Стенопись: от Филадельфии до Рабата

Уже несколько лет на киевских многоэтажках появляются сюжеты из необузданного воображения мастеров граффити со всего мира.

Только в этом августе крайней мере на три украшенных живописью стены в столице стало больше: "Простое счастье" - лицо улыбающегося чернокожего мальчишки, мемориальный портрет исполнителя Linkin Park Честера Беннингтона и философская фреска "Разум, тело и душа".

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

Если для Киева "наскальное искусство" - явление относительно новое, то на Западе - почти классическое. Вот лишь некоторые граффити, попавшие в фотообъектив путешественника Андрея Кондратьева.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

По большому счету, изображения в пещере Ласко во Франции, которым, как считают ученые, примерно 17 тысяч лет, - тоже граффити. Но современная версия стенописи зародилась в Соединенных Штатах - в Нью-Йорке и Филадельфии. И в последний эволюционировала и стала частью городской ДНК.

Там сосредоточено больше муралов, чем где-либо в стране. Ведь еще в 1984 году утвердили программу, одной из целей которой было обеспечить жаждущих экспериментального в то время творчества художников кирпичным "полотном", на котором они могли творить. Результат - около трех тысяч художественных работ.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

Отдельную нишу среди уличных художников Филадельфии занимает Исаии Загар, который работает в жанре мозаики. Он трансформировал много невнятных местных фасадов в присущей ему своеобразной манере, используя битые бутылки, кафельные черепки и зеркальные осколки.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

Самой известной коллекцией граффити в Европе является, наверное, East Side Gallery. Это уцелевший кусок Берлинской стены длиной в более километра, на котором более сотни художников после воссоединения Германии изобразили свой взгляд на тогдашнюю бурную реальность.

Большинство - с политической коннотацией - как на известном мурале россиянина Дмитрия Врубеля с эпохальным поцелуем Леонида Брежнева и Эрика Хонеккера.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

В Праге есть своя "политическая" стена - названная в честь Джона Леннона. Ее начали разрисовывать, в частности строками из песен музыканта, еще в 1980-х, что вызвало недовольство тогдашней коммунистической власти Чехословакии.

За более чем три десятилетия стена не раз "мутировала" - старые изображения и лозунги исчезали под новыми. Но под ней уличные музыканты до сих пор исполняют бессмертную Imagine.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

"Изменчивость" поверхностей с граффити - дело привычное. Лондонский район Шордич, известный своим разнообразным уличным искусством (туда даже водят экскурсии), - это, по сути, одна большая сменная экспозиция.

Например, недавно на месте этого экзотического портрета кисти Дейла Гримшо был другой - хоть и того же художника.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

Во многих европейских городах есть свои "Шордичи" - районы, где граффити присутствует в высоких дозах: марсельский Панье или вильнюсский Ужупис.

Часть исторического центра испанской Малаги - города, где родился Пабло Пикассо - один сплошной мурал. Каждая работа создана в рамках проекта, авторы которого стремились украсить-омолодить изуродованные временем здания.

Один из самых плодотворных граффитистов - Джонатан Морияс, более известный под псевдонимом Doger.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

А вот в центре Парижа, который архитектурно довольно однообразен (есть даже термин, чтобы обозначить эту законсервированность: музеификация), заметных муралов хватает.

Но несколько лет назад местные власти, чтобы сделать так называемый стрит-арт доступным, дали согласие на то, чтобы рядом с Центром современного искусства Помпиду появилось подобное изображение.

Следствием стал автопортрет "Тсс!" Жан-Франсуа Перроу, художника с красноречивым профессиональным именем Джефф Аэрозоль. Он пояснил, что хотел, чтобы люди "остановились на пять минут и прислушивались к тому, чего обычно не слышат".

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

У итальянского граффитиста с псевдонимом Blub, которого в свое время называли флорентийской "сенсацией", похожий призыв - только он хочет, чтобы публика не услышала, а увидела то, чего не видит. По его мнению, в городе доминирует Ренессанс, и, чтобы привлечь внимание к современному, он в разных уголках Флоренции нарисовал классические картины - такие, как этот ангел, игра.щий на лютне, из галереи Уффици - в маске и с трубкой для подводного плавания.

Его произведения - абсолютная противоположность стенописи в Неаполе, которая часто напоминает акт вандализма. Но стены, испещренные уродливыми надписями, узорами и странными существами, со временем стали характерной чертой этого колоритного итальянского города.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

Blub работает анонимно - так же, как, кажется, самый выдающийся представитель уличной живописи в мире - Бэнкси (Banksy). Он родился и начал свой творческий путь в английском городе Бристоль. На тамошних стенах - многие из его наиболее известных и тиражируемых изображений.

Копірайт зображення Andrey Kondratyev

Если на Западе граффити - жанр признанный, с традициями, то на мусульманском Ближнем Востоке художники делают первые шаги и ищут свой творческий почерк в странах, где это не запрещено законом.

Этот современный женский портрет в самом центре марокканского Рабата - лишь одна из иллюстраций.