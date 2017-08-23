Праздник с парадом: армия сыграет главную роль в День Независимости

Основным событием во время празднования Дня Независимости Украины будет военный парад. В центре Киева уже провели три его репетиции.

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Три года назад Россия внезапно провела военную операцию в Крыму, которая завершилась аннексией полуострова. В Крыму украинская армия сложила оружие, а уже через несколько недель на Востоке началось вооруженное противостояние с сепаратистами.

С 2014 года военные парады символизируют готовность украинской армии к отражению агрессии.

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Россия отвергает обвинения в том, что ее подразделения участвуют в конфликте на Донбассе. Украинская сторона называет Россию агрессором, который прибегает к методам скрытой "гибридной" войны.

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Украинский Генштаб сообщал о более чем 2650 погибших украинских бойцов и 9558 раненых (по состоянию на 11 апреля 2017 года) на Донбассе.

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Подразделения готовились к военному параду больше месяца. В центре Киева на Крещатике состоялось три репетиции действа, запланированного на 24 августа.

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В параде участвуют подразделения всех видов вооруженных сил.

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"Селфи" на фоне парада. Посмотреть на репетиции строевых тренировок приходило много киевлян.

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В Украине во время военного конфликта на Востоке многие считают военный парад неуместным и требующим дополнительных финансовых затрат. Однако оппоненты говорят, что парад помогает поднять престиж армии.

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Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в этом году в параде задействованы 4500 военнослужащих. Среди них - более тысячи тех, кто участвовал в боевых действиях в АТО.

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Военная техника не пройдет по Крещатику так, как это было в прошлом году. Однако танки, бронированные машины, артиллерийские и ракетные установки выставлены для всеобщего обозрения.

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Эти образцы должны продемонстрировать, насколько мощным стал арсенал украинского оружия с 2014 года.

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В этом году в параде участвуют несколько подразделений стран НАТО и Грузии.

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Среди иностранных участников парада - американское подразделение.

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За их маршем, как сообщали представители украинской власти, будет наблюдать и министр обороны США Джеймс Мэттис, который прибыл с визитом в Украину.