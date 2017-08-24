Мир в цветах Украины
Желтый и голубой стали для Украины цветами ее независимости. BBC Украина разыскала, где еще в мире эти цвета встречаются в таком сочетании.
Восходящее солнце озаряет полярные облака, возникающие в мезосфере. Фото сделано с Международной космической станции над греческим островом Кос. Облака, расположенные низко, - желтого и оранжевого цветов, выше - белые, а в полярной мезосфере - голубые.
Брунейский кронпринц Аль-Мухтади Билла Болкиах и его невеста Пенгиран Анак Сара на престоле в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаван.
Вид на туманный центр Лос-Анджелеса с усеянной цветами дороги Angeles Crest Highway.
Двухлетний мальчик играет цветным песком в лондонском Southbank Centre. Инсталляция "Радужный парк" с деревянными скульптурами авторства поляка Адама Калиновски.
Бразильские попугаи ара в Пражском зоопарке.
Модель демонстрирует одежду британского бренда Osman на Лондонской неделе моды.
Руанский собор в Нормандии, западная Франция, светится цветами из палитры французского импрессиониста Клода Моне по случаю 50-летия восстановления памятника после его разрушения во время Второй мировой войны.
Подсолнух на поле ветряных мельниц в городке Твист, Германия.
Сотрудники британского аукционного дома Сотби держат работу американского художника Марка Ротко (работа без названия). Картина была написана в 1954 году, ее ориентировочная стоимость на аукционе в Нью-Йорке в 2015 году составила 40-60 млн долл.
50 тысяч воздушных шаров цветов шведского флага поднялись в небо в Национальный день Швеции в Стокгольме.
Пловчихи из Венесуэлы, США и Колумбии во время заплыва на 100 метров баттерфляем на Панамериканских играх в Scotiabank Aquatics Center.
Голубая бабочка Polyommatus icarus в поле возле немецкого городка Якобсдорф, в федеральной земле Бранденбург.
Аквариумные рыбки подхватывают шарик с едой в форме мяча в аквариуме, оформленном в виде футбольного поля. Синий - цвет японской футбольной команды, желтый - команды Бразилии. Аквариум был установлен в японском парке развлечений Hakkeijima Sea Paradise в пригороде Токио накануне матча между Японией и Бразилией.
Модель на показе коллекции студентов MFA из Parsons School of Design на неделе моды MADE в Нью-Йорке.
Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы прошло через всю Северную Америку. Фото сделано в Национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг.