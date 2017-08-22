Как наблюдали солнечное затмение - фото

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Миллионы американцев во всех уголках страны в понедельник следили за небом, где впервые за последние сто лет можно было наблюдать полное солнечное затмение.

От школьников в Миссури до патрульных в Айдахо - вся страна застыла, следя за тем, как Луна проходит мимо Солнца, закрывая его своей тенью.‎

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Только шесть человек видели это из космоса. Команде астронавтов Международной космической станции (МКС) посчастливилось увидеть это удивительное зрелище в его чистом виде.‎‎

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Между тем корреспондент ВВС Джеймс Кук следил за тенью Луны в первом ряду на высоте 12 тыс. километров.‎

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Людям советовали помнить о безопасности глаз и не смотреть прямо на Солнце без защитных очков.‎

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Большинство зрителей прислушались к советам, хотя предметы, которые некоторые из них надевали себе на глаза, были сомнительной защитой.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе, где солнечное затмение было видно лишь частично, этот мужчина сконструировал себе очки из пластиковой бутылки.‎

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В Гаване, на Кубе, уличный актер тоже воспользовался прекрасным шансом.‎

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Некоторые попытались проектировать затмение на какую-либо поверхность, чтобы не смотреть на него напрямую.‎

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Президент США Дональд Трамп подал не лучший пример. Конечно, он надел защитные очки, но все равно не удержался от соблазна взглянуть на солнце без них!‎

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А вот пес Эндрю - домашний любимец журналиста ВВС в Нэшвилле, штат Теннесси, прислушался к советам.

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Вот так затмение встречали на фестивале в Орегоне, в национальном парке Очоко.‎

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Между тем МКС беззастенчиво "ворвалась" на фотографии затмения - не менее шести раз, как показывает вот это скомпонованное из нескольких фотографий изображение.‎

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И в завершение, вот несколько наиболее впечатляющих фотографий полного солнечного затмения - если вам не посчастливилось увидеть это незабываемое зрелище собственными глазами.

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