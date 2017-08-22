Как наблюдали солнечное затмение - фото
Миллионы американцев во всех уголках страны в понедельник следили за небом, где впервые за последние сто лет можно было наблюдать полное солнечное затмение.
От школьников в Миссури до патрульных в Айдахо - вся страна застыла, следя за тем, как Луна проходит мимо Солнца, закрывая его своей тенью.
Только шесть человек видели это из космоса. Команде астронавтов Международной космической станции (МКС) посчастливилось увидеть это удивительное зрелище в его чистом виде.
Между тем корреспондент ВВС Джеймс Кук следил за тенью Луны в первом ряду на высоте 12 тыс. километров.
Людям советовали помнить о безопасности глаз и не смотреть прямо на Солнце без защитных очков.
Большинство зрителей прислушались к советам, хотя предметы, которые некоторые из них надевали себе на глаза, были сомнительной защитой.
В столице Гаити Порт-о-Пренсе, где солнечное затмение было видно лишь частично, этот мужчина сконструировал себе очки из пластиковой бутылки.
В Гаване, на Кубе, уличный актер тоже воспользовался прекрасным шансом.
Некоторые попытались проектировать затмение на какую-либо поверхность, чтобы не смотреть на него напрямую.
Президент США Дональд Трамп подал не лучший пример. Конечно, он надел защитные очки, но все равно не удержался от соблазна взглянуть на солнце без них!
А вот пес Эндрю - домашний любимец журналиста ВВС в Нэшвилле, штат Теннесси, прислушался к советам.
Вот так затмение встречали на фестивале в Орегоне, в национальном парке Очоко.
Между тем МКС беззастенчиво "ворвалась" на фотографии затмения - не менее шести раз, как показывает вот это скомпонованное из нескольких фотографий изображение.
И в завершение, вот несколько наиболее впечатляющих фотографий полного солнечного затмения - если вам не посчастливилось увидеть это незабываемое зрелище собственными глазами.