Мир в цветах Украины

Александра Марченко BBC Украина
  • 24 августа 2017

Желтый и голубой стали для Украины цветами ее независимости. BBC Украина разыскала, где еще в мире эти цвета встречаются в таком сочетании.

Полярні хмари мезосфери Копірайт зображення NASA/Getty Images
Image caption Полярные облака мезосферы во время восхода солнца

Восходящее солнце озаряет полярные облака, возникающие в мезосфере. Фото сделано с Международной космической станции над греческим островом Кос. Облака, расположенные низко, - желтого и оранжевого цветов, выше - белые, а в полярной мезосфере - голубые.

Королевская свадьба кронпринца Брунея Копірайт зображення Christopher Furlong/Getty
Image caption Королевская свадьба кронпринца Брунея

Брунейский кронпринц Аль-Мухтади Билла Болкиах и его невеста Пенгиран Анак Сара на престоле в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаван.

Лос-Анджелес в тумане Копірайт зображення Getty Images
Image caption Лос-Анджелес в тумане

Вид на туманный центр Лос-Анджелеса с усеянной цветами дороги Angeles Crest Highway.

Инсталляция "Радужный парк" в Southbank Centre, Лондон Копірайт зображення Peter Macdiarmid/Getty
Image caption Инсталляция "Радужный парк" в Southbank Centre, Лондон

Двухлетний мальчик играет цветным песком в лондонском Southbank Centre. Инсталляция "Радужный парк" с деревянными скульптурами авторства поляка Адама Калиновски.

Сине-жёлтый ара Копірайт зображення MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images
Image caption Сине-жёлтый ара

Бразильские попугаи ара в Пражском зоопарке.

Показ коллекции бренда Osman на неделе моды в Лондоне Копірайт зображення Anthony Harvey/Getty Images
Image caption Показ коллекции бренда Osman на Лондонской неделе моды

Модель демонстрирует одежду британского бренда Osman на Лондонской неделе моды.

Руанский собор в Нормандии Копірайт зображення ROBERT FRANCOIS/AFP/Getty Images
Image caption Руанский собор в Нормандии

Руанский собор в Нормандии, западная Франция, светится цветами из палитры французского импрессиониста Клода Моне по случаю 50-летия восстановления памятника после его разрушения во время Второй мировой войны.

Ветряные мельницы в городе Твист, Германия Копірайт зображення David Hecker/Getty
Image caption Ветряные мельницы в городе Твист, Германия

Подсолнух на поле ветряных мельниц в городке Твист, Германия.

Картина Ротко на аукционе Сотби Копірайт зображення JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Image caption Картина Ротко на аукционе Сотби

Сотрудники британского аукционного дома Сотби держат работу американского художника Марка Ротко (работа без названия). Картина была написана в 1954 году, ее ориентировочная стоимость на аукционе в Нью-Йорке в 2015 году составила 40-60 млн долл.

Воздушные шарики в Стокгольме Копірайт зображення MAJA SUSLIN/Getty
Image caption Воздушные шарики в Стокгольме

50 тысяч воздушных шаров цветов шведского флага поднялись в небо в Национальный день Швеции в Стокгольме.

Соревнования по плаванию на Панамериканских играх Копірайт зображення Al Bello/Getty Images
Image caption Соревнования по плаванию на Панамериканских играх

Пловчихи из Венесуэлы, США и Колумбии во время заплыва на 100 метров баттерфляем на Панамериканских играх в Scotiabank Aquatics Center.

Голубая бабочка Polyommatus icarus Копірайт зображення PATRICK PLEUL/AFP/Getty Images
Image caption Голубая бабочка Polyommatus icarus

Голубая бабочка Polyommatus icarus в поле возле немецкого городка Якобсдорф, в федеральной земле Бранденбург.

японські акваріумні рибки Копірайт зображення YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images

Аквариумные рыбки подхватывают шарик с едой в форме мяча в аквариуме, оформленном в виде футбольного поля. Синий - цвет японской футбольной команды, желтый - команды Бразилии. Аквариум был установлен в японском парке развлечений Hakkeijima Sea Paradise в пригороде Токио накануне матча между Японией и Бразилией.

модель Копірайт зображення Fernanda Calfat/Getty

Модель на показе коллекции студентов MFA из Parsons School of Design на неделе моды MADE в Нью-Йорке.

"Великое американское затмение" Копірайт зображення George Frey/Getty Images
Image caption "Великое американское затмение"

Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы прошло через всю Северную Америку. Фото сделано в Национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг.

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