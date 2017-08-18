Киев в рейтинге Economist: справедливо ли, что так низко?

Копірайт зображення AFP Image caption Конфликт на востоке Украины - одна из главных причин, почему Киев оказался так низко в рейтинге Economist

В последнем рейтинге комфортности жизни, который составляет британский Economist, украинская столица заняла 10-е место с конца в списке из 140 городов.

От сирийского Дамаска Киев отделяет всего 9 позиций.

Кроме того, Киев стал также и городом, который быстро терял свои позиции в течение последних пяти лет.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф не согласилась с такой оценкой.

"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, есть вопросы, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", - написала дипломат в Twitter.

Копірайт зображення twitter.com/JudithGoughFCO

Так же в Twitter посольство Германии призвало авторов рейтинга пересмотреть свои критерии.

Копірайт зображення twitter.com/GermanyinUA

Дискомфорт от конфликта

Составители списка The Economist Intelligence Unit имеют свое объяснение того, что происходит с Киевом.

"Два города, в частности Дамаск и Киев, имеют существенное ухудшение позиций - 16 и 21 процентов соответственно, и являются примерами того, что конфликт, и это не удивительно, - это ключевой фактор, подрывающий комфортность жизни в этих городах", - говорится в исследовании .

Города, состояние которых улучшилось(за последние 5 лет)

• Тегеран (Иран) - 5%

• Дубаи (ОАЭ) - 4.6%

• Абиджан (Кот д'Ивуар) - 3.8%

• Хараре (Зимбабве) - 3.2%

• Коломбо (Шри Ланка) - 2.5%

С другой стороны, Киев также относится к городам, где происходит восстановление после быстрого падения, также считают авторы исследования. К таким же городам они относят Триполи в Ливии и Коломбо в Шри-Ланке.

Города, состояние которых ухудшилось (за последние 5 лет)

• Киев (Украина) - 21,4%

• Дамаск (Сирия) - 16,1%

• Триполи (Ливия) - 6,2%

• Детройт (США) - 5,7%

• Москва (Россия) - 5,6%

"К сожалению, улучшения (в этих городах. - Ред.) были маргинальными и комфортность жизни не вернулась на предкризисный уровень", - объясняют составители рейтинга.

Стабильности нет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Террористическое нападение в Манчестере в мае этого года существенно повлияло на рейтинг города

В целом, глобальную политическую и безопасную нестабильность авторы рейтинга называют среди ключевых факторов, которые на протяжении последних лет определяют пригодность мировых столиц и крупных городов к нормальной жизни.

Особенно страдает от этого Западная Европа, где террористические нападения стали одной из главных составляющих подсчетов.

Например, Манчестер и Стокгольм резко потеряли свои позиции в рейтинге из-за последних нападений, несмотря на то, что по другим показателям комфортности жизнь в этих городах бесспорно улучшается.

Лидеры и антилидеры

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению Economist Intelligence Unit, сирийская столица Дамаск является наименее пригодным для жизни городом

Седьмой год подряд авторы рейтинга называют австралийский Мельбурн лучшим городом для жизни в мире. Только 0,1-процентный пункт отделяет лидера списка от №2 - столицы Австрии, Вены.

Канадские Ванкувер и Торонто, занявшие третье и четвертое места соответственно, также имеют показатели ниже всего на несколько десятых процента.

Первую пятерку замыкает еще один австралийский город - Аделаида. А первую десятку - немецкий Гамбург.

Худшими городами для жизни в Economist Intelligence Unit называют Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия). Киев замыкает первую десятку с конца рейтинга, занимая 131-е место.

Не только война

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киев все больше захлебывается в "пробках"

Конфликты и политическая нестабильность - не единственные факторы, определяющие место в рейтинге. Исследователи ориентируются на 30 показателей в 5 категориях: стабильность, состояние здравоохранения, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Например, в категории "инфраструктура" принимается во внимание и состояние дорог, и качество услуг общественного транспорта, и связь с международными транспортными сетями, и энергоэффективность зданий, и поставка воды.

Учитывая частые транспортные пробки и регулярные отключения водоснабжения, Киев вряд ли мог бы набрать много баллов в этой категории.

По последним наблюдениям Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах украинской столицы (преимущественно в центре) в несколько раз превышает допустимые нормы:

• Пыль - 1,3 ГОК (предельная концентрация)

• Оксид углерода - 1,3-2 ГОК

• Диоксид азота - 3,5-4,25 ГОК

• Формальдегид - 1,3-4 ГОК.

Смог накрывает украинскую столицу не только летом, но и зимой.

Цифры лучше ощущений?

В то же время, как говорит директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, к методологии Economist, "при всем уважении к изданию, которое существует с 1843 года и имеет 1,5 млн подписчиков", есть замечания.

"Из 30 показателей только 3 имеют цифровое, статистическое измерение, например, заболеваемость или смертность. 27 категорий - это представление экспертов о ситуации в том или ином городе", - объясняет эксперт.

Кроме того, по его мнению, внимание к категории безопасности - терроризму, гражданским и межгосударственным конфликтам - несколько преувеличено:

Копірайт зображення Kyiv Operativ Image caption После обвала Шулявского моста мэр Киева заявил, что "мост устал"

"Понятно, что ситуация в Украине накладывается на восприятие Киева. Но мы ощущаем в Киеве военный конфликт?"

Александр Сергиенко также обращает внимание, что Economist составляет и еще один рейтинг, на который мало кто обратил внимание.

Речь идет о рейтинге стоимости жизни в городах мира (World Cost of Living report). В этом рейтинге Киев занимает 8-е место среди самых дешевых городов мира.

Впрочем, признает эксперт, общие представления о пригодности города для жизни и требованиях к комфорту - универсальны: качественные коммунальные услуги, качественный общественный транспорт, комфортная инфраструктура, доступность зеленых зон.

Мельбурн - лучший и недовольный

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Мельбурне уже не рады высоким оценкам

Интересно, что даже Мельбурн не совсем согласен со статусом самого комфортного города в мире.

Газета Sydney Morning Herald цитирует жителей Мельбурна, которые говорят, что город становится жертвой своей славы, - жилье дорожает, приезжих больше, пробки длиннее.

Однако, как говорит цитируемый изданием партнер Deloitte Access Economics Дэниел Террил, "если Мельбурн вдруг станет, например, Дамаском, то пробки исчезнут и жилье подешевеет. Но, как часть пакета, появятся другие, гораздо более серьезные проблемы".