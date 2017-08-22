Как наблюдали солнечное затмение - фото

  • 22 августа 2017
A composite image of the total solar eclipse seen from the Lowell Observatory Solar Eclipse Experience August 21, 2017 in Madras, Oregon. Копірайт зображення AFP

Миллионы американцев во всех уголках страны в понедельник следили за небом, где впервые за последние сто лет можно было наблюдать полное солнечное затмение.

От школьников в Миссури до патрульных в Айдахо - вся страна застыла, следя за тем, как Луна проходит мимо Солнца, закрывая его своей тенью.‎

Students at the Jennings School District view the solar eclipse with glasses donated by Mastercard on August 21, 2017 in St Louis, Missouri. Копірайт зображення Getty Images/Jeff Curry
The Madison County Sheriff's Mounted Patrol watch the eclipse atop horses on Menan Butte on August 21, 2017 in Menan, Idaho. Копірайт зображення Getty Images

Только шесть человек видели это из космоса. Команде астронавтов Международной космической станции (МКС) посчастливилось увидеть это удивительное зрелище в его чистом виде.‎‎

As millions of people across the United States experienced a total eclipse as the umbra, or moon's shadow passed over them, only six people witnessed the umbra from space. Viewing the eclipse from orbit were NASA's Randy Bresnik, Jack Fischer and Peggy Whitson, ESA (European Space Agency's) Paolo Nespoli, and Roscosmos' Commander Fyodor Yurchikhin and Sergey Ryazanskiy. The space station crossed the path of the eclipse three times as it orbited above the continental United States at an altitude of 250 miles. Копірайт зображення NASA

Между тем корреспондент ВВС Джеймс Кук следил за тенью Луны в первом ряду на высоте 12 тыс. километров.‎

Solar eclipse seen from an Alaska Airlines flight, 21 August 2017 Копірайт зображення JAMES COOK/BBC

Людям советовали помнить о безопасности глаз и не смотреть прямо на Солнце без защитных очков.‎

A boy looks at the partial eclipse of the sun from a beach in Chilmark, Massachusetts, USA, 21 August 2017 Копірайт зображення EPA

Большинство зрителей прислушались к советам, хотя предметы, которые некоторые из них надевали себе на глаза, были сомнительной защитой.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе, где солнечное затмение было видно лишь частично, этот мужчина сконструировал себе очки из пластиковой бутылки.‎

A man uses glasses he made from a plastic bottle to look the solar eclipse that was partially visible in Port-au-Prince, on August 21, 2017. The solar eclipse in Haiti was only partially visible, around a 73% in the north of the country, and around a 70% in the capital. Копірайт зображення AFP

В Гаване, на Кубе, уличный актер тоже воспользовался прекрасным шансом.‎

A street performer looks towards the sky as enthusiasts gather in Old Havana for the partial solar eclipse in Cuba August 21, 2017. Копірайт зображення Reuters

Некоторые попытались проектировать затмение на какую-либо поверхность, чтобы не смотреть на него напрямую.‎

An image of the solar eclipse is projected onto a hand in Ensenada, Baja California, Mexico, 21 August 2017 Копірайт зображення EPA

Президент США Дональд Трамп подал не лучший пример. Конечно, он надел защитные очки, но все равно не удержался от соблазна взглянуть на солнце без них!‎

US President Donald Trump, with First Lady Melania Trump at his side, looks up at the partial solar eclipse from the balcony of the White House in Washington, DC, on August 21, 2017 Копірайт зображення AFP

А вот пес Эндрю - домашний любимец журналиста ВВС в Нэшвилле, штат Теннесси, прислушался к советам.

Andrew, a dog, wears protective eyewear Копірайт зображення Ashley Wilson

Вот так затмение встречали на фестивале в Орегоне, в национальном парке Очоко.‎

Eclipse watchers react during the total solar eclipse at the Symbiosis Oregon Eclipse Festival at Big Summit Prairie ranch in Oregon's Ochoco National Forest near the city of Mitchell, August 21, 2017 Копірайт зображення AFP

Между тем МКС беззастенчиво "ворвалась" на фотографии затмения - не менее шести раз, как показывает вот это скомпонованное из нескольких фотографий изображение.‎

This composite image, made from seven frames, shows the International Space Station, with a crew of six onboard, as it transits the Sun at roughly five miles per second during a partial solar eclipse, Monday, Aug. 21, 2017 near Banner, Wyoming. Копірайт зображення AFP

И в завершение, вот несколько наиболее впечатляющих фотографий полного солнечного затмения - если вам не посчастливилось увидеть это незабываемое зрелище собственными глазами.

A handout photo made available by Nasa shows a composite image showing the progression of a total solar eclipse over Madras, Oregon, USA, 21 August 2017. Копірайт зображення EPA
The sun is seen in full eclipse over a park on August 21, 2017 in Hiawatha, Kansas Копірайт зображення Getty Images
Image of the Moon transiting across the Sun, taken by SDO in 171 angstrom extreme ultraviolet light on Aug. 21, 2017. Копірайт зображення NASA/SDO

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