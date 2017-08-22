Биткоин: сколько стоит виртуальное доверие?

Копірайт зображення AFP Image caption Биткоин быстро набирает вес

Эксперты по всему миру спорят о биткоине - это финансовый "пузырь", выгодный актив или денежный суррогат? Тем временем в Украине на государственном уровне развернулась еще и дискуссия о статусе виртуальной валюты.

Биткоины побил очередной рекорд стоимости. В конце прошлой недели за эту виртуальную валюту давали 4500 долларов. Правда, уже в начале этой недели курс снизился до 4000, а в середине августа он стоил "только" 3000.

Мнения обозревателей, которые обсуждают эти показатели и в целом перспективы биткоина, разделились. Одни считают это очередным доказательством того, что рождается всемирная валюта будущего. Другие уверены, что быстрый рост стоимости - признак финансовой пирамиды, которая скоро упадет.

Что это вообще такое?

"Биткоин, если упрощенно, - это уникальный набор цифр, который не может повторяться и соответстветствующий заранее определенному алгоритму", - говорит управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Plus One DA Максим Саваневский. Он сравнивает принцип того, как работают биткоины, с простыми числами (те, что можно разделить только на 1 и на само число. Например, 1, 3, 5, 7).

Именно из-за связи со сложными последовательностями цифр биткоин называют криптовалютой. А из-за присутствия только в интернете - виртуальной валютой.

• Точно неизвестно, кто именно стоит за именем создателя биткоина - Сатоси Накамото. Неизвестно даже, это отдельный человек или команда специалистов.

• Количество биткоинов с момента появления в 2009 году было ограничено 21 млн монет. Именно это, по замыслу создателя валюты, должно обезопасить ее от инфляции. Ведь биткоин, в отличие от традиционных валют, нельзя дополнительно эмитировать.

• Существуют два способа получить биткоины: купить традиционную валюту (или продать свой товар за биткоины) или "добыть" самостоятельно.

• Для "добычи" биткоинов существуют "фермы" или "прииски", где с помощью все более сложного компьютерного оборудования осуществляются сложные вычисления, которые показывают биткоиновые транзакции по всему миру. Вознаграждение за эти "майнеры" получают в новых биткоинах.

• Чем больше биткоинов в обращении, тем труднее и дороже их "добывать".

• Биткоины можно хранить в "цифровых кошельках", например, через приложение на смартфоне.

• В 2014 году о начале приема платежей в биткоинах заявили Microsoft, Dell, Virgin Galactic. Сейчас же в некоторых странах за биткоины можно купить чашку кофе или бокал пива.

• Экс-глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен в интервью Bloomberg в 2013 году назвал биткоины "пузырем".

Цена виртуального доверия

Поскольку биткоин не зависит ни от одного государства, курс определяется исключительно спросом и доверием, утверждает Максим Саваневский.

"Чем больше людей будут пользоваться биткоинами, тем выше будет его стоимость", - уточняет он.

Эксперт отмечает, что чисто теоретически алгоритм биткоина можно взломать. Тот, кто это сделает, сможет эмитировать новые биткоины. В таком случае эта валюта очень быстро обесценится.

Нынешние дискуссии вокруг биткоина и росте его стоимости эксперт объясняет тем, что "он начал вызывать большой интерес не как средство платежа или инструмент для каких-то нечестных сделок, а как возможность инвестировать во что-то, что очень быстро растет в цене".

Копірайт зображення AFP Image caption В Ирландии биткоины принимают даже в кафе

Если относиться к биткоину как к активу, то надо понимать, как работает этот рынок, рассказывает ректор Международного института бизнеса и экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко.

"Любой актив - акции, облигации, валюты - всегда могут стать пузырем, - говорит экономист. - Рынок активов всегда находится в движении - вверх или вниз.

Если представить, что биткоины - актив, то всегда можно ожидать как подъема, так и падения", - говорит г-н Савченко и добавляет, что именно этот актив "сконструирован" так, что имеет тенденцию к росту.

Такой рост будет продолжаться достаточно долго, прогнозирует он.

Может ли биткоин "лопнуть"?

Что может остановить этот рост и подорвать доверие к виртуальной валюте?

Александр Савченко считает, что судьбу биткоина определят Соединенные Штаты: "Сейчас капитализация биткоина - примерно 100 млрд долларов. Это достаточно большая сумма, но для США, ВВП которых составляет 25 трлн долларов, на самом деле незначительная".

"Когда США увидят, что это явление угрожает финансовой стабильности страны, они могут прекратить его существование. А, возможно, и нет", - рассуждает эксперт.

При этом США могут задействовать инструменты не технического, а юридического характера. Например, запретят любые операции с этой валютой.

Копірайт зображення AFP Image caption Первый автомат по продаже-покупке биткоинов установили в Конгрессе США в 2014 году

Г-н Саваневский говорит и еще об одной возможности, связанной с особенностями биткоина. Это - анонимность.

"Биткоин имеет большое преимущество над другими валютами или платежными системами - полную анонимность. Владение биткоином никак не раскрывает владельца".

Именно это и делает его привлекательным для "серых" транзакций. И именно поэтому определенные государства в какой-то момент могут его запретить.

Это может произойти не только при использовании биткоина для преступлений, но и тогда, когда государства почувствуют, что теряют контроль над частью экономики.

"Чем большую часть финансового рынка страны будут занимать биткоины, (тем больше вероятность), что государство захочет это контролировать. Это означает, что в какой-то момент государства будут бороться против биткоина как против платежного инструмента, который они не могут контролировать", - сказал ВВС Украина Максим Саваневский.

НБУ размышляет над статусом

В Украине статус биткоина пока официально не определен.

Как заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, до конца августа должно состояться заседание Совета финансовой стабильности, на котором могут подготовить общую позицию государственных органов относительно правового статуса биткоина в Украине.

В Нацбанке указывают на отсутствие однозначной позиции относительно классификации виртуальной валюты в мире.

Копірайт зображення Bank.gov.ua Image caption НБУ обнародовал графическую информацию о статусе биткоина в разных странах мира

"В разных странах биткоины классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - говорится в комментарии представителя НБУ.

Заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец заявил, что в Нацбанке сомневаются в безопасности инвестиций в биткоины.

"Если мы говорим о сохранении средств, то могу сказать, что это опасно. Это не регулируется, обменные курсы непонятны, волатильность этого рынка очень высока", - объясняет он.

Несмотря на неопределенность на официальном уровне, биткоины не только "ходят" в Украине, но и "добываются".

Копірайт зображення AFP Image caption "Фермы" или "прииски" по "добыче" биткоинов требуют все более сложной техники

В начале августа внимание украинских СМИ привлекло решение Святошинского суда, из которой стало известно, что один из таких "приисков" работал на территории института электросварки имени Патона.

Правоохранители заявили, что для "реализации преступного умысла ("добычи" биткоинов. - Ред.) в неработающем бассейне института были размещены 200 единиц компьютерного оборудования".

Юристы, комментировавшие эту историю, сошлись на том, что поскольку сейчас официальный статус биткоина в Украине не определили, то обвинять "майнеров" можно разве что в незаконном использовании электричества.