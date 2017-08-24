Мир в цветах Украины

Желтый и голубой стали для Украины цветами ее независимости. BBC Украина разыскала, где еще в мире эти цвета встречаются в таком сочетании.

Копірайт зображення NASA/Getty Images Image caption Полярные облака мезосферы во время восхода солнца

Восходящее солнце озаряет полярные облака, возникающие в мезосфере. Фото сделано с Международной космической станции над греческим островом Кос. Облака, расположенные низко, - желтого и оранжевого цветов, выше - белые, а в полярной мезосфере - голубые.

Копірайт зображення Christopher Furlong/Getty Image caption Королевская свадьба кронпринца Брунея

Брунейский кронпринц Аль-Мухтади Билла Болкиах и его невеста Пенгиран Анак Сара на престоле в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаван.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лос-Анджелес в тумане

Вид на туманный центр Лос-Анджелеса с усеянной цветами дороги Angeles Crest Highway.

Копірайт зображення Peter Macdiarmid/Getty Image caption Инсталляция "Радужный парк" в Southbank Centre, Лондон

Двухлетний мальчик играет цветным песком в лондонском Southbank Centre. Инсталляция "Радужный парк" с деревянными скульптурами авторства поляка Адама Калиновски.

Копірайт зображення MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images Image caption Сине-жёлтый ара

Бразильские попугаи ара в Пражском зоопарке.

Копірайт зображення Anthony Harvey/Getty Images Image caption Показ коллекции бренда Osman на Лондонской неделе моды

Модель демонстрирует одежду британского бренда Osman на Лондонской неделе моды.

Копірайт зображення ROBERT FRANCOIS/AFP/Getty Images Image caption Руанский собор в Нормандии

Руанский собор в Нормандии, западная Франция, светится цветами из палитры французского импрессиониста Клода Моне по случаю 50-летия восстановления памятника после его разрушения во время Второй мировой войны.

Копірайт зображення David Hecker/Getty Image caption Ветряные мельницы в городе Твист, Германия

Подсолнух на поле ветряных мельниц в городке Твист, Германия.

Копірайт зображення JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images Image caption Картина Ротко на аукционе Сотби

Сотрудники британского аукционного дома Сотби держат работу американского художника Марка Ротко (работа без названия). Картина была написана в 1954 году, ее ориентировочная стоимость на аукционе в Нью-Йорке в 2015 году составила 40-60 млн долл.

Копірайт зображення MAJA SUSLIN/Getty Image caption Воздушные шарики в Стокгольме

50 тысяч воздушных шаров цветов шведского флага поднялись в небо в Национальный день Швеции в Стокгольме.

Копірайт зображення Al Bello/Getty Images Image caption Соревнования по плаванию на Панамериканских играх

Пловчихи из Венесуэлы, США и Колумбии во время заплыва на 100 метров баттерфляем на Панамериканских играх в Scotiabank Aquatics Center.

Копірайт зображення PATRICK PLEUL/AFP/Getty Images Image caption Голубая бабочка Polyommatus icarus

Голубая бабочка Polyommatus icarus в поле возле немецкого городка Якобсдорф, в федеральной земле Бранденбург.

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Аквариумные рыбки подхватывают шарик с едой в форме мяча в аквариуме, оформленном в виде футбольного поля. Синий - цвет японской футбольной команды, желтый - команды Бразилии. Аквариум был установлен в японском парке развлечений Hakkeijima Sea Paradise в пригороде Токио накануне матча между Японией и Бразилией.

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Модель на показе коллекции студентов MFA из Parsons School of Design на неделе моды MADE в Нью-Йорке.

Копірайт зображення George Frey/Getty Images Image caption "Великое американское затмение"

Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы прошло через всю Северную Америку. Фото сделано в Национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг.