В целом, глобальную политическую и безопасную нестабильность авторы рейтинга называют среди ключевых факторов, которые на протяжении последних лет определяют пригодность мировых столиц и крупных городов к нормальной жизни.
Особенно страдает от этого Западная Европа, где террористические нападения стали одной из главных составляющих подсчетов.
Например, Манчестер и Стокгольм резко потеряли свои позиции в рейтинге из-за последних нападений, несмотря на то, что по другим показателям комфортности жизнь в этих городах бесспорно улучшается.
Лидеры и антилидеры
Седьмой год подряд авторы рейтинга называют австралийский Мельбурн лучшим городом для жизни в мире. Только 0,1-процентный пункт отделяет лидера списка от №2 - столицы Австрии, Вены.
Канадские Ванкувер и Торонто, занявшие третье и четвертое места соответственно, также имеют показатели ниже всего на несколько десятых процента.
Первую пятерку замыкает еще один австралийский город - Аделаида. А первую десятку - немецкий Гамбург.
Худшими городами для жизни в Economist Intelligence Unit называют Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия). Киев замыкает первую десятку с конца рейтинга, занимая 131-е место.
Не только война
Конфликты и политическая нестабильность - не единственные факторы, определяющие место в рейтинге. Исследователи ориентируются на 30 показателей в 5 категориях: стабильность, состояние здравоохранения, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.
Например, в категории "инфраструктура" принимается во внимание и состояние дорог, и качество услуг общественного транспорта, и связь с международными транспортными сетями, и энергоэффективность зданий, и поставка воды.
Учитывая частые транспортные пробки и регулярные отключения водоснабжения, Киев вряд ли мог бы набрать много баллов в этой категории.
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По последним наблюдениям Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах украинской столицы (преимущественно в центре) в несколько раз превышает допустимые нормы:
• Пыль - 1,3 ГОК (предельная концентрация)
• Оксид углерода - 1,3-2 ГОК
• Диоксид азота - 3,5-4,25 ГОК
• Формальдегид - 1,3-4 ГОК.
Смог накрывает украинскую столицу не только летом, но и зимой.
Цифры лучше ощущений?
В то же время, как говорит директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, к методологии Economist, "при всем уважении к изданию, которое существует с 1843 года и имеет 1,5 млн подписчиков", есть замечания.
"Из 30 показателей только 3 имеют цифровое, статистическое измерение, например, заболеваемость или смертность. 27 категорий - это представление экспертов о ситуации в том или ином городе", - объясняет эксперт.
Кроме того, по его мнению, внимание к категории безопасности - терроризму, гражданским и межгосударственным конфликтам - несколько преувеличено:
"Понятно, что ситуация в Украине накладывается на восприятие Киева. Но мы ощущаем в Киеве военный конфликт?"
Александр Сергиенко также обращает внимание, что Economist составляет и еще один рейтинг, на который мало кто обратил внимание.
Речь идет о рейтинге стоимости жизни в городах мира (World Cost of Living report). В этом рейтинге Киев занимает 8-е место среди самых дешевых городов мира.
Впрочем, признает эксперт, общие представления о пригодности города для жизни и требованиях к комфорту - универсальны: качественные коммунальные услуги, качественный общественный транспорт, комфортная инфраструктура, доступность зеленых зон.
Мельбурн - лучший и недовольный
Интересно, что даже Мельбурн не совсем согласен со статусом самого комфортного города в мире.
Газета Sydney Morning Herald цитирует жителей Мельбурна, которые говорят, что город становится жертвой своей славы, - жилье дорожает, приезжих больше, пробки длиннее.
Однако, как говорит цитируемый изданием партнер Deloitte Access Economics Дэниел Террил, "если Мельбурн вдруг станет, например, Дамаском, то пробки исчезнут и жилье подешевеет. Но, как часть пакета, появятся другие, гораздо более серьезные проблемы".