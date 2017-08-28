Фото: Хьюстон после шторма "Харви"
Фотографии из четвертого по величине города США, где на выходных бушевал шторм "Харви".
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На этом фото, снятом в воскресенье, мужчина идет по улице в Ривер Оуксе.
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Некоторые дороги превратились в реки. Эвакуировать людей там могли только на лодках.
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Reuters
Так выглядел центр Хьюстона в воскресенье. В некоторых районах выпало более 64 см осадков, еще от 30 до 64 см ожидается в течение следующих нескольких дней.
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Getty Images
Такие сильные дожди для Хьюстона стали беспрецедентными.
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Спасатели предупреждали местных жителей, чтобы они поднялись на более высокие этажи или на крыши, чтобы их было легче забрать вертолетами.
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Reuters
В городе открыли много общественных центров для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды. Однако мэр призвал людей оставаться дома и вызывать службы экстренной помощи только если есть угроза жизни.
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Reuters
Эксперты по страхованию предупредили, что разрушения в результате наводнения по всему Техасу могут быть такими же, как и после урагана "Катрина" в 2005 году - это было "самое дорогое" стихийное бедствие в истории США.
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Reuters
Операторы экстренной службы 911 в Хьюстоне получили 56 тыс. звонков за 15 часов - это в семь раз больше, чем в обычный рабочий день.
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Reuters
Согласно прогнозам, центр урагана приблизится к городу в среду. Фото с трассы 225.
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Жители Хьюстона, у которых есть лодки, очень помогли в спасательной операции.
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EPA
Из-за затопления в Хьюстоне закрыли практически все основные дороги.
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Согласно прогнозам, непогода может еще ухудшиться.
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