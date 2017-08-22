Американцы залюбовались затмением Солнца

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Солнечное затмение за 60 секунд

Полное солнечное затмение всколыхнуло Соединенные Штаты Америки.

Огромная тень от Луны в момент ее прохождения между Землей и Солнцем наблюдалась по всей стране - от Орегона на западе до Южной Каролины на востоке.

Миллионы людей намеренно приехали в зоны, которые полностью накрыла тьма, чтобы взглянуть в небо через защитные очки.

Это было первое за 38 лет полное солнечное затмение, видимое в большинстве штатов, а также первое с 1918 года, прошедшее от побережья до побережья.

Копірайт зображення Reuters Image caption Зрители в Карбондейле, штат Иллинойс, не остались разочарованными

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Дональд Трамп и его жена Мелания наблюдали частичное затмение в Вашингтоне

Первыми природное явление начали наблюдать жители Орегона в 10:16 по местному времени (20:16 по Киеву).

Собравшиеся на побережьях в течение двух минут наблюдали полное затмение солнечного диска.

Но до и после этого они также могли насладиться классическими атрибутами этого действа. Среди них - явление, известное на Западе под названием "Четки Бейли", когда вдоль лунного лимба возникают яркие пятна от света, пробивающегося сквозь горы и углубления кратеров на Луне, а также "Бриллиантовое кольцо" - единственная яркая точка света, которая сигнализирует о начале или конце полного затмения.

Из Орегона тень путешествовала в Айдахо, Монтану, Вайоминг, Небраску, Канзас, Айову, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Джорджию, Северную и Южную Каролину. Это путешествие продолжалось примерно 90 минут.

Копірайт зображення EPA Image caption Такие "устройства" из картонных коробок помогали созерцать явление безопасно

Копірайт зображення NASA Image caption Фото тени Луны с орбиты сделал астронавт Паоло Несполи на космической станции

Небольшие города на пути затмения были переполнены зрителями. Как и национальные парки.

Власти городка Карбондейл в штате Иллинойс назвали его "Перекрестком затмений Америки", потому что полное затмение здесь наблюдалось в понедельник, а также его будет видно в 2024 году, когда это явление придет в США в следующий раз.

Как и ожидалось, Карбондейл стал настоящим магнитом для желающих посмотреть на необычное небо - в городе предусмотрительно подготовили 60 тысяч дополнительных мест для парковки.

К тому же, наблюдать полное затмение в этой местности можно было дольше - 2 минуты 40 секунд.

Копірайт зображення Getty Images

Городу Чарльзтаун на атлантическом побережье выпала честь попрощаться с затмением, где тьма накрыла посетителей пляжей в 14:48 (21:48 по Киеву).

Хотя полное затмение в этот раз было эксклюзивным зрелищем для США, частично его можно было видеть на севере Америки - до Канадской Арктики, а также на юге - до Боливии.

В Вашингтоне за небом над США пристально следили президент Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, а также их сын Бэррон.

Копірайт зображення METEOSAT 2017/Processed by @simon_rp84 Image caption Тень Луны (темное пятно) покидает США - фото европейской системы метеоспутников

Вечером, сразу перед тем, как солнечный круг нырнул за горизонт, увидеть его "надкусанные" месяцем сторону могли где-то на западе Европы.

В некоторых местах Франции и на Канарских островах, небо над которыми не было полностью покрыто облаками, явление было очень зрелищным.

А для тех, кто не оказался на пути лунной тени или не увидел ее за плохой погоды, всегда есть интернет.

НАСА распространяла снимки из многих точек наблюдения, в том числе с наполненных гелием шаров.

Некоторые из самых удачных фото прибыли с орбиты.

Итальянский астронавт Паоло Несполи следил за движением тени с Международной космической станции.

Также потрясающие фотографии со своих позиций на высоте 36 000 километров прислали метеорологические спутники.

Следующее полное солнечное затмение на Земле ожидают 2 июля 2019-го - над южной частью Тихого океана, Чили и Аргентиной.