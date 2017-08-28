Фото: Хьюстон после шторма "Харви"

  • 28 августа 2017

Фотографии из четвертого по величине города США, где на выходных бушевал шторм "Харви".

  • На этом фото, снятом в воскресенье, человек идет по улице в Ривер Оукс Getty Images

    На этом фото, снятом в воскресенье, мужчина идет по улице в Ривер Оуксе.

  • Некоторые дороги превратились в реки. Эвакуировать людей там могли только на лодках. Getty Images

    Некоторые дороги превратились в реки. Эвакуировать людей там могли только на лодках.

  • Так выглядел центр Хьюстона в воскресенье. В некоторых районах выпало более 64 см осадков, еще от 30 до 64 см ожидается в течение следующих нескольких дней. Reuters

    Так выглядел центр Хьюстона в воскресенье. В некоторых районах выпало более 64 см осадков, еще от 30 до 64 см ожидается в течение следующих нескольких дней.

  • Такие сильные дожди для Хьюстона стали беспрецедентными. Getty Images

    Такие сильные дожди для Хьюстона стали беспрецедентными.

  • Спасатели предупреждали местных жителей, чтобы они поднялись на более высокие этажи или на крыши, чтобы их было легче забрать вертолетами. Getty Images

    Спасатели предупреждали местных жителей, чтобы они поднялись на более высокие этажи или на крыши, чтобы их было легче забрать вертолетами.

  • В городе открыли много общественных центров для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды. Однако мэр призвал людей оставаться дома и вызывать службы экстренной помощи только если есть угроза жизни. Reuters

    В городе открыли много общественных центров для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды. Однако мэр призвал людей оставаться дома и вызывать службы экстренной помощи только если есть угроза жизни.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Reuters

    Эксперты по страхованию предупредили, что разрушения в результате наводнения по всему Техасу могут быть такими же, как и после урагана "Катрина" в 2005 году - это было "самое дорогое" стихийное бедствие в истории США.

  • Руйнування у Г'юстоні після сильних дощів Reuters

    Операторы экстренной службы 911 в Хьюстоне получили 56 тыс. звонков за 15 часов - это в семь раз больше, чем в обычный рабочий день.

  • Г'юстон Reuters

    Согласно прогнозам, центр урагана приблизится к городу в среду. Фото с трассы 225.

  • Жители Хьюстона, у которых есть лодки, очень помогли в спасательной операции. Getty Images

    Жители Хьюстона, у которых есть лодки, очень помогли в спасательной операции.

  • Г'юстон EPA

    Из-за затопления в Хьюстоне закрыли практически все основные дороги.

  • Г'юстон Getty Images

    Согласно прогнозам, непогода может еще ухудшиться.

Новости по теме