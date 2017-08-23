Что больше всего поражает иностранцев в Украине и украинцах

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Накануне 26-й годовщины со дня провозглашения независимости ВВС Украина провела собственный опрос иностранцев, чтобы узнать, какой они видят Украину и украинцев сегодня.

По результатам мы составили список самых популярных ответов.

Мы общались с представителями США, Великобритании, Франции, Дании, Японии, Пакистана, Канады и Маврикия.

ХАРАКТЕР

Особенности характера украинцев, среди которых, прежде всего, искренность и гостеприимство, назвали почти все, с кем общались корреспонденты ВВС Украина.

"Искренность. Если вы бывали в других странах, то видели, что там люди очень любезны, но я не верю, что это искренне. Как по мне, часто это просто маска. В Украине это не так, здесь сразу же понятно, как человек относится к тебе, что ему нравится, а что - нет", - считает фотограф Габриэль Карраско из Майами.

"Мне многое нравится и поражает в украинцах. Но вверху моего списка - тепло и искреннее гостеприимство, то, насколько легко я могу общаться с ними на глубоком, душевном уровне. Час за чаем и хорошей беседой - лучшее лекарство для сердца и души. Это то, что является уникальной особенностью украинцев, и то, что я ценила во время жизни в Украине ", - признается Ранда, которая после 21 года пребывания в Украине вернулась на родину, в США.

В то же время Ранде не нравится грубость мужчин к женщинам в общественных местах.

"В метро или автобусе мужчины часто отталкивали меня, просто чтобы пройти и занять место. Очень редко мужчины уступали место женщине, какого бы возраста она ни была, и какими бы тяжелыми ни были ее сумки. Как правило, они просто закрывали глаза или разворачивали газету, и делали вид, что не видят".

Похожие впечатления и у Йоганеса Вамберга из Дании: "Раздражает больше всего отсутствие взаимоуважения, отсутствие взаимной вежливости. Это касается как пожилых людей, так и молодежи. Это попытка быть первым, не уважая других...".

"Люди, которых я встречал в Украине, все были высокообразованные и с хорошими манерами", - говорит креативный директор рекламного агентства Хидео из Японии.

"Мне кажется, украинцы очень гостеприимные и едины как нация. Имеют гордость и патриотизм - удивительно видеть, как много национальных цветов везде: флаги в такси, на зданиях, браслеты и даже ограждения на улицах", - говорит фотограф из Великобритании Питер Фозергилл.

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"Меня поражает предпринимательский дух людей. Они имеют амбиции, имеют бизнес-проекты. Хотя я и понимаю, что это также и вопрос выживания людей, которые берутся за свою карьеру из-за неопределенности в экономике страны", - отмечает журналист из Канады Фрэнсис Плурд.

"Стремление к свободе и частной собственности. Даже в коммунистические времена многие украинцы сохраняли эти чувства", - отмечает французский журналист Ален Гиймноль.

ЖЕНЩИНЫ

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"Из положительного - украинские девушки. Конечно, это одна из причин того, что я здесь!", - признается Габриэль Карраско из США.

"Украинские женщины умны, хорошо организованы и хорошие хозяйки", - подводит итог частный предприниматель Шоаиб Кхан из Пакистана.

"Очень красивые и сердечные женщины", - говорит телеоператор из Японии Тошиюки.

ДОРОГИ И АВТОМОБИЛИ

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"На улицах только новые иностранные машины. Как такое может быть?" - спрашивает японец Хидео, креативный директор рекламного агентства.

"Огромное количество дорогих машин. Вы можете увидеть здесь Porsche, Range Rover, новые модели Mercedes. Особенно в центре столицы, в час пик. Один хороший автомобиль за другим! И их огромное количество! И это в стране, где кризис и война", - удивляется фотограф из Майями Габриэль Карраско.

"Дороги и маленькие желтые автобусы! Вау! Это просто хаос какой-то. Агрессивные водители пытаются втиснуться в полосу. А эти желтые автобусы! Как они только не переворачиваются в час пик, переполненные людьми!?", - говорит фотограф из Великобритании Питер Фозергилл.

"Никакого взаимоуважения. Это особенно заметно, как паркуют автомобили: паркуясь на переходах, закрывают проход пешеходам, в том числе с колясками", - возмущается журналист и правозащитник Йоганнес Вамберг из Дании.

ЕДА

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"Качество еды - для меня это был огромный сюрприз. Когда я впервые приехал в Киев, была предвзятость по отношению к продуктам. Но со временем я понял, что традиционные домашние блюда очень хорошие. Моя невеста Ирина - прекрасный кулинар, некоторые ее традиционные украинские блюда удивительные", - признается британский фотограф Питер Фозергилл.

"Украинская кухня очень понравилось. Повара у вас - высокого уровня. Даже не понятно, почему до сих пор украинские блюда не имеют мишленовских звезд", - считает Хидео, креативный директор рекламного агентства из Японии.

Но прозвучали не только комплименты.

"Алкоголь - это кислород для украинцев, кажется, что они не могли бы выжить без алкоголя", - считает пакистанец, частный предприниматель Шоаиб Кхан.

"Оказывается, пьют каждый день. Однако, когда угощают, то от души", - делится впечатлениями телеоператор из Японии Тошиюки.

ПРИРОДА И ПРОШЛОЕ

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"Украинская природа очень красивая", - говорит пакистанец, частный предприниматель Шоаиб Кхан.

"Я поражен природой Карпат. Это что-то удивительное. Ее необходимо беречь от мошенников, больших и малых, государственных и частных", - считает Орест Дель Соль, который переехал из Франции в Закарпатье.

Однако, профессионалы замечают не только красоту.

"В Киеве каждый день открываешь что-то новое или неожиданное. Это и новые пентхаусы в многоэтажках, стиль которых граничит с китчем. И дома советской эпохи, которые разрушаются сами или их сносят. Это и прекрасные фасады, скрытые за вездесущей рекламой. В общем, городской пейзаж все больше свидетельствует о продолжающемся кризисе, глубоко укорененном в хитросплетениях политического, социального и исторического ландшафта страны", - отмечает архитектор с Маврикия Лаура Лим Сам.

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"Больше всего поражает сочетание двух различных образов жизни. Это старое мировоззрение, советский подход ко всему, очень грубый, я бы сказал, примитивный. И в то же время, молодое поколение - которое ездит в Европу, США, видит мир и новую современную жизнь, мыслит по-современному. И я удивлен, как это работает в одной стране. Возможно, это одна из причин того, что эта страна не движется... Не движется вообще никуда! Это как стоп-кадр. Окно открыто, но невозможно выбраться, потому что как будто тянет старое "тело", старый тип мышления. Это то, что шокирует меня больше всего", - констатирует фотограф Габриэль Карраско из Майами.

"Меня всегда поражало то, как Украина, приближаясь к катастрофе, в последнюю минуту избегала ее. Так было несколько раз в истории. И снова во время последней революции", - говорит французский журналист Ален Гиймноль.