Глава Пентагона в Киеве: что Мэттис привезет Украине?

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption В июне 2017 года Петр Порошенко встречался с Джеймсом Мэттисом в США

Министр обороны США Джеймс Мэттис впервые посещает Украину и примет участие в параде ко Дню Независимости 24 августа.

Некоторые эксперты допускают, что Джеймс Мэттис может приехать в Киев не с пустыми руками, а с хорошими новостями относительно военного сотрудничества с Украиной.

Петр Порошенко уже прогнозирует укрепление обороноспособности Украины после этой встречи, а в окружении украинского президента хвастаются - Мэттис приедет именно по его приглашению.

Дополнительной интриги визиту добавляет то, что вместе с Мэттисом в Киеве будет спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Гости Дня Независимости

О визите Джеймса Мэттиса в Киев стало известно 18 августа, когда об этом официально сообщили в Пентагоне. Там заявили, что 23 августа он посетит Турцию и оттуда полетит в Киев.

Перед этим украинские власти анонсировали, что в параде ко Дню Независимости примут участие военные ряда стран НАТО, а следить за ним будут министры обороны стратегических украинских партнеров.

В частности, советник президента Украины Юрий Бирюков анонсировал, что на парад в Украину, кроме Мэттиса, приедут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Румынии, Турции, Черногории и Эстонии.

Великобританию представит заместитель руководителя оборонного ведомства.

20 августа уже сам Джеймс Мэттис подробно рассказал о деталях своего визита.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Степан Полторак также общался в США с главой Пентагона

В Украину он заедет в рамках своеобразного мирового турне по странам, отношения с которыми важны для США.

Изначально планировалось, что сначала он посетит Иорданию и Турцию, а затем приедет в Киев. Однако 22 августа он неожиданно заехал еще и в Ирак.

"У них есть вещи, о которых они хотят поговорить со мной, и у меня также есть, о чем с ними поговорить", - заявил Мэттис журналистам.

Он отдельно подчеркнул, что его присутствие на параде ко Дню Независимости 24 августа должно показать, что США осознают ценности, которые отстаивает Украина.

"Нелегко строить демократию. Нелегко творить суверенное государство, особенно сейчас, с тем, как Россия нарушает территориальную целостность", - добавил он.

В Киеве он встретится с президентом и министром обороны Украины.

Во время встреч в Киеве он намерен подчеркнуть стратегическое партнерство США и Украины, а также "отметить поддержку развития их войска путем тренировок, оснащения и советов со стороны США".

Джеймс Мэттис особо отметил, что в Киеве он будет находиться вместе со спецпредставителем США Куртом Волкером.

На этом фоне он подчеркнул важность давления на Россию для выполнения ее обязательств по минским соглашениям. В частности, Мэттис упомянул немедленное прекращение огня, вывод тяжелого вооружения и неограниченный доступ наблюдателей ОБСЕ.

Радость украинской власти

Визит Джеймса Мэттиса в Киев еще до его начала публично и с энтузиазмом прокомментировали президент Украины и министр обороны.

Копірайт зображення USA Embassy Image caption Накануне визита Мэттиса в Киев Курт Волкер встретился с Владиславом Сурковым в Минске. Ранее подобные встречи Нуланд с Сурковым проходили в Москве

"Джеймс Мэттис - большой друг Украины. Уверен, что эти переговоры будут иметь чрезвычайно большое значение для укрепления обороноспособности нашего государства", - заявил Петр Порошенко, открывая новую больницу в Кропивницком.

А министр обороны Степан Полторак назвал визит "мощным сигналом со стороны США о продолжении поддержки Украины".

Он признал США главным стратегическим партнером Украины в политическом, военном и экономическом измерениях.

"Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - добавил Полторак.

А советник президента Юрий Бирюков напомнил, что в Киев глава Пентагона приедет по приглашению Петра Порошенко, который был в США в июне этого года.

Подарки от Мэттиса?

В последние недели и в Украине, и в США все активнее говорят о возможном предоставлении Украине американского летального оружия.

24 июля в интервью ВВС спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что в США рассматривают возможность предоставления Украине оборонительного вооружения.

Тогда он намекнул, что это может быть противотанковое вооружение, а его предоставление не спровоцирует Россию к эскалации конфликта на Донбассе.

Впоследствии ряд американских изданий написали, что американские военные составляют план снабжения Украины оборонительным оружием.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава Пентагона посетит военный парад

Чаще всего в этом контексте говорят именно о противотанковых системах Javelin.

В СМИ США указывали, что этот вопрос обсуждался в окружении президента, однако окончательного решения еще нет, и его точно не утверждали в Белом Доме.

Тогда же влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн в Twitter поделился этой статьей, добавив подпись - "Это актуально".

После появления новости о визите Мэттиса в Украину американский эксперт Симон Сараджян написал в Twitter, что время визита может свидетельствовать о согласии Трампа предоставить Украине продвинутые вооружения.

Похожее мнение высказала редактор украинской редакции "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

"По моей теории, есть основания ожидать, что ко Дню Независимости могут объявить о предоставлении Украине оборонительного оружия", - написала она в Facebook.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер просто назвал этот визит "важным сигналом американской поддержки в конфликте Киева и России".

В то же время в Украине советуют не ожидать многого от визита Джеймса Мэттиса.

Оружия пока не будет?

В частности, аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков не ожидает 24 августа от Мэттиса новости о предоставлении летального оборонительного оружия.

"Маловероятно, что на последнем заседании Совбеза США в пятницу хватило времени на серьезное обсуждение, а тем более принятие решения по Украине. А без серьезного рассмотрения идти на такой шаг нельзя", - считает Белесков.

Копірайт зображення media.defense.gov Image caption В Украине давно говорили о возможном предоставлении противотанкового оружия из США

Эксперт частично разделяет радость чиновников, которые анонсируют визит Мэттиса, ведь глава Пентагона не был в Украине почти десять лет.

Однако он пока не называет его визит "переломным".

Белесков указывает, что во время визита Джеймс Мэттис может подписать два соглашения по военно-техническому сотрудничеству.

Одно должно упростить доступ Украины к американскому рынку оружия, а второе - создать возможности для совместного производства оружия.

"Но есть вопрос, сможет ли Украина реализовать такие возможности, если они в соглашении будут изложены", - считает Белесков.

Совместное пребывание в Киеве Джеймса Мэттиса и Курта Волкера, по мнению эксперта, значительной добавленной стоимости не несет.

Однако это хорошая возможность услышать от Волкера о результатах переговоров в Минске с Владиславом Сурковым.